我家貓咪都躲在大袋子裡玩! 牠什麼新事物都很好奇~

韓國自由島系列礦砂貓砂 6kg x3入

三款三種不同的顆粒大小，礦砂從粗到細都有，

包裝顏色也不太一樣，上面全都是韓文的，有中文說明的貼紙貼在正前方，

是完全韓國製造的貓砂礦砂，

因為是韓國的，所以我使用起來也是非常的放心，

韓國的產品通常都有一定的品質，是不用懷疑的，我很放心給我家貓使用這個礦砂，

吉吉之前使用豆腐砂和礦砂的區別如下，

礦砂相對於豆腐貓砂的優點如下，根據不同使用情境可能更具吸引力： 結團性扎實礦砂，尤其是膨潤土貓砂，結團效果非常紮實，不易散開，清理時更能保持乾淨。 除臭效果強礦砂對於控制氣味，特別是強烈的尿味或糞便氣味，通常表現更佳。許多礦砂還會添加除臭成分（如活性碳、香料）。 質感更接近貓咪的天性礦砂的沙狀質感接近貓咪野外埋便時的自然環境，容易被貓咪接受，特別是對習慣細沙質感的貓咪。 適合長時間不更換的情況礦砂的吸濕性和異味吸附能力較強，因此即使未頻繁清理也能維持較好的環境，適合飼主工作忙碌的情況。 可搭配自動貓砂盆礦砂適合大多數自動貓砂盆使用，其結塊效果與顆粒大小通常與這類設備兼容。 不易受潮礦砂對濕氣敏感度較低，存放期間不易結塊或變質，而豆腐貓砂在潮濕環境中可能吸水膨脹，影響使用效果。 比較耐用在貓咪尿量較大的情況下，礦砂的結塊性和吸水能力能持續更長時間，且更不容易溶解或散開。 結論礦砂適合追求高性價比、除臭效果強的飼主，或貓咪偏好細沙質感的情況。 但其實可以根據你的貓咪需求和家庭環境選擇合適的類型！ 韓國自由島系列礦砂貓砂 6kg x3入 (無粉塵 凝解力強 除臭 韓國生產) 它的特點就是強化的凝結力和細柔的觸感以及呵護腳掌， 是寵貓一族的好選擇，有效的控制臭味，不容易崩解，和低粉塵和超強異味吸附等優點， 如果你真的很愛自己的貓咪，想讓牠擁有更好的生活，這是個不錯的選擇， 讓肉球不會變粗粗的，你家的貓咪肉球還是細細軟軟的， 先來分享中顆粒的，觸感有三種，自由島貓砂有三種顆粒可以做選擇， 專業的製造工法提供給貓咪極佳的踩踏觸感， 韓國自由島系列礦砂貓砂 中顆粒 無香6KG 由中型且軟硬適中的顆粒所製造而成，降低帶砂的機會，

他牌的礦砂倒出來的漫天飛舞的粉塵，這款自由島礦砂貓砂倒出來幾乎零粉塵， 更有趣的事情發生了，我倒好礦砂，把礦砂都鋪平過後， 吉吉竟然走進貓砂盆裡面，那邊一直抓礦砂，而且絲毫完全沒有討厭的感覺， 更有趣的是，牠竟然坐在礦砂上面，待了很久，超級喜歡這個礦砂，整個超有趣的， 牠只要喜歡的東西或是布料材質，就會坐在上面很久， 由此可見牠多喜歡這個礦砂，牠之前都不會坐在他的貓砂上面， 但牠就是會坐在這個礦砂的上面，很舒服的坐著，害我笑得半死，超奇妙的畫面!!! 這樣大概就可以知道這礦砂的觸感有多舒服了，不然牠怎麼那麼喜歡啊?! 礦砂是有大小顆粒所組成，裡面還有黑色的砂子參雜在裡面，這黑色的就是活性碳! 比較一下礦砂的顆粒大小

來個礦砂凝結測試，結果顯示自由島貓砂具有極佳的吸水力，遇到水瞬間凝結， 能鎖住異味不崩解，即使你家養很多的貓咪，也能維持產品的品質， 自由島貓咪具有極高的CP值，以及高效的吸水特質， 我看一下最頂級的貓砂一盒也要快一千塊了，這自由島貓砂三入才一千初， 真的是相當的划算耶，個人很喜歡，而且又是韓國製造的，價錢品質有一定的水準，這很可以!! 我先使用顆粒比較大的礦砂貓砂，一打開到出來之後，我家吉吉就很喜歡這顆粒的觸感， 一直在上面玩沙，牠之前使用的是豆腐砂，所以比較少接觸到礦砂， 牠就非常的喜歡這個礦砂，還在上面一直玩一直搓沙，甚至躺在上面， 覺得好可愛喔，可見牠有多麼喜歡這間礦砂的觸感， 想幫牠換成礦砂是因為想保護牠的小肉球，牠肉球摸起來有點粗糙， 跟我之前貓咪比起來真的蠻粗的，所以想說換好的礦砂給他用，讓肉球可繼續嫩嫩的， 牠真的很愛這間自由島的貓砂礦砂，讓我很意外， 這礦砂是無味到的，顆粒非常的乾淨，摸起來顆粒感很重，且沒有粉塵的那種礦砂， 因為有些礦砂很像會飛粉，這款不會，倒出來的時候都沒有白色的煙霧狀， 真的整體就很乾淨，摸起來完全沒有粉粉的感覺，手輕輕地拍一下礦砂就掉光光了， 手上完全不會殘留沙在手上，摸起來沒有砂的粗糙感，或粉末感，整個好乾淨!! 我家的貓要來上廁所了，等等可以看它的凝結度， 自由島貓砂礦砂的吸水度真的超棒！ 每次吉吉用完貓砂盆，我都會驚訝它能迅速吸收水分，結塊非常紮實， 完全不會鬆散或掉粉，清理起來特別方便。 而且這樣的吸水力，還能有效鎖住異味，讓貓咪的廁所區保持乾爽清新， 吉吉用得開心，我也更安心！ 韓國自由島系列礦砂貓砂 細粒 無香6KG 遊戲小且軟硬適中的顆粒製造而成，深得貓咪喜愛及使用，