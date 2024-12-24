我家吉吉平時用的貓砂算很便宜的那種，沒有特別去注意牠的貓砂用什麼的品牌，
因為光牠吃的方面，就已經花了不少錢，飼料都是吃國外的品牌，
所以貓砂就沒有用很貴的貓砂，這次剛好有機會用到好一點的貓砂給牠用，
牠平日用的貓砂是豆腐貓砂，非常平價常見的貓砂類型，
這次使用是韓國的礦砂，不知道你有沒有聽過這個品牌韓國自由島系列礦砂貓砂~
我個人先前有聽過，這次是第一次使用，也是吉吉第二次使用礦砂，
牠之前有使用過一次礦砂，好久以前，後來忘記什麼原因改成豆腐砂，
礦砂的話是比較高貴的貓砂性質，它價錢比較高一點，而且比較適合非常愛貓者使用，
肉球比較不容易有摩擦痕，讓自己貓咪的肉球保持軟軟白嫩嫩的顏色，
挑選這個礦砂也有個優點就是礦砂比較容易無臭味，如果在小空間的地方使用，更會有差異性，
因為我家貓盆在客廳，空間比較大一點，所以異味比較沒那麼明顯，
不過有貓尿就可以看得出貓砂礦砂凝結度好不好，
這次使用總共有三袋，分別是不同顆粒的貓砂礦砂，
等等來慢慢一一分享給大家知道!
我家貓咪都躲在大袋子裡玩! 牠什麼新事物都很好奇~
韓國自由島系列礦砂貓砂 6kg x3入
三款三種不同的顆粒大小，礦砂從粗到細都有，
包裝顏色也不太一樣，上面全都是韓文的，有中文說明的貼紙貼在正前方，
是完全韓國製造的貓砂礦砂，
因為是韓國的，所以我使用起來也是非常的放心，
韓國的產品通常都有一定的品質，是不用懷疑的，我很放心給我家貓使用這個礦砂，
吉吉之前使用豆腐砂和礦砂的區別如下，
礦砂相對於豆腐貓砂的優點如下，根據不同使用情境可能更具吸引力：
結團性扎實礦砂，尤其是膨潤土貓砂，結團效果非常紮實，不易散開，清理時更能保持乾淨。
除臭效果強礦砂對於控制氣味，特別是強烈的尿味或糞便氣味，通常表現更佳。許多礦砂還會添加除臭成分（如活性碳、香料）。
質感更接近貓咪的天性礦砂的沙狀質感接近貓咪野外埋便時的自然環境，容易被貓咪接受，特別是對習慣細沙質感的貓咪。
適合長時間不更換的情況礦砂的吸濕性和異味吸附能力較強，因此即使未頻繁清理也能維持較好的環境，適合飼主工作忙碌的情況。
可搭配自動貓砂盆礦砂適合大多數自動貓砂盆使用，其結塊效果與顆粒大小通常與這類設備兼容。
不易受潮礦砂對濕氣敏感度較低，存放期間不易結塊或變質，而豆腐貓砂在潮濕環境中可能吸水膨脹，影響使用效果。
比較耐用在貓咪尿量較大的情況下，礦砂的結塊性和吸水能力能持續更長時間，且更不容易溶解或散開。
結論礦砂適合追求高性價比、除臭效果強的飼主，或貓咪偏好細沙質感的情況。
但其實可以根據你的貓咪需求和家庭環境選擇合適的類型！
韓國自由島系列礦砂貓砂 6kg x3入
(無粉塵 凝解力強 除臭 韓國生產)
它的特點就是強化的凝結力和細柔的觸感以及呵護腳掌，
是寵貓一族的好選擇，有效的控制臭味，不容易崩解，和低粉塵和超強異味吸附等優點，
如果你真的很愛自己的貓咪，想讓牠擁有更好的生活，這是個不錯的選擇，
讓肉球不會變粗粗的，你家的貓咪肉球還是細細軟軟的，
先來分享中顆粒的，觸感有三種，自由島貓砂有三種顆粒可以做選擇，
專業的製造工法提供給貓咪極佳的踩踏觸感，
韓國自由島系列礦砂貓砂 中顆粒 無香6KG
由中型且軟硬適中的顆粒所製造而成，降低帶砂的機會，
他牌的礦砂倒出來的漫天飛舞的粉塵，這款自由島礦砂貓砂倒出來幾乎零粉塵，
更有趣的事情發生了，我倒好礦砂，把礦砂都鋪平過後，
吉吉竟然走進貓砂盆裡面，那邊一直抓礦砂，而且絲毫完全沒有討厭的感覺，
更有趣的是，牠竟然坐在礦砂上面，待了很久，超級喜歡這個礦砂，整個超有趣的，
牠只要喜歡的東西或是布料材質，就會坐在上面很久，
由此可見牠多喜歡這個礦砂，牠之前都不會坐在他的貓砂上面，
但牠就是會坐在這個礦砂的上面，很舒服的坐著，害我笑得半死，超奇妙的畫面!!!
這樣大概就可以知道這礦砂的觸感有多舒服了，不然牠怎麼那麼喜歡啊?!
礦砂是有大小顆粒所組成，裡面還有黑色的砂子參雜在裡面，這黑色的就是活性碳!
比較一下礦砂的顆粒大小
來個礦砂凝結測試，結果顯示自由島貓砂具有極佳的吸水力，遇到水瞬間凝結，
能鎖住異味不崩解，即使你家養很多的貓咪，也能維持產品的品質，
自由島貓咪具有極高的CP值，以及高效的吸水特質，
我看一下最頂級的貓砂一盒也要快一千塊了，這自由島貓砂三入才一千初，
真的是相當的划算耶，個人很喜歡，而且又是韓國製造的，價錢品質有一定的水準，這很可以!!
我先使用顆粒比較大的礦砂貓砂，一打開到出來之後，我家吉吉就很喜歡這顆粒的觸感，
一直在上面玩沙，牠之前使用的是豆腐砂，所以比較少接觸到礦砂，
牠就非常的喜歡這個礦砂，還在上面一直玩一直搓沙，甚至躺在上面，
覺得好可愛喔，可見牠有多麼喜歡這間礦砂的觸感，
想幫牠換成礦砂是因為想保護牠的小肉球，牠肉球摸起來有點粗糙，
跟我之前貓咪比起來真的蠻粗的，所以想說換好的礦砂給他用，讓肉球可繼續嫩嫩的，
牠真的很愛這間自由島的貓砂礦砂，讓我很意外，
這礦砂是無味到的，顆粒非常的乾淨，摸起來顆粒感很重，且沒有粉塵的那種礦砂，
因為有些礦砂很像會飛粉，這款不會，倒出來的時候都沒有白色的煙霧狀，
真的整體就很乾淨，摸起來完全沒有粉粉的感覺，手輕輕地拍一下礦砂就掉光光了，
手上完全不會殘留沙在手上，摸起來沒有砂的粗糙感，或粉末感，整個好乾淨!!
我家的貓要來上廁所了，等等可以看它的凝結度，
自由島貓砂礦砂的吸水度真的超棒！
每次吉吉用完貓砂盆，我都會驚訝它能迅速吸收水分，結塊非常紮實，
完全不會鬆散或掉粉，清理起來特別方便。
而且這樣的吸水力，還能有效鎖住異味，讓貓咪的廁所區保持乾爽清新，
吉吉用得開心，我也更安心！
韓國自由島系列礦砂貓砂 細粒 無香6KG
遊戲小且軟硬適中的顆粒製造而成，深得貓咪喜愛及使用，
我剛到下去，倒出來的過程，完全沒有粉塵飛起來，很乾淨的感覺，
觸感摸起來算還可以，因為是砂子當然會砂砂的感覺，可是又不會有粉末狀的骯髒感，
觸感摸起來比中顆粒來的更細小一點，它的顆粒小，比中顆粒的更細小，還是有粗的礦砂在裡頭，
可是細的礦砂看起來更細小，也是一樣有黑色的顆粒含在裡面，
整體摸起來還倒出來時，都顯得是相當的乾凈的質地，個人還蠻喜歡的，
喜歡它給人乾淨舒服的感覺，觸感算是蠻細緻的，貓咪踩下去應該也不會覺得太粗糙，
這樣可以保護好我家吉吉，可愛的小肉球了，不然它肉球好像越來越粗糙了，
這款是一個沒添加香氣的礦砂，之前用的豆腐砂是有香味的，
這個礦砂是無香氣的，但沒想到無香氣，無香料添加對貓咪本身也比較好! 這不得不提一下~
貓咪會這麼喜歡它的觸感，這點讓我很意外耶!
我家貓咪終於使用這個礦砂，原本剛換怕牠會不習慣，沒想到牠還蠻習慣的，
而且牠是小便，再產礦砂的過程中，發現這個礦砂很容易結成塊狀，
就算一小滴尿馬上就能結成塊狀，很容易就凝結的材質，感覺蠻不錯的，
再來觀察牠上大號的情形，分享給讀者們~
吉吉很喜歡這間礦砂的品質，真的是跑廁所狂上廁所，
以前尿尿和大號都只會有一點點，自從換上礦砂之後，它盡情的使用廁所，
鏟起都好大一包，讓我一有點傻眼...
可見牠使用這礦砂的感覺是多麼的安心阿，
而且我認為這個礦砂的凝結力真的很強，尿液都會結成一大塊，
它的凝水度真的非常好，完全不容易崩解，就算碎掉了，來是一整塊的泥土狀，
不容易鬆散開來，不像豆腐砂容易產起來散開來，
這樣清潔反而顯得更乾淨，那裡有尿就輕鬆的用鏟子鏟起來了，
而且味道還會蓋過去，大便不會說很臭很臭，味道可以蓋掉一些，
貓尿的部分更是明顯，完全不會有臭味，個人太喜歡它礦砂的凝結程度，鏟起來也很方便，
用過只能用讚一個字來形容吧!
不過我看我家的吉吉真的很愛這家的礦砂，常坐在礦砂上面發呆，我不知道你家貓咪有沒有這癖好，
個人覺得可能是真的覺得礦砂很舒服吧，還蠻好笑的!
韓國自由島系列礦砂貓砂 超細顆粒 無香6KG
由微小且高細緻度的顆粒製造而成，
這個礦砂是三包裡頭，最為細微的礦砂，組成非常的乾淨，
在倒出來到貓砂盆時候，完全沒有起霧的狀態，或是粉塵亂飛等情形，
還是一樣的非常的乾淨，這點我真的沒話說，因為有些礦砂到出來會噴的都是白煙，
這品牌的完全不會，而且我仔細一看這礦砂的顆粒更微小，
跟第一包比起來的大小真的差很多，幾乎都是細砂，而且摸起來不會粉粉的，
每顆都乾乾淨淨，拍掉之後砂完全不會有黏手的觸感，
質感用料感覺非常實在且很好，因為礦砂的細緻度高，所以摸起來比較好摸，觸感比較佳，
應該貓咪踩上去會很舒服，他的乾淨程度讓我大大驚訝，
完全沒有粉塵，礦砂裡面還是夾帶有黑色的顆粒屬於正常的現象，
個人最喜歡這顆粒最細的，因為用手來觸摸的觸感很好，
但還是要看貓咪喜歡哪種質感的礦砂，
這款礦砂牠很像不討厭，我倒完礦砂在貓砂盆裡面後，吉吉有跑進去玩一下砂，
明顯牠蠻喜歡的，但比起剛開始使用第一款礦砂才是他的最愛，
最細的礦砂的顏色比較淺一點，粗顆粒是灰色，這細顆粒是灰白色，顏色偏白，
看起來更細微更乾淨，我家貓果然是很愛用礦砂的，
不過因為要拍他上廁所，以前就都會面對外面上，
不知道何時因為我們都會看他上廁所，他現在都背對著我們上廁所，
害我快笑死了!真的是很有趣的一隻貓咪~
使用方法：
一個月至少一次將整盆貓砂做更換可以維持更長時間的清潔
雖然是最細的貓砂，可是顆粒還是相當乾淨，如果你想保護你家貓咪的嫩白肉球，
我認為超細顆粒的適合給你家的貓咪使用，雖然顆粒細致，但無粉塵，
鏟起來也相當乾淨，而且味道也沒有冒出來，大便不會過臭，馬上就能蓋掉了，
使用後我家貓咪的肉球上也不會殘留礦砂顆粒，
而且貓尿的凝結度很高，超細顆粒的也是，礦砂的凝結度非常高，
果然是有品牌的礦砂貓砂，用起來就是跟豆腐砂差非常多，
而且我家貓咪很喜歡礦砂，所以我真的很推薦家的礦砂 韓國自由島系列礦砂貓砂 ~
我認為不會讓你失望，而且這價格還算CP值很高了，非常的不錯，
礦砂就算是無香的，也不會有尿味出現，讓人大為驚奇!
一次買就送三包來，每包容量都很大，而且是非常好使用，凝結度高，異味也容易蓋掉，
貓尿鏟起來幾乎是無味道的，而且顆粒相當的細小，摸起來柔軟，乾淨，很值得你家貓咪一試~
提到的這款貓砂看起來非常貼心，既考慮了吉吉的舒適度，又兼顧了實際使用效果。
大小顆粒搭配的設計感覺很特別，能夠減少刮腳的風險，同時維持吸水性或結團效果吧？
吉吉能主動接受並乖乖掩埋，這一點真的很重要，
畢竟貓咪對於貓砂的挑剔程度不亞於對主食的選擇！
而且肉球柔嫩也代表牠在使用上感覺舒服，讓人更安心。
如果有照片可以分享，也能更直觀地幫助其他貓奴挑選合適的產品～
希望吉吉一直都能用得開心，健康又舒適！
且有經過測試膨潤土有效減少99.5%阿摩尼亞氣味，
它是也有通過認證的貓砂
使用心得
身為一隻「貓奴」，選貓砂真是門學問啊！最近試用了 韓國自由島貓砂礦砂，真的有被驚艷到！🌟
首先，這款貓砂結團效果超好，一鏟到底不會散，清理起來超省事，對我這個時間有限的「熟女貓奴」來說簡直是救星。而且它的除臭能力真的不容小覷，家裡完全聞不到那種「貓咪專屬的氣味」，每天回家都覺得空氣清新。✨
另外，砂粒細緻，吉吉（我家貓咪）踩上去看起來也很舒適，沒什麼抗拒感。加上低粉塵設計，清理貓砂盆時不會嗆到，對貓咪和人都友好。
這款砂還超耐用，一包用得比我之前用的砂都久，CP值爆表。可以說是實用與品質兼備！💕
對那些想讓生活更輕鬆的貓奴來說，真的值得試試！有興趣可以去買一包回來感受一下，絕對會愛上！
還有我還發現我家吉吉比較喜歡顆粒比較粗的礦砂，還蠻奇特的，原本以為他會比較喜歡細一點的，
後來發現它其實都喜歡，牠很愛韓國自由島貓砂礦砂!
沒想到牠這麼的特別，對於粗礦砂情有獨鍾還會躺在礦砂上面，笑死我，
細的牠就不會，只會在上面使用上廁所而已，
不過這個貓砂的凝結度很高，真的只要一點水就能凝結成一塊，真的吸水性很高，這點是豆腐砂比不了了，
光凝結度就高高打贏了之前使用的豆腐砂，我想之後也會想繼續讓吉吉使用這間韓國自由島礦砂貓砂吧!!
以上簡單的分享到這，希望以上分享對你有用，感謝您的閱讀~
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