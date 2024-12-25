卓凌機車出租 台南租機車｜台南後火車站高CP值租機車，不限車款24小時均一價300元，機車到府服務行李寄放!

來到台南就是要吃爆各種美食，最方便的交通方法就是租機車，更加方便移動又好找車位，今天介紹CP值超高的租車行給大家，就是這家【卓凌機車出租 台南租機車】，從火車站步行兩分鐘即可抵達，不限車款24小時均一價300元，附有安全帽、安全帽內襯、輕便雨衣，還有提供行李寄放超方便!

卓凌機車出租 台南租機車 環境分享

▼【卓凌機車出租 台南租機車】位於台南後火車站，看到黃色的招牌就是了，從火車站步行兩分鐘即可抵達，生意很好建議一定要事先預約！

卓凌機車出租 台南租機車 租車服務

▼【卓凌機車出租 台南租機車】租車時須出示本人機車駕照，並填寫租借合約，接下來就可以挑選車子啦!

▼【卓凌機車出租 台南租機車】車子都很新，款式有大台有小台齊全豐富，不分車型不限車種cc數，24小時均一價只要300元。

▼【卓凌機車出租 台南租機車】附有安全帽、安全帽內襯、輕便雨衣，還有防曬用的裙罩超級貼心!

▼【卓凌機車出租 台南租機車】機車每一台都是裝滿油，並且有手機支架方便導航，租借後即可出發~

卓凌機車出租 台南租機車 店家資訊

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地址：台南市東區前鋒路168號(台南火車站後站)

電話 : 06-2083-569

營業時間：08:00-21:00

官方line:@314rbybm（記得要加@哦）

均一價300元

機車到府服務.店外內租車服務.行李寄放.民宿專案



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