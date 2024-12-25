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卓凌機車出租 台南租機車｜台南後火車站高CP值租機車，不限車款24小時均一價300元，機車到府服務行李寄放! - 肉依小姐吃什麼

2024-12-25 08:57:00 文字：肉依小姐吃什麼
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肉依小姐吃什麼

肉依小姐吃什麼

卓凌機車出租 台南租機車｜台南後火車站高CP值租機車，不限車款24小時均一價300元，機車到府服務行李寄放!

來到台南就是要吃爆各種美食，最方便的交通方法就是租機車，更加方便移動又好找車位，今天介紹CP值超高的租車行給大家，就是這家【卓凌機車出租 台南租機車】，從火車站步行兩分鐘即可抵達，不限車款24小時均一價300元，附有安全帽、安全帽內襯、輕便雨衣，還有提供行李寄放超方便!

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卓凌機車出租 台南租機車 環境分享

【卓凌機車出租 台南租機車】位於台南後火車站，看到黃色的招牌就是了，從火車站步行兩分鐘即可抵達，生意很好建議一定要事先預約！

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卓凌機車出租 台南租機車 租車服務

【卓凌機車出租 台南租機車】租車時須出示本人機車駕照，並填寫租借合約，接下來就可以挑選車子啦!

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【卓凌機車出租 台南租機車】車子都很新，款式有大台有小台齊全豐富，不分車型不限車種cc數，24小時均一價只要300元。

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【卓凌機車出租 台南租機車】附有安全帽、安全帽內襯、輕便雨衣，還有防曬用的裙罩超級貼心!

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【卓凌機車出租 台南租機車】機車每一台都是裝滿油，並且有手機支架方便導航，租借後即可出發~

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卓凌機車出租 台南租機車 店家資訊

粉絲團 : 卓凌機車出租-台南租機車 FB 卓凌機車出租-台南租機車 IG

地址：台南市東區前鋒路168號(台南火車站後站)

電話 : 06-2083-569
營業時間：08:00-21:00

官方line:@314rbybm（記得要加@哦）
均一價300元
機車到府服務.店外內租車服務.行李寄放.民宿專案


#台南租機車#台南美食 #台南景點

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food/

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