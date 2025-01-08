位於南門市場旁早餐一條街的文化街上，有一家深受在地人喜愛的「阿婆飯糰」，這家古早味飯糰已經飄香超過40年。從最早的阿婆親手製作，到如今傳承到第二代，阿婆飯糰與同街的南門飯糰各有擁護者。雖然平日的人潮不算多，但總是有人陸續來排隊購買。幸好店家包飯糰的速度很快，通常不用等太久。飯糰提供白米和紫米兩種選擇，價格親民，均一價40元。如果想吃得更豐富，還可以加價選擇滷蛋或荷包蛋，一顆飯糰就能讓你早餐午餐都不餓！

文化街上像是南門林記水煎包、南門第一家廣東腸粉和故鄉味麵糊蛋餅，這幾家店的生意也都很興旺。如果開車前來，建議將車停在文昌公園或南門公園的地下停車場，然後可以悠閒地吃早餐再逛逛南門市場。騎機車的話，就尋找附近的路邊停車格，十分方便。

阿婆飯糰雖然只是個小攤位，但配料一點都不馬虎，還曾被《食尚玩家》節目兩次推薦，更在2018年被網友票選為桃園十大必吃早餐之一。由於排隊人潮不多，趕時間的話，選擇阿婆飯糰是個快速又美味的好選擇。

這裡的飯糰都是現點現做，等待的同時可以先決定要不要加荷包蛋或滷蛋，或者只選擇基本配料也很不錯！

白米和紫米飯糰的價格統一為40元，如果想要更豐富的口感，荷包蛋或滷蛋只需加價15元。雖然選項不多，但基本配料已經很有層次，包括菜脯（可選辣或不辣）、酸菜、肉鬆和油條。

拿起飯糰，沉甸甸的份量讓人感受到滿滿誠意。不過與南門飯糰不同，阿婆飯糰的形狀較為隨興，配料有時會露在外頭，需要一邊吃一邊稍微整理。

白米飯糰 / 紫米飯糰

我挑選了辣菜脯作為配料，還加了荷包蛋，豐富的餡料讓飯糰充滿層次感，完美呈現了傳統古早味的美味。

紫米飯糰的份量和白米差不多，香Q的口感讓人越嚼越香。辣菜脯微微的辣度剛剛好，比起南門飯糰的辣菜脯更溫和些。配上香甜的肉鬆、微酸的酸菜、酥脆的老油條，再加上荷包蛋的淡香，每一口都充滿濃郁的古早味。

如果你不愛紫米的Q彈口感，白米是另一個好選擇。粒粒分明的白米更加軟糯，同樣搭配基本的配料，美味不減分。

如果你偏好口味多樣化的飯糰，可以試試南門飯糰；但如果熱愛傳統的古早味，那阿婆飯糰絕對是你的最佳選擇！兩家各有特色，就看你的喜好了！

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