台南善化超好玩！這裡不只有牛墟市集、夢幻的御飯糰玻璃屋，還有擁有百年歷史的善糖文化園區，適合親子出遊或朋友小聚！如果你還沒來過善化，就趕快安排一日遊吧！

每逢2、5、8日的善化牛墟是必逛的善化牛墟市集！這裡不只有新鮮蔬果、各式花木和家禽，還有古早味竹籃、手工掃把、二手商品等各式生活用品，堪稱「什麼都有」的尋寶天堂！而且價格超親民，適合挑戰你的殺價功力！

地點：台南市善化區南126區道102號

營業時間：每月2、5、8、12、15、18、22、25、28日開市

詳細圖文介紹： 【台南。善化市集】「善化牛墟」每月逢2、5、8日開市營業∣

無奇不有包羅萬象的百年傳統市集∣

位於善化棒球場對面的御飯糰玻璃屋，用透明玻璃打造出三角形外觀，像極了巨大的御飯糰，搭配周圍綠意盎然的庭園與水波倒影，拍照效果超級夢幻！這裡是情侶約會、親子出遊的熱門打卡景點。

地址：台南市善化區光復路善化棒球場對面

詳細圖文介紹：【台南善化】超夢幻景點「御飯糰玻璃屋」|宛若身處於純淨夢幻的林園中|

來善化，一定要到善糖文化園區走走！這裡由過去的百年糖廠轉型而來，保存了老蒸汽火車頭、園區建築和懷舊防空洞，濃厚的歷史氛圍讓人彷彿穿越時空。除了文化，還能享用在地特色冰品和美食！

善糖文化園區 資訊

園區位置：台南市善化區溪美里228號

詳細圖文介紹：【台南善化景點】深緣及水善糖文化園區|漫遊園區享受愜意百年糖廠|

免費入園電視拍攝場景|

冰品部：招牌紅豆牛奶冰、核桃蛋黃冰一定要試試，吃一口立刻涼爽整個夏天！

來到這裡，不能錯過的就是「及水火鍋」！他們用傳統的大灶煮開水，再搭配特調醬料和在地特色食材，讓你吃到最天然的原味。現場還有免費自取的日曬關廟麵、台糖有機米飯和一等涼冬瓜檸檬，喝起來超消暑！

地址:台南市善化區溪美里228號(深緣及水善糖文化園區內)

電話:06-5815057

營業時間: 平日11:30~19:30

愛吃甜點的朋友，絕對要去「深緣烘焙」！他們家的麵包使用日本非基改麵粉、法國天然發酵奶油，搭配台南在地食材，每口都充滿濃濃手作心意。這裡的鳳梨酥還曾經出現在熱播劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》中，成為影迷必買的台南伴手禮！

如果你想來點輕鬆的下午茶，這裡的「茶研悅舍餐廳」是好選擇！餐廳選用在地小農食材，做出精緻又美味的輕食和茶飲，每道料理都可以感受到天然食材的用心。

「善糖町」裡販售各式各樣的日式紀念品，像是小盆栽、零食餅乾，還有超有質感的文創藝品。無論是送禮還是留作紀念，這裡都能找到好選擇！

想體驗古人的優雅生活？「沈園南亭曲水流觴」是園區的亮點之一！模仿古代文人喝酒吟詩的場景，現場提供茶席和酥餅，讓你坐在竹林間，感受詩意浪漫，還能拍下超有意境的美照！

深緣及水善糖文化園區：沈園南亭曲水流觴 資訊

園區時間：10:00 ~ 16:00（周一園區公休）

園區地址：台南市善化區溪美里228號

收費標準-購票體驗均附：『茶席＋酥餅』

│成人票300元(附杯)、200元(不附杯)│一般民眾

詳細圖文介紹：【台南善化】深緣及水善糖文化園區|沈園南亭「曲水流觴」

|穿越古人的浪漫氛圍|享受夯翻流水下午茶|超夯電視劇場景之一|

「廳舍餐廳」的外觀雖然簡單，但卻能讓你感受到文化保存、在地特產和特色餐飲的完美結合。外面庭院非常寬闊，四周環繞著綠樹，無論是吃飯還是散步都讓人覺得舒服。

預約電話 : 06-5812126

地址 : 台南市善化區溪美里234-4號 (在善糖文化園區內，鄰近:善糖國小)

營業時間 : 午餐11:00-14:00、晚餐17:00-20:30（每周一公休 ）

停車資訊 :路邊停車

詳細圖文：【台南善化食記】善化糖廠「廳舍餐廳」|

一間爆紅到很難訂的餐廳|保留復古陳設原始樣貌猶如到藝術館|

美裕草莓園位於台南善化區，距離省道台 1 線非常近，交通方便。這裡的草莓個個又大又甜，採摘起來特別有成就感！不論是親子同遊還是和朋友來都很適合，採完後可以現場直接品嚐，真的超幸福！

地址:台南市善化區小新里小新營346-3號(台1線省道旁)

聯絡電話 : 06-5851117 手機:0928-701-579

營業時間：09：00∼約17：00（天黑即不開放），開放時間草莓季~至4月中旬。

詳細圖文介紹：【台南。善化景點】「善化美裕草莓園」[台南好好玩]親子旅遊好去處~

除了採草莓，善化還有深緣及水善糖文化園區這個熱門景點。因為電視劇取景，園區吸引了不少遊客，從特色火鍋到下午茶，再到文創伴手禮，應有盡有，讓旅程更加豐富有趣！

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☞迎曦湖「舞彩迎賓」☞ 「善化牛墟」☞「廳舍餐廳」

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