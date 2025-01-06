這裡真的美到讓人以為置身歐洲，歐式浪漫的學院風建築結合黃金秋色的銀杏大道，視覺效果令人驚艷！日本每年從11月中旬到12月初，正是欣賞秋色的最佳時節，而東京大學則以滿滿的金黃銀杏而聞名。建議12月初來訪，這時的銀杏樹幾乎已達見頃狀態，隨著微風吹拂，銀杏葉像雨般飄落，地面鋪滿金黃色地毯，令人羨慕這裡的學生擁有這麼夢幻的上學路！

東京大學 銀杏並木

地址：東京都文京区本郷7-3-1

歷年最佳觀賞時間：11月下旬至12月上旬

交通方式：搭乘地下鐵丸之內線或都營大江戶線到「本郷三丁目」，徒步約10分鐘；或搭東京地下鐵南北線到「東大前」，步行僅需5分鐘即可抵達。

東京大學欣賞銀杏的熱門地點是彌生校區和本鄉校區兩處，不過第一次來的我們發現校區範圍真的非常廣！我們隨意地在本鄉校區正門附近散步，如果時間允許的話，建議大家兩個校區都去走走，更能感受完整的銀杏美景。

我們選在十二月初來訪，當時部分銀杏已經達到見頃狀態，但仍有些樹上還保留著些許綠意。

東京大學的建築充滿歐式風情，整體景色美得讓人流連忘返。

日本人特別喜歡帶著寵物來拍外景，而且非常有耐心。

許多人為了拍到沒有行人的空景，會花很長時間等待，但我耐心不足，只能在人潮中隨意捕捉了幾張照片。

即使特意挑了平日清晨過來，還是發現要拍到空景並不容易，真是讓人哭笑不得。

其實光是本鄉校區的銀杏大道就已經非常值得拍照，景色美得讓人驚嘆。

這裡的銀杏樹分布集中，因此特別適合拍攝壯觀的秋色美景。

當陽光灑下來，銀杏樹呈現出不同層次的金黃色調。

銀杏的葉子近看是這樣的模樣。

這區的銀杏葉已經快要掉光。

本鄉校區工學院前的百年大銀杏絕對是必拍景點！樹形巨大且極具震撼力，可惜的是當時葉子還有些泛綠，尚未完全轉黃。

有人說這棵大銀杏的造型很像國泰樹，是有點像。

校區旁邊就有一家星巴克，拍照累了可以到這裡坐下休息一下。

簡單點杯熱飲，搭配輕食暖暖身體後，便繼續我們的東京秋日探索之旅。

秋天的日本，隨處都是這樣充滿浪漫氛圍的風景。

東京大學 銀杏並木

地址：東京都文京区本郷7-3-1

歷年最佳觀賞時間：11月下旬至12月上旬

交通方式：搭乘地下鐵丸之內線或都營大江戶線到「本郷三丁目」，徒步約10分鐘；或搭東京地下鐵南北線到「東大前」，步行僅需5分鐘即可抵達。





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