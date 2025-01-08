老爹蔬食 X 拾叁珈琲

地址：台南市安南區海環街34號

TEL：0909-611077

營業時間：平日6:15 ~ 15:00 假日7:15 ~ 15:00（休假日參考店家FB)

FB：老爹蔬食 X 拾叁珈琲

今天要跟大家分享一間我超喜歡的台中蔬食咖啡店——「老爹蔬食」！這間店的營業時間對平日上班族有點不友好，不過這天剛好請假，就帶著我媽一起來吃，終於滿足了期待已久的願望！

「老爹蔬食」從早上就開始賣早餐，午餐和下午茶也有豐富選擇。他們的早餐包括鹹粥、麵線糊、大腸包小腸、肉燥飯、滷味等超多樣，而且如果你中午到得早運氣好，還能吃到這些招牌早餐！

內用有一些小規則喔～

除了餐點，他們的飲品選擇也很齊全，有咖啡、茶飲、氣泡飲等，甚至甜點也非常多款，簡直就是一間甜點控的天堂啊！

店外是現做鹹食小吃的區域，充滿了濃濃的台灣日常氛圍。

進到店內則是完全不同的感覺，簡潔乾淨的設計中帶著台式文青風，還有一隻超可愛的「毛店長」會陪你一起吃飯，超級療癒！

毛店長雖然對美食很有興趣，但牠很乖，只會用小小聲的「我也想吃」來撒嬌，可愛得讓人心都融化了！

這碗招牌麵線糊可以選擇加杏鮑菇或排骨酥，也可以雙拼只需加10元。我們點了杏鮑菇，搭配店家的辣椒醬和香菜後，味道更上一層樓！濃郁的湯底加上微辣的口感，絕對讓人回味無窮。

這道有原味和紫米兩種選擇，我們點了紫米款並請店家切好方便分享。Q彈的大腸包著飽滿的小腸，搭配涼拌小黃瓜和碧玉筍，口感層次豐富，非常清爽又開胃！

有點厚工肉燥飯，這碗肉燥飯看起來雖然普通，但味道非常特別！肉燥裡加了花椒，吃起來麻香微辣，香氣十足。一入口就能感受到裡面的用心，果然不愧叫「有點厚工」。

藥膳滷味也很棒！我們選了樓梯干、油豆腐和小麥捲。滷味非常入味，還散發著淡淡的中藥香，清爽不膩，超級適合當作配菜！

飯後當然要來點飲品加甜點！我媽點了抹茶拿鐵，原本擔心會太苦，結果抹茶香氣剛剛好，喝起來順口又不會過甜。而我自己點了柳橙美式，清新的柳橙香氣完美平衡了咖啡的濃郁，味道特別又好喝！

甜點則選了檸檬塔，酸甜滋味剛剛好，搭配飲品真的超完美，這頓飯後的結尾讓人超滿足！

「老爹蔬食」真的是一間適合慢慢品味的蔬食咖啡店，從早餐到下午茶都有豐富選擇，招牌的紫米大腸包小腸、厚工肉燥飯和藥膳滷味都非常值得一試！而店內的氛圍、文青設計加上可愛的毛店長更是為這裡加分不少。如果有時間，不妨帶家人或朋友來這裡坐坐，享受一場美味又放鬆的蔬食時光吧！

停車也很方便，建議可以參考店家的FB資訊，計劃好你的蔬食美食之旅。