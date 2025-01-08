桃園大溪老街一直是全台最有人氣的景點之一，而就藏在這條老街附近，有一家隱藏版的「大溪隱花園景觀咖啡餐廳」！這裡被譽為桃園的秘境花園，不僅擁有如詩如畫的田園風光，還可以俯瞰崁津大橋與夕陽晚照的絕美景致。無論是想在繁忙的都市生活中尋找片刻寧靜，還是和親友一起共享悠閒時光，這裡絕對是放鬆身心的好去處！

原文:大溪隱花園景觀咖啡餐廳｜隱藏版270度田園秘境 美到不想回家 都市中的隱世美食天堂。菜單價位(桃園大溪老街)

大溪隱花園景觀咖啡餐廳在哪裡?怎麼去?

奉上資訊

名稱:大溪隱花園景觀咖啡餐廳

大溪隱花園景觀咖啡餐廳電話:03-388-5000

大溪隱花園景觀咖啡餐廳營業時間:平日 11:00~20:00，假日 10:00~20:00 詳見官網或google商家資訊

大溪隱花園景觀咖啡餐廳ＦＢ: 點我

大溪隱花園景觀咖啡餐廳ＩＧ: 點我

大溪隱花園景觀咖啡餐廳地址:桃園市大溪區中央路41號



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備註：文章皆有時效性，如有修正皆以大溪隱花園景觀咖啡餐廳為主

文章內有大溪隱花園景觀咖啡餐廳地址、電話、營業時間、完整菜單價目表menu可提供參考

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隱花園位於桃園市大溪區中央路41號，外觀雖低調樸素，但內部宛如世外桃源。開車前來的話，附近有付費停車場，步行約三分鐘即可抵達。隱花園的一樓是餐廳，樓上還有「秘境41民宿」，適合來大溪旅遊的朋友一併體驗。

一走進隱花園，戶外區的景色就讓人驚艷。清新的空氣混著花香與泥土的芬芳，搭配田野景致與壯麗橋樑，簡直像是走進了童話般的秘密花園。

許多遊客特地在逛完大溪老街後來這裡歇腳，享受這片寧靜美景。室內設計則以溫馨的老屋風格為主，大片落地窗讓陽光灑進來，明亮而優雅。

隱花園的菜單相當豐富，由專業名廚用天然食材打造。這次點的是「饗肉排餐雙拼雙套餐」，內容包含前餐、濃湯、沙拉、現烤可頌及兩款主餐：炭烤美國肋眼牛排和紅櫻戰斧豬佐黑松露沙司，搭配的精選飲品也能以優惠價格選購，非常划算！飲品則二 選擇其他飲品可優惠180元/杯。

柚香烤堅果沙拉是完美的開胃菜，清新的柚香與酥脆堅果結合，讓人一口接一口。

現烤可頌更是鬆軟香濃，單吃或配茶都超對味！濃湯部分選用了當季食材，濃郁又暖心。

在饗肉排餐雙拼的套餐中分別有以下幾種選擇，可自由搭配：

炭烤美國肋眼牛排10盎司

紅櫻戰斧豬佐黑松露沙司

嫩煎法式小羔羊

德國豬腳佐蜂蜜芥末醬

香料烤半雞佐雞胸沙拉

香煎鮭魚焗大蝦佐雞尾酒沙司

炭烤美國肋眼牛排10盎司 以台灣形狀的木盤呈現 看起來相當澎湃，眼牛排油花分布均勻，經炭火高溫燒烤後，散發出迷人的炭香，肉質鮮嫩多汁。10盎司的分量絕對能滿足兩人胃口！

這道紅櫻戰斧豬可以說是隱花園的招牌主菜之一！選用的是厚實優質的豬肉，經過慢火烘烤後，外層微焦香，內部卻保持多汁細嫩的口感。淋上特製的黑松露沙司，香氣瞬間升級，讓整道料理充滿高雅的氣息。當刀叉輕輕切下，撲鼻而來的肉香讓人忍不住多吃幾口，每一口都充滿了層次感，視覺與味覺的雙重享受真的很有滿足感！

普羅旺斯炙烤時蔬＆酥炸海鮮，別小看這份附餐！無論是多種新鮮蔬菜經過炙烤後的香氣，還是招牌炸生蠔的酥脆金黃，都展現了隱花園對細節的重視。每一口都能吃出食材的新鮮，尤其是炸生蠔，外皮酥香內餡多汁，讓人一吃就停不下來！

瑪格麗特披薩的手工餅皮薄而酥脆，搭配特製的番茄紅醬和滿滿的莫札瑞拉起司，再加上新鮮羅勒點綴，香氣撲鼻！咬下一口可以感受到濃郁的起司香，番茄與羅勒的清新平衡得剛剛好，完全是道地義式風味。

如果你是飲品愛好者，巴西海岸莫西多一定要試試！以多種熱帶水果熬製的冰釀果醬為基底，每一口都充滿濃郁的果香和微微的酸甜感，就像把熱帶的陽光裝進了杯子裡，清涼又解渴，非常適合炎熱的夏天。

這杯鮮乳黑玫瑰拿鐵特別有層次感！黑玫瑰冰磚和鮮乳的搭配讓你可以依自己喜好調整濃度，濃郁的咖啡香氣撲鼻，每一口都能感受到香醇細膩的口感，特別適合午後時光細細品味。

最後的甜點梅子茶凍是不可錯過的完美收尾！Q彈的茶凍帶著梅子的酸甜與茶葉的清香，入口清爽又解膩，為這次的美味旅程畫下了幸福的句點。

逛完大溪老街，累了就來隱花園秘境放鬆吧！無論是靜謐的氛圍還是精緻的餐點，這裡都能帶給你一段愜意的時光。下次到大溪，記得一定要來隱花園景觀咖啡餐廳體驗一次，保證會成為你心中最喜愛的秘境之一！