板橋最近真是美食天堂！今年10月，板橋金門街新開了一間串烤餐廳「壹烤天下」，主打銅板價就能吃到高品質的平價串燒。從串烤到熱炒、味噌湯甚至冰涼啤酒，通通幫你搞定！這裡內用冷氣吹得涼爽爽，外帶更方便，真是串烤愛好者的天堂！

一走進「壹烤天下」，就被牆上俏皮的標語逗笑，整體裝潢風格輕鬆又活潑。

菜單直接放在櫃台，想怎麼點自己拿，超方便！

除了傳統點菜方式，冷藏櫃裡還有各式串烤供顧客挑選，結帳後直接享用，快速又簡單。

餐具藏在抽屜裡、飲料冰櫃內自取，每樣物品都標得清清楚楚，讓人用得安心。

不過要注意，生啤酒可不能自己動手，交給店員來幫忙，專業又貼心。

公用醬料區提供多種選擇，包括辣椒粉、七味粉、孜然粉、醬油膏等，想加什麼口味完全自由搭配，吃完再放回原位，方便自己也方便他人！

時蔬青菜（100元）這裡不只是串烤專家，連熱炒也不馬虎！像這盤炒高麗菜，量多又脆甜，火喉十足，非常適合串烤吃多了想來點青菜平衡的朋友。

味噌鮮魚湯（180元）天氣變冷時，熱湯真的超暖心！這碗味噌鮮魚湯喝起來濃郁不膩口，鮮魚肉質滑嫩，搭配味噌的鹹香，熱熱喝上一碗，身心都暖了起來。

烤鰻魚（200元）是店裡的明星菜，外層烤得油亮，魚肉柔嫩多汁，咬下去鮮甜滿口，兩個人一動手立馬秒殺！

香腸（45元）這裡的香腸一上桌就香氣撲鼻，外皮烤到微酥，咬下去還能感受到肉汁在嘴裡爆開，真的太滿足了！再搭上一片蒜頭，香氣層次直接拉滿，真的是「吃肉不蒜，味道少一半」的完美詮釋。

不想選擇困難？直接來個串烤拼盤！豬五花蔥卷50元、雞心40元、牛五花串40元、雪花豬肉串40元、米血糕20元、香菇35元、杏鮑菇35元、貢丸25元，每串都刷上濃香微甜的烤醬，風味十足。

豬五花蔥卷肉香和蔥香交織，一口咬下，油脂的濃郁被蔥的清香中和，完全不油膩，口感更上一層樓！米血糕外皮微酥，內餡卻依舊保有軟嫩口感，真的是難得的烤功！

考驗火候的香菇、杏鮑菇，這裡烤得剛剛好，水分保留得恰到好處，吃起來鮮嫩多汁，完全不乾巴巴。

甜不辣25元，最怕甜不辣烤得太硬，但這裡完全不會！外層微酥，內部Q彈，越吃越上癮。百頁豆腐25元，豆腐細膩又彈牙，一串完全不夠解饞，讓人忍不住想再多點幾串！

無論是和家人、朋友還是同事聚餐，「壹烤天下」都是吃烤串的好地方！專人幫忙烤好串物上桌，連啤酒都有貼心服務，完全不用自己動手，輕鬆吃好吃滿！還可以邊吃邊聊天，把酒言歡，享受最愜意的夜晚。

別忘了，內用或外帶只要消費滿500元，並給店家一個五星好評，就能免費拿到一份價值200元的烤鯖魚！這樣的超值優惠，還不趕快揪人來試試？

趕緊來「壹烤天下」享受這些平價又美味的串燒好物吧！記得遵守「未滿18歲不喝酒、喝酒不開車」的原則，吃得開心也吃得安心！

店址：新北市板橋區金門街248號

電話：0981-248-565

營業時間：17:00~00:00，星期二公休

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