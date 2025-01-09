提到新竹寶山，第一個浮現在腦海中的就是那風景如畫的「寶山水庫」！不僅湖光山色美得像幅畫，還有森林步道讓你一邊散步、一邊感受大自然的療癒氛圍。這裡的吊橋更是拍照打卡的絕佳景點，每個季節都有不同的景色可以欣賞。只是來到寶山，除了水庫的絕美景致，你知道周邊還藏著不少必吃美食和隱藏版景點嗎？不囉嗦，今天就幫大家整理了一份「新竹寶山一日遊」攻略，超精選5大在地人推薦的私房景點和口袋美食，趕快收藏起來吧！

寶山商圈地圖

地址：新竹縣寶山鄉寶新路三段112巷5號

電話：0911216936

營業時間：10:00–17:00（週一、週二公休）

這家蠟藝館真的很特別，前身其實是一家傳統蠟燭工廠，後來進化成觀光工廠，不僅可以了解蠟燭的製作過程，還能親自體驗手作蠟燭DIY！大人小孩一起動手做一支獨一無二的造型蠟燭，既有趣又有成就感。整個蠟燭DIY過程超好玩，從選造型到上色，每個步驟都很療癒。逛完還會不小心帶回不少蠟燭小物做紀念，真心推薦親子來這裡度過一個有趣的下午！

地址：新竹縣寶山鄉寶新路二段251巷25號

電話：035762295

營業時間：09:00–18:00

這裡曾是台灣30年代的重要製糖產地，現在則以觀光園區的形式傳承這段歷史。來到新城風糖，不僅能參觀古早味的製糖工廠，還能親自體驗砍甘蔗、手熬糖蜜的過程，完全就是寓教於樂的好地方！其中，最受歡迎的活動非黑糖爆漿饅頭DIY莫屬！自己做饅頭、發揮創意捏出不同造型，最後蒸熟品嚐，超有成就感！更棒的是，這裡免門票，輕鬆就能玩得超盡興！

地址：新竹縣寶山鄉雙園路二段359號

電話：035201237

營業時間：11:00–14:00、17:00–20:00（週一公休）

提到寶山的美食，怎能錯過這家傳承三代的老字號客家菜餐廳！以平價大份量著稱的老復興飲食店，每道菜都用在地新鮮食材製作，超下飯。像是酸香入味的薑絲炒大腸、滑嫩多汁的客家土雞、鹹香夠味的客家小炒，以及軟Q彈牙的炒板條，每一道都讓人吃得心滿意足。難怪這裡一直都是在地人聚餐的首選，無論家庭聚會還是隨便吃吃都不踩雷！

地址：新竹縣寶山鄉湳坑路一段171號

電話：0925 123931

營業時間：11:00–14:00、17:00–20:00

藏在深山中的隱藏版美食，你絕對不能錯過「阿婆大湯圓」！這家三合院老宅餐廳毫不起眼，但每天都有不少熟客上門。店裡最有名的就是阿婆每日手工製作的巨型湯圓，濃濃的客家古早味吃得到滿滿人情味。此外，店裡的客家熱炒也很值得一試，每一道都帶著濃厚的家鄉味，讓人回味無窮！

吃飽喝足後，當然要去「寶山水庫森林步道」走走消化一下啦！這裡的環湖步道坡度緩和，非常適合全家大小一起散步。

沿途有湖景相伴，季節對的時候，還能邂逅浪漫的油桐花雨。如果想拍美照，千萬不要錯過湖中央吊橋，隨手一拍都是滿滿的自然美景！

無論是親子手作體驗、美味客家料理，還是清幽的水庫美景，新竹寶山一日遊真的是超值得來走一遭！趕快帶著家人朋友來這裡度過完美的一天吧！

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