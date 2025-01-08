高雄楠梓的「智勝所香港餐廳」是港式美食控絕對不能錯過的地方！不論是厚厚香甜的花生西多士、焦糖脆脆奶油豬，還是全新推出的紅豆奶茶，每一道甜點和飲品都超級有誠意。搭配道地的港味麵飯，整個假日來這裡大快朵頤再適合不過！餐廳內環境以繽紛的彩色桌椅搭配大沙發座位，超適合和朋友、家人一起聚餐聊天。附近還方便停車，真的讓人越吃越愛。

這間港式餐廳鄰近德民黃昏市場，側邊還設有停車空間，交通方便得讓人安心開車前往。

走進店內，色彩繽紛的小圓桌、長型沙發座位映入眼簾，不論是小兩口約會還是大群朋友聚餐，這裡都能輕鬆安排座位，氣氛輕鬆又自在。

餐廳提供固定菜單和雙人豐盛套餐，還不定時推出新品活動菜單。

每桌提供自家調配辣椒醬。

炸雞腿起士拌麵整隻炸雞腿搭配濃郁起士通心麵，每一口都充滿罪惡感。餐盤經過精心設計，用餐時還多了一分儀式感。

單點的荷包蛋半熟蛋黃流進起士麵裡，濃濃的奶香加上滑潤蛋香，迷人得讓人停不下來。

炸雞腿炸得外皮酥脆鹹香，裡面的雞腿肉保有滿滿肉汁，香嫩又多汁，每一口都超滿足。

花生西多士外層裹上蛋液煎得香酥濕潤，糖漿和奶油慢慢融化，濃郁奶香撲鼻而來，讓人一吃就愛上。內餡加入滿滿花生顆粒，咬下有層次感，香甜脆口，根本幸福感爆棚！

焦糖脆脆奶油豬一份有二個，這款甜點焦糖香氣濃郁，外皮裹滿糖粒，咔滋咔滋的聲音讓人瞬間愛上，甜而不膩，超級順口。

最新推出的紅豆奶茶直接成為店內人氣王！紅豆飽滿綿密，搭配溫潤微甜的奶茶基底，香濃滑順，完美提升甜點的幸福感。

假日不想早起？沒問題！智勝所香港餐廳假日全天供餐，讓你睡飽再來吃正宗港式美食。不論是享受一頓豐盛的正餐，還是來份甜點和奶茶療癒心靈，這裡都能滿足你對港味的所有想像。附近好停車，環境又舒適，下一次的味蕾旅行就從這裡出發吧！

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