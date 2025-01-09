想找南港的必吃美食嗎？「南港老張燒餅」絕對是不容錯過的經典！這家已經有超過30年歷史的老店，就連平日人潮也不少，排隊買炭火烤餅的場景幾乎是常態。炭火烤出的胡椒餅外皮酥脆、香氣十足，剛出爐就被一掃而空。而且這裡不只有胡椒餅，還有小酥餅、糖膏酥餅、芝麻酥餅、紅豆酥餅、綠豆酥餅，鹹甜口味通通有，難怪有人一次買10顆、20顆帶回家。價格親民，銅板價就能享受，一顆只要15～50元，真的超划算！

南港老張燒餅店位於忠孝東路七段，靠近中南街，從南港展覽館捷運站走路約5分鐘就能到。不過提醒大家，開車來的話附近不好停車，很多人都直接臨停快速買走。

店家名稱：南港老張燒餅店

所在地址：臺灣台北市南港區忠孝東路七段602號

走進店裡，工作區域被分成兩邊，右邊是炭火爐烤燒餅的地方，左邊則是桿麵皮和包餡的區域，整個店內氣氛忙碌又有條理。店員們手腳超快，包餅、烘烤的動作一氣呵成！

每次燒餅剛出爐，滿店都是酥香的烤餅味，光聞就讓人忍不住流口水。

老張燒餅的菜單很簡單，一共只有六種產品，卻每樣都很受歡迎！價位從15元到50元不等，甜的、鹹的都有：胡椒餅、小酥餅、糖膏酥餅、芝麻酥餅、紅豆酥餅和綠豆酥餅。很多人會一口氣買滿一大袋回家，甚至隔天用烤箱回烤，依然非常好吃！這次我們買了幾種人氣燒餅試試，果然名不虛傳！

燒餅種類



胡椒餅絕對是這裡的招牌！外皮經過炭火烤得金黃焦脆，帶著濃濃的炭香，剛出爐時熱氣騰騰。內餡以瘦肉為主，加上大量青蔥，咬下去鹹香帶微辣，肉汁豐富又不會過膩。和一般以肥肉為主的胡椒餅相比，這款特別清爽，口感紮實卻不失濕潤度，真的超讚！

小酥餅看起來小巧可愛，一口剛剛好！外皮灑滿芝麻，烤得酥酥香香，裡面的餡料是調味恰到好處的青蔥，咬下去滿嘴香氣，非常討喜。這款超適合嘴饞時當點心。

糖膏酥餅真的是甜點控的最愛！外皮經炭火烤得酥香，每一口都散發濃濃的炭香味，內餡則是半融化的糖膏，甜而不膩，香氣濃郁，口感超幸福。這款真的必推，尤其喜歡甜食的人千萬別錯過！

如果你是炭火烤餅的愛好者，來南港真的一定要試試這家老張燒餅！不管是胡椒餅的香辣肉汁，還是糖膏酥餅的香甜酥脆，都會讓你一試成主顧。下次逛南港，記得來這家30年老店排隊買幾顆回家，絕對不會後悔喔！

店家/景點資訊

店家名稱：南港老張燒餅店

所在地址：臺灣台北市南港區忠孝東路七段602號

營業時間：週二～週五 11:30am-20:00pm

週六～週日 11:00am-19:30pm

週一公休

店家電話：02-27835591

備註資訊：

交通資訊

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