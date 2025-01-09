九添福牛肉麵館:300新竹市北區西大路436號1樓，電話:035277975，營業時間:11:30-21:00

「新竹居然有厲害的牛肉麵」?前陣子在某新竹美食社團看到有人在討論，當時心想新竹小吃固然不落人後，但好像和牛肉麵一點關系也沒有，最少要我說出一兩碗，我想破腦袋也沒有名單。剛巧，某「桃園」美食名人相邀這家新開的牛肉麵館，看了照片也確實吸引人，於是欣然前往。結論:得到2023台北牛肉麵節紅燒組銅牌獎的紅燒牛腩拉麵肉多湯鮮，尤其是加上自製牛油和酸菜如虎添翼般的美味，如果在我家附近，我應該會常常去報到。

九添福牛肉麵館位於新竹小吃集散地城煌廟的周邊，如果你是牛肉麵的愛好者，又剛巧吃膩了新竹的小吃，推薦你來這家最近引爆話題的新牛肉麵店，也許會顛覆你對新竹牛肉麵的印象。

其實，我也是到了現場才知原來這家牛肉麵有得獎，特別是這碗每天限量20碗的紅燒牛腩拉麵，我正是被它吸引而來。

跟友人約了12點許到店裡，意外沒什麼客人，友人酸我:「等下你就知道」．結果真的不到20分鐘，全店都坐滿了客人.....。

趁著友人點麵時，看了牆上為數不少的「勸世語」，和傳統有少許不一樣，多了一點詼諧，當然有些也看了默默點頭或是嘴角微揚。

抱歉菜單拍得有點模糊.....。因為一開始我就指定要吃「紅燒牛腩拉麵」，其他索性交給熟門熟路的友人負責。價格方面以我天龍國，加上對吃比較捨得花錢，覺得還算是合理。當然，我不是新竹人..而且cp值，價值觀本來就因人而異。

網路同樣多有好評的滷味，看了成色相對一般牛肉麵、麵館的滷味來得淡了些，但事後證明多慮了.....。這裡的滷味每一種都有清楚的標值，新鮮透明看得見，喜歡什麼就夾什麼。夾完告知老闆桌號，老闆會幫你切好送到餐桌上。

調味料、餐具、冰茶都是自助式的。餐具提供的是有自動加熱消毒後的筷子和湯匙。

喂，你也挖太多了吧，我這樣跟帶路的友人說，只見他露出神祕的微笑，然後又多挖了兩匙，接著說:這一碟牛油都我的，你要加自己添.....」。

紅燒牛腩拉麵，上面的牛腩我沒細數，但最少有七八塊之多，而且蠻大塊的，相對台北很多牛肉麵都是4.5塊意思意思，也不是很大塊，最少看起來爽度是不錯的。

湯頭呈非常美的金黃色，清徹帶著誘人的油香泡泡，一入口腦中立馬浮出無數個「鮮」字的走馬燈...那油香涮嘴又不膩口，連喝了三四口才放下湯匙，放下湯匙後，嘴裡除了牛肉湯鮮外，還多了一點解膩的紅蘿蔔、蔬果的清甜，真心新竹目前為止我吃過最好、也可能是唯一有印象的牛肉麵。

接著是見證奇蹟的時刻....看朋友熟悉的把牛油一匙一匙的往湯中加，我心想這湯已經很美味了，不需要多加吧，而且這牛油怎感覺黃的不太一樣。但身為吃貨，還是在只剩半碗湯時，用筷尖偷挖了友人的牛油一匙。我的天，這湯原來還可以升級...於是立馬起身去挖了兩碟，是，真的是兩碟.....。對於牛肉麵的牛油我向來沒有太多好感，但這家的牛油真的很厲害，後來問了服務人員，得到的答案是老闆親自細心提煉的。如果你有來，不管你好不好牛油，拜託加一點試試，沒準你會跟我一樣愛上這一味。

辣椒醬真的蠻辣的，而且很香，但如果你平時不吃辣，真心不要嚐試......像是加了魔鬼椒那種，真的辣翻xd

牛腩的口感軟嫩帶點討喜的微咬勁，邊邊像是帶筋的部份，有著牛肋條的咀嚼甜，好吃得亂七八糟，同行的友人居然問老闆可不可以單獨加這美味的牛腩肉..當然自然是不行，因為每天限量的xd

麵條像是手工拉麵，微方微粗飽嘴感十足，也有白麵和冬粉可以選擇。

紅燒半筋半肉拉麵，除了剛剛美味的牛腩，還多了軟綿化口的牛筋，這牛筋看起來顏色偏淡，但其實很入味，更難得是不油不鹹膩，混著半匙的湯汁一起入口更顯滋潤美味。

最後，喜歡酸菜的一定要加幾匙，這裡的酸菜半點不死鹹，微酸略甜和湯頭很搭，重點是免費隨便加，愛吃多少就吃多少。

清燉牛肉麵端上來時我有一點傻眼，甚至想坐在地上踢腿(這不是牛肉麵)。

才喝一口我就明白，這裡的清燉作法有一點像是加了越式牛肉河粉的湯頭概念，除了牛骨鮮外還多了洋蔥的甜，說來還真有一點像越式河粉的湯，卻以有多了一點點牛肉清燉的底蘊和回甘的油香，也少了一些清燉牛肉麵放涼可能會出現的微騷負壓。說真的，我還蠻喜歡這個作法，只要你不要有清燉非要如何作法的刻板觀念。

像是涮涮鍋加強加厚版的牛肉片份量十足，而且片片滑口軟嫩。

如果說剛剛的清燉是注入越式河粉的概念，那麼這碗什錦湯麵就是綜合了擔仔麵的元素，最少外觀看起來有一點像，是吧!

說來，這湯喝起來還真有一點擔仔麵的神韻，清爽的鮮韻加上九層塔，湯頭硬是不比清燉牛肉湯差，況且還有蝦子、貢丸等擔仔麵的友人助陣，真心有87分像擔仔麵放大版。雖然在牛肉麵店吃這個有一點奇怪，但絕對是不吃牛肉的朋友最佳解答。

這碗裡除了海鮮、貢丸外，還有吸湯後美味翻倍的豬五花肉片。

麵條的選擇也是有一點像擔仔麵的油麵，吃起來軟嫩微Q，而且半點沒有惱人的鹼味，蠻涮嘴的。

牛肉燥飯，吃起來有幾份台南牛肉湯店牛燥飯的味道，但牛燥放得非常多，入口微化也不會過鹹，可以吃辣的朋友加一點辣椒醬非常過癮。

滷味方面我們隨手夾了幾樣，大致上都比視覺上看起來更入味，而且同樣不會過於油膩、鹹膩。相較路邊的加熱式滷味來的清爽宜人，對我來說。

特別推薦這裡大腸入味又不會有腥臭，而且相當耐嚼耐吃，毛肚爽口越嚼越美味，豬頭皮的爽脆也很誘人。

蘿蔔非常入口，海帶很是涮嘴，淋上的醬汁鹹度對我來說也是恰如其份。

九添福牛肉麵館:300新竹市北區西大路436號1樓，電話:035277975，營業時間:11:30-21:00

更多:新竹市 (27)

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