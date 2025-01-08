如果你剛好計畫到新潟旅遊，一定要來上越市立水族博物館看看！這個2018年重新改建完工的水族館，不僅設計超美，還是全世界飼養最多麥哲倫企鵝的地方，裡面有上百隻可愛的企鵝，超近距離互動和餵食真的讓人融化！館內還有超吸睛的白鯨與海豚秀，難得一見的沙丁魚風暴更是讓人目不轉睛！而且還有海底隧道可以360度觀賞海洋生物，非常適合親子同樂或好友聚會來玩上一整天哦！

上越市立水族博物館 資訊

上越市立水族博物館 交通位置

交通方式：由北陸新幹線「上越妙高站」乘妙高Haneuma Line於「直江津站」下車徒步5 分鐘

上越市立水族博物館 門票價位

個人 持有殘疾人證的人

1名助手 成人（18歲以上） 1,800日圓 900日元 高中生 1,100日圓 550日元 小學生/國中生 900日元 450日元 嬰兒（4歲以上） 500日元 250日元 老年人（65歲以上） 1,500日圓 750日元

上越市立水族博物館 空間環境

水族館的外觀是用清水模打造的，遠看像一座藝術美術館！裡面的設備也很齊全，除了觀賞海洋生物，還有餐廳和販賣部，完全能玩上一整天不嫌無聊。

建議你從三樓開始慢慢逛下來，每一層都有各自的亮點，像是三樓的日本海觀景台、海豚表演台，一樓的麥哲倫企鵝展區，保證讓你玩到捨不得離開！

一樓

1麥哲倫企鵝博物館（1F）

2觸摸池

3飼養池

二樓

4 美麗的日本海

5 海上大型水族館

6 暖流惠與日本海

7 日本海的多樣性

8 孕育日本海的山脈與土地

9 前往神秘的大海

10水母畫廊

11朋友池（2F）

12閃光葉

13海豚館

14麥哲倫企鵝博物館（2F）

三樓

15日本海露台

16海豚體育場

17 號朋友池（3F）

白鯨餵食秀

目前館內共飼有300種、45000隻的水棲生物。我們抵達時剛好碰上白鯨餵食秀，場次一天兩場，每場約20分鐘。白鯨憨態可掬的模樣真的超可愛！

接著走進館內主水缸，這是按照日本海生態打造的超大型魚缸，重現一萬分之一的真實規模。你可以看到沙丁魚、小鯊魚、魟魚等日本海特有生物。

這裏是海豚表演的地方，雖然不到表演時間，一樣有開放參觀，三不五時有可愛的海豚跳出水面透透氣的可愛模樣。





日本海露台

上越市立水族博物館還有一個獨家亮點，就是日本首次展出的鮭魚和鰤魚混泳區！這種景象非常罕見，因為這兩種魚類通常分布於不同水溫的海域，但在上越的特殊環境中，寒冷地區的鮭魚和溫暖區域的鰤魚居然可以共存，真是大開眼界！

即使不懂海洋生態，看著這些魚悠游在同一水域，也讓人忍不住讚嘆大自然的奇妙。



沿著水族館的動線前進，我們幸運地遇到了傳說中的沙丁魚風暴！數以萬計的沙丁魚快速游動形成巨大的旋渦，彷彿身處深海一般震撼。這種場景一般要飛到菲律賓宿霧才能看到，但在這裡就能輕鬆體驗，完全值回票價！

來到二樓，絕不能錯過這裡的海底隧道。走進隧道，魚群從頭頂上悠游而過，仿佛整個人置身於神秘的海洋世界，每一步都讓人目不轉睛。這裡的設計讓人完全沉浸在海洋的魅力中，無論大人小孩都會愛上這種奇妙的感覺。

當你逛到一樓，別忘了看看這一帶特有的自體發光海洋生物螢烏賊！

這可是新潟臨海地區的特產之一，會發光的小生物真的讓人目不轉睛。而且這些生物像鮭魚、鰤魚、鰻魚等，都是當地壽司店的常見食材，想不到觀賞水族生物還能連結到美食，真是讓人忍不住期待接下來的行程呢！

說到重頭戲，怎能少了麥哲倫企鵝！這裡飼養了全球最多的麥哲倫企鵝，超過一百隻！它們平均身高只有30到40公分，小巧又呆萌。有些企鵝悠閒地閉著眼睛睡午覺，搞不好正在孵蛋呢！更棒的是，你可以無障礙零距離接觸，體驗餵食它們的樂趣。

除此之外，還有超有趣的互動設施，比如觸碰牆上的麥哲倫企鵝圖案，牆面馬上變成動畫，真的很有特色！

令人期待的企鵝餵食秀。

還有半圓形玻璃罩，讓企鵝從你頭頂上游過，就像置身海底一樣，療癒感滿分！

最後，別忘了到出口的禮品部逛逛，日本最愛推出限定商品了！這裡有可愛的企鵝造型餐具或周邊商品，絕對是送禮或留念的好選擇。

無論是親子出遊、情侶約會，還是單純來拍美照，這座水族館都能讓你留下深刻的回憶，絕對值得安排一整天來好好探索！



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