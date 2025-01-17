要說宜蘭蘇澳最吸引人的小吃，非《南方澳無名蝦餅蚵嗲蘿蔔糕》莫屬啦！這間攤車小吃現在位於熱鬧的江夏路上，就在蘭田穀王前方，靠近南方澳港，過去可是當地人的口袋美食。攤子每天一出現就吸引滿滿人潮，招牌的蝦餅、蚵嗲、蘿蔔糕、春捲，因為價格親民又超級好吃，不只在地人愛，還成為 IG 上的熱門打卡美食點。

南方澳無名蝦餅蚵嗲蘿蔔糕 資訊

地址：270宜蘭縣蘇澳鎮江夏路65之5號

營業時間：12:00–17:30

電話：0911 895 318

直接在 Google 輸入「南方澳無名蝦餅蚵嗲蘿蔔糕」就能導航過去！雖然沒有專屬停車場，但沿路的白線區還是可以臨時停車，來這裡一點都不麻煩！

這家攤車小吃原本位於南方澳港邊，後來搬到了蘇澳鎮江夏路的一級美食戰區，位置更方便，人氣更旺！攤位菜單很簡單，主要就是蝦餅、蚵嗲、蘿蔔糕、春捲這四樣，但每一樣都讓人回味無窮。

蝦餅可是全場必點的經典之選！老闆先將混合地瓜的麵糊倒在木板上，再鋪上小蝦，一片片放進熱油裡炸得金黃酥脆。

炸好的蝦餅瀝油後裝袋，熱呼呼的香氣讓人迫不及待咬下一口！外酥內軟，地瓜條的甜味和蝦子的鮮味融合得剛剛好，鹹甜涮嘴，根本停不下來！

除了蝦餅，蚵嗲也是招牌之一！蚵嗲的麵糊裡拌著新鮮蚵仔和豐富的蔬菜，雖然蚵仔的量不算多，但炸到金黃酥脆的外皮和濃郁的蔬菜香，讓這份小吃仍然很有特色！

這些小吃價格都非常平實，像蝦餅一份只要 40 元，真的是高 CP 值美食的最佳代表！

吃完蝦餅、蚵嗲，別急著離開！你可以沿著南方澳漁港散散步，看看港邊的船隻和大海風光，超療癒！還可以順路到金媽祖參拜，祈求平安順利。

如果你有時間，附近還有不少景點可以安排進行程，像是「祝大漁」雕塑、蘇澳冷泉、阿里史冷泉，或是走到 3D 海洋隧道欣賞海底世界。如果想補充更多美味，附近也有像「義珍香」、「飛虎魚丸」、「阿芬鮮魚湯」這些高評價餐廳可以選擇，讓這趟蘇澳之旅更豐富！

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