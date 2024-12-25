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台灣瑪摩作為業界頂尖的精品面材代理商，始終以誠信為本，致力於為客戶創造最高價值。憑藉卓越的產品品質與服務，現已成為國內外高端建築項目的首選。除應用範圍涵蓋豪宅、頂級商業空間以及中華賓士等知名車廠的指定磁磚外，更是MML、ABK、Versace三大國際精品品牌的台灣獨家總代理！
近日，台灣瑪摩為提供消費者更直觀、更精準選材體驗，全新推出「實境模擬工具」！這項創新數位技術，不僅讓消費者能視覺化理想空間，還能精確模擬不同磁磚鋪設效果，幫助大家在決策過程中更加得心應手。
選擇更簡單，效果更完美
進入台灣瑪摩官方網站，進入「實境模擬」頁面，即可輕鬆開始進行磁磚鋪貼模擬。此工具操作簡單相當便捷，您可以選擇上傳或拍攝自己的家居空間照片，快速套用實際場景。又或是使用現成空間模板，迅速顯示各種風格搭配效果。
精準選材，創造美學生活
這款實境模擬工具不僅是家居設計的突破，也讓磁磚選擇更貼近用戶期待。無論是打造現代簡約風、復古懷舊風或自然風格空間，模擬工具都能輕鬆呈現理想效果。打破傳統選材的限制，為家居設計愛好者開啟了全新的體驗，實踐高端美學生活。
立即體驗，創造理想家居
準備打造夢想家居了嗎？現在就前往台灣瑪摩官方網站，進入「實境模擬」頁面體驗吧！只需簡單幾步，即可將您的家居藍圖轉化為可視化實景，讓每片磁磚都更貼近您的期待，實現專屬於您的完美空間！
台灣瑪摩
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