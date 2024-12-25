最近開始爬文研究國旅，雖然出國旅遊很不錯，但光準備護照、查核行程、排隊過海關就讓人頭痛了，更別說還得擔心航班延誤、匯率變動這些麻煩事，沒想到就被苗栗西湖渡假村一泊三食優惠方案圈粉了！

西湖渡假村交通超方便，開車下三義交流道只要轉個彎就到了，搭火車還有免費接駁，完全不用多操心。園區內有動態恐龍展、凡爾賽花園、SPA美人湯，還有各種適合拍美照的景點，全家人都能一站搞定吃喝玩樂。而且現階段推出的西湖渡假村年終特惠住宿專案，雙人一泊三食只要3,600 元，還送4,000元住宿抵用券(4,000元住宿抵用券可當日開第二房使用或下次住宿折抵使用)兩天一夜的吃喝玩樂通通包辦，只要入住園區就可免費暢遊所有設施，還能吃好、住好，這麼划算的機會怎麼能錯過！

西湖渡假村交通資訊及地理位置

西湖渡假村一泊三食年終特惠住宿專案

西湖渡假村圈導覽圖

松園附近景觀介紹

松園會館

check in 流程

西湖渡假大飯店

美人湯SPA

森林小木屋

動態實境恐龍特展

西湖渡假村生態

歡樂世界好拍好玩

天鵝船遊湖

映象水岸下午茶

松園會館開箱

西湖渡假村晚餐

西湖渡假村光雕秀

花園露天酒吧

西湖渡假村早餐

玩樂住宿整體心得

年終特惠住宿專案購買資訊

西湖渡假村交通資訊及地理位置

苗栗縣三義鄉西湖村西湖11號的西湖渡假村交通超方便，它就位在苗栗三義交流道附近，也可從高鐵或臺鐵台北站搭豐原客運6606(往豐原)、從台鐵豐原站搭豐原客運6606(往臺北)至西湖渡假村站下；除了有國道客運，三義火車站還有免費接駁服務，坐車一下子就到，真的超級方便。不怕在假期因迷路而花時間、開車也不用擔心停車問題，光是這點就省下不少麻煩啦！

更棒的是，渡假村附近還有一堆超有趣的景點！像是有很多手作的三義木雕街，散步逛逛都很放鬆；還有文青們最愛的舊山線鐵道自行車，拍照打卡超美的！如果帶小朋友來，還可以去勝興車站看火車、卓也小屋感受田園風光。就算只住個一兩天，也能把周邊玩得超豐富，真的很值回票價！

西湖渡假村一泊三食年終特惠住宿專案

住宿 標準雙人房住宿1晚，可選擇：渡假飯店、松園會館、森林小木屋(雙人房加床需額外收費) 門票 入住期間無限次免費入園 餐點 映象水岸下午茶雙人套餐 1 份、主廚料理晚餐 2 客、自助式早餐 2 人 體驗 Spa美人湯泡湯券2張 加贈 1.加贈4,000元住宿抵用券一張(含早餐、下午茶、主廚料理晚餐) 2.花園露天酒吧100元宵夜抵用券2張

這次活動雙人一泊三食只要3600，住小木屋、松園會館或渡假飯店的雙人房都可以，還送你4000住宿抵用券，如果有多人同行可當場用，也能等下次再來玩使用，超方便！

記得喔，買住宿券的時候只要選個大概的入住日期就好，但真的要入住之前，還是得上西湖渡假村的官網或打電話 (037) 876-699 來確定訂房資訊唷！

西湖渡假村園區導覽圖

60公頃的西湖渡假村山林綠意盎然、花草扶疏，空氣清新到讓人深吸一口都覺得心情瞬間被洗滌了，這裡根本就是樂活紓壓的聖地！園區內設施更是多元除了餐廳及住宿之外，像會議廳、遊樂區、生態園區和主題景觀區也應有盡有，每個區域都有步道相連，逛起來既方便又舒適，難怪常常有公司團體或學校組團來這裡開會研習。

松園附近景觀介紹

入口旁有個超吸睛的維多利亞館，不僅有地方特色伴手禮的展示空間，還悄悄藏著一片恐龍迷的小樂園！館內有各種恐龍主題的佈置，還有會動、會嘶吼的動態恐龍，超逼真，小朋友光看到就會尖叫著衝上去。

除此之外，還有超可愛的恐龍搖搖車讓孩子玩到笑聲不斷；還有恐龍拍貼機，拍幾張搞怪照片，直接成為回憶殺！這些主題設施安排真的超貼心，就算遇到天氣不好，小朋友也能玩得不亦樂乎，甚至會賴著不肯走！

愛拍照的朋友來這裡很容易瘋掉！西湖渡假村的每個角落都充滿巧思，無論是精心設計的景觀還是各種讓人眼睛一亮的造景，隨便一拍就是美照！因為恐龍動態展超受歡迎不光是展示，西湖渡假村的地標附近還有一隻會動的超巨大恐龍喔！

凡爾賽花園種植了各式各樣美麗的花卉，是個讓人放鬆心情的好地方。花園裡還有一座雕塑噴水池，增添了不少藝術氣息，讓人彷彿置身於歐洲宮殿的庭園裡。這裡非常適合拍照、散步，靜靜坐著也能享受悠閒的時光。

在花園附近的情人坡有一座超浪漫的白底藍色的花園教堂，營造出濃濃的地中海風情，感覺很浪漫。無論是情侶約會、婚紗拍攝，還是單純想放鬆心情，都是能讓人感受到愛與美的夢幻場所。

園區裡還有一座優雅的的白底金邊旋轉木馬，散發出貴族般的高貴氣息，真的是像進入了皇室的夢幻世界！無論是大人還是小孩都可以在這座華麗的旋轉木馬找到童趣，在音樂中享受旋轉時的愉快與輕盈。

園區裡還有一列超顯眼的紅色遊園小火車，超可愛的設計讓它成為焦點！

大家都可免費搭乘這小火車繞著凡爾賽花園廣場一圈，一邊輕鬆玩樂一邊享受風景，特別適合親子一起感受這段小旅行帶來的歡樂和放鬆。

園區裡隨處都藏著驚喜，巨蛋會議廳前有一排威武的皇家衛兵站得筆直來迎賓，讓人不禁停下腳步拍個照。米蘭會議廳前的電話亭、恐龍蛋造景更是別具一格，附近還有之前台北燈會的主燈-鴻福齊天，隨手一拍都很有話題。

松園會館

考量到夜間表演跟酒吧比較近的緣故，所以我們選擇入住較靠園區入口的松園會館。

松園會館有6層樓，6樓是養生村住戶居住，1~5樓開放給遊客住宿。松園會館的門口有迎賓車道及噴水池設計，還蠻有尊榮感的，園型噴水池夜晚還會打上不停變換顏色的絢麗燈光，讓整個氛圍更加迷人浪漫。

check in 流程

松園會館裡面的裝潢雖然不算新穎時尚，但大廳還蠻氣派的，很符合印象中傳統飯店的模樣。

雖然房間要到下午3點才能入住，但從早上9點開園後就能到櫃台先辦理手續並寄放行李，之後就能直接進園遊玩，這樣的安排超級方便，記得要先預約晚餐、選擇主餐喔！

辦理入住時，櫃台人員問完姓名後就遞上信封，上面已經印好房號、進退房時間等資訊，整個流程超快速！信封裡有兩張房卡，還有專案裡的所有票券。

櫃台人員還很貼心地詳細解釋了票券的使用方式，並給了我們一張園區地圖，上面還標註了遊玩順序和娛樂表演的時間，這樣就不會錯過想看的精彩活動，超專業的！

因為園區真的超大，像映象水岸、天鵝船、美人湯SPA跟恐龍展這幾個點其實都靠近西湖渡假大飯店。如果要到那邊，只要跟櫃台說一聲他們就會派園區專車來接送，超貼心！

等玩完要回松園的時候，也不用擔心路遠或迷路，一樣只要跟飯店櫃台講，他們還是會派專車接送，完全不用走到腿軟，超方便的服務！

西湖渡假大飯店

西湖渡假大飯店在園區比較裡面的那區，有81間客房。飯店內還有餐廳、美人湯SPA，接待櫃檯旁還有可以歡唱的KTV交誼廳、及讓大人小孩都放鬆的電子育樂遊戲室，公共設施機能很豐富。

美人湯SPA

B1的美人湯溫泉可是從地心深處2000公尺抽上來的碳酸氫鈉泉，浸泡後肌膚會變得光滑水嫩，泉水溫暖又帶點微微的滑感，特別適合忙碌的上班族來消除疲勞，對於住客來說，晚上泡一泡，睡得超級好。

小提醒：記得要穿泳衣喔！裡面有男女更衣室設施齊全，很方便換衣服。

對於帶小朋友來的家庭，裡面也有設計得很貼心的親子池，特別適合12歲以下的小朋友。水溫剛剛好、深度也安全，大人可以坐著跟小朋友一起玩水，一家人共享美好時光。

美人湯裡還設有蒸氣室，進去後能讓全身都感受到被溫暖包覆，蒸完出來整個人像被重啟了一樣，身心都超放鬆。

森林小木屋

荷蘭式森林小木屋據說是園區最早落成的住宿區，外觀是採荷蘭穀倉風設計，外型就像童話故事裡走出來的一樣，尖尖的屋頂、溫暖的木質設計，配上周圍的綠意盎然，彷彿置身歐洲鄉村，整棟的小木屋位於森林區，晚上可以聽到星空下的蛙鳴聲。很適合喜歡大自然的朋友。

動態實境恐龍特展

全台最大恐龍實境場景真的讓人目瞪口呆！除了廣場那隻霸氣的巨龍之外，沿著恐龍世界步道走，還能發現恐龍蛋和各式各樣的超擬真恐龍，每隻都有牌子詳細介紹牠們的名字和相關背景。

最酷的是，整個場景超逼真、到處都是超擬真的恐龍，有些還會動、會叫，搭配旁邊的煙霧效果，彷彿真的回到侏羅紀，恐龍迷看到這裡絕對會瘋掉！

白天在旁邊的名人廣場上有歐洲綜藝秀表演，除了星期三公休之外，每天安排三個時段、每場約30分鐘。如果喜歡烏克蘭舞者們充滿異國風情的表演，可以留意一下演出時段，相信會有滿滿的驚喜和歡笑。

西湖渡假村生態

彩蝶園是戶外教學的超棒場地，種植了各種蝴蝶愛的蜜源植物，還種植有「蝴蝶威而鋼」之稱的高仕弗澤蘭，吸引超多蝴蝶來駐足。不管是小朋友還是大人，都能近距離觀察，感受自然的奇妙生命力。

走在西湖渡假村的步道上，真的會有種邊走邊探索的感覺！每隔幾步路就能看到植物的解說牌，上面不僅有名稱和基本介紹還貼心地附上 QR Code，只要掃一下，就能跳出更詳細的植物資訊。像是它們的原生地、生長習性，就算不懂植物的，也能瞬間化身植物小專家，超有趣又增長知識。

西湖渡假村自從轉型成為生態休閒渡假園區後，真的超有誠意地以環保為核心價值，不但四季都能賞花，還能親近自然，享受豐富的生態體驗！

每個季節都有不同的驚喜：春天賞櫻、夏天賞桐，還能賞鳥、看螢火蟲！冬季也有浪漫的落羽松，每一個季節都像是一幅自然畫卷，美得令人屏息。

森林平台上一整片原始綠意讓人完全放鬆。沿著環湖步道走就能欣賞湖光山色，還能看到三義地區的最高峰-關刀山，夜晚還可以仰望星空，享受最純粹的自然饗宴。

歡樂世界好拍好玩

漫步樂活森林中可以看到安徒生童話花園、造型可愛的夢幻糖果屋，及宛如神話中從天而降的純白夢幻飛馬雕像，這些都能滿足小時候的幻想，真的超級適合拍照留念！

園區裡還有珍貴的木化石展覽！經過幾百萬年的時間形成的木化石，堪稱大自然的奇蹟。有些人還說坐在木化石前靜心冥想，可以感受到它的正向能量，全身放鬆舒暢！不過到底效果如何，當然只能親自體驗看看囉！

糖果屋旁有粉色的旋轉櫻花鞦韆真的超浪漫！上面佈滿了櫻花裝飾，坐在鞦韆上輕輕搖晃時整個人都快飄起來，愉快得像小時候一樣無憂無慮，真的很適合情侶放閃及親子互動。

靈山洞的入口有一座日式鳥居門面，給人一種靜謐莊嚴的感覺。走進步道周圍環境幽靜，伴隨著鳥鳴蟲聲讓人置身大自然的懷抱。洞內特別設有蝙蝠保護生態區，為了保護這些小生物，洞口還設有柵欄，不能進入探險，但可以透過園區的監控畫面觀察蝙蝠的日常活動。

無論是出於宗教信仰還是純粹欣賞大自然，都能讓人感受到平靜和神秘，特別是隧道內那六尊青斗石觀世音法相，每一尊都象徵不同的祝福。走到洞口還有滴水觀音和許願池，讓人停下腳步許下心中的願望。真的是一個身心靈都能放鬆的地方！

西湖渡假村的泡泡樂園根本就是孩子們的天堂，連大人都會瞬間找回童心！

樂園裡有一區可以讓人可以自己用工具製造泡泡，拉長的泡泡在陽光下閃耀七彩光芒，特別療癒！除了手動之外，樂園裡還有自動泡泡機，特定時間超多泡泡像雨一樣灑下來、滿天飛舞，彷彿進入了一個泡泡星球。

泡泡樂園裡有超可愛的旋轉小恐龍，讓孩子們騎在恐龍背上，像小小探險家一樣旋轉飛舞；還有趣味滿滿的小火車，可以在泡泡的世界裡穿梭。

這些設施雖然簡單，但搭配泡泡的場景讓樂趣更加倍，整個畫面就像童話故事一樣夢幻，飛舞的泡泡伸手就能碰到，這感覺真的很魔幻！

氣墊遊戲區是特別為3歲以上到12歲以下、體重不超過40公斤的小朋友設計，像一個充滿歡笑的小樂園，安全有保障，但還是需要家長陪同，這樣更能增進親子互動。

每個小朋友玩完後都是滿頭大汗但卻笑容滿滿。

氣墊溜滑梯的高度對小朋友來說剛剛好，滑下去的瞬間，彈力讓孩子覺得既刺激又好玩，摔倒也不用擔心受傷，因為氣墊的設計很柔軟。

氣墊城堡裡有迷宮和跳跳區，小朋友可以盡情地奔跑、跳躍，感覺像是在一座神奇的童話城堡裡探險。

天鵝船遊湖

映象水岸湖水清澈周圍還有綠樹和花草環繞，整體環境非常漂亮。除了能賞湖還可搭天鵝船遊湖，每艘船都配有救生衣，只需用腳輕踩踏板就可輕鬆前進或轉向，沿途還可以近距離欣賞湖邊的花卉，還能看見悠游的鴨子與魚群。

搭天鵝船是自費行程，坐每個人150、可以坐半個小時，很適合朋友、家人或情侶一起搭乘。

映象水岸下午茶

映象水岸有一排充滿異國風情的峇里島茅草屋造型包廂，讓人覺得彷彿來到了南洋渡假天堂，餐廳提供特色主餐、鬆餅、炸物、飲品、咖啡、調酒，也提供蛋奶素餐點。湖畔餐廳的氣氛非常浪漫，無論是餐點擺盤還是天鵝船的造型與湖景，在這裡隨手一拍都是美照，如果要坐景觀包廂區需低消1,500。

映象水岸用下午茶兌換券真的超方便！直接到點餐檯說要用兌換券就行，完全不用麻煩地畫單點餐。用下午茶兌換券換的雙人套餐內容很簡單，就是「原味鬆餅 + 綜合水果茶」，但重點是它質感不錯！水果茶可以選冰的或熱的，而且都是一整壺，份量超足夠。

原味鬆餅外酥內軟，還放了鮮奶油和櫻桃點綴，旁邊再搭配巧克力燕麥穀片，每一口都有不同層次的口感。綜合水果茶裡面有新鮮的蘋果、柳橙、金桔、百香果，能喝得到豐富的果香，味道甜度適中，茶香和水果的自然酸甜交織得很和諧。

以免費兌換來說，這組下午茶真的很有誠意，讓人覺得既划算又滿足！

映象水岸下午茶既能品味甜美點心，又能感受湖畔風光，整個下午都很愜意，真的很適合閒聊、發呆或放鬆心情。

松園會館開箱

吃完下午茶也玩了一些相關的設施，我們又搭專車回松園會館。

松園會館在面向凡爾賽花園的那一側還藏有一個特別的捷徑。從後面的小門走出去，再順著樓梯慢慢往下，就可以直接散步到花園及旁邊的花園露天酒吧。

松園會館房間

雙人房房型可以選擇一張大床或兩張單人床，來滿足不同需求。大床就是一般標準雙人床大小，枕頭及床墊的軟硬適中，睡起來還蠻舒服的。

床頭有檯燈、光線很足夠，每個房間都有自己的獨立空調，不會因中央空調的統一設定而感到太冷或太熱，除了使用更衛生也更安靜，又不用擔心中央空調運作時的管道噪音去影響到睡眠品質。

有些舊飯店會有股黴味，或者床單被套的消毒藥水味超重，住起來特別不舒服，但這裡完全沒有這些問題！

松園雙人房的空間真的很大，裝潢雖然不是很新穎但整潔度維持得不錯，住起來很舒適！

房間裡還有雙人小沙發和茶几，很適合放鬆休息，辦公桌椅的設置也很貼心，讓人可以兼顧工作。

玄關區旁邊有衣物櫃和茶水櫃，衣物櫃裡能掛長短衣物，還設有可保管東西的保險箱及紙拖鞋。茶水櫃裡則有冷水壺、瓶裝水、快煮壺，甚至貼心準備了無茶咖啡因的茶包、杯子和一個小冰箱，雖然沒有現代飯店常見的USB插孔和萬國插座，只能用檯燈旁的插座充電，但基本需求都能滿足。

因為政府規定的關係，房間內沒有提供一次性的備品，像牙膏、牙刷、浴帽、刮鬍刀和梳子都需要自備。但洗髮乳、沐浴乳、毛巾、浴巾和紙拖鞋都有提供，整體來說，實用性和舒適度都不錯！

而且這裡的浴室超貼心！它採乾濕分離設計，完全不會像一般浴室那樣濕答答的，乾淨又安全。

浴室門旁的牆邊還有一面大鏡子，可以當穿搭鏡用。每次洗完澡走出來或要出門時，就能馬上檢視自己的造型，超方便的，根本是梳妝打扮的最佳夥伴！

松園會館每間房都有自己的陽台，我們住的房間是面對園區景觀，早上起床可以看到山林綠意和園內的造景，晚上還能欣賞星空及園區漂亮的燈火夜景。

松園會館既有濃厚的自然氛圍，也有現代的便利設施，以簡約舒適為主的房間設計安靜且乾淨、好住又好睡，神經很細的我是很會認床的人，那天居然睡得超好！

偷偷講一下：松園會館真的很貼心！除了一樓大廳之外，每層樓還都有交誼廳可以隨時放鬆聊天。B1還有麻將間、投幣式自助KTV，開心的時候就去玩樂唱歌放鬆一下，還有自助洗衣烘衣設施，簡直讓人省心。二樓的健身房也超方便，不用出門也能運動保持健康。

這裡真的讓我越住越喜歡，甚至還有想說老了後也能來這裡住養生村的念頭，應該也很理想！

西湖渡假村的晚餐

辦理入住時服務人員有特別提醒晚餐是到松園會館內附設的御花苑餐廳用餐，晚餐用餐時間是晚上5:30跟6:30各一場，需事先預約。

到餐廳用餐時還可以提前預約隔天的早餐，早餐有7點跟8點兩個時段，可以挑自己喜歡的時間，隔天就能輕鬆享受一個美好的早晨。

西湖渡假村的主廚料理套餐，真的讓人對健康飲食有全新的感受！他們特別強調安心食材、在地食材、低碳飲食，少負擔又能吃到食物的純粹美味，還能支持當地農業、做到永續發展，符合追求健康與環保的現代人。

只要打卡評論就送小魚乾，小魚乾比我想像中大隻很多而且完全不腥，香酥又帶點自然的甜味，吃起來超涮嘴。

晚餐時間走進餐廳後只要報上房號，就有服務人員幫忙帶入座。餐點有六種主餐可以挑一個，保證能滿足味蕾。重點是白飯可以續！對於飯量大的朋友來說，真的太貼心了。

一坐下來服務人員就馬上倒上他們的國寶茶，清香四溢、喝起來回甘又舒心，而且喝不夠還可以續杯，完全不怕渴到。

御花苑的晚餐不是那種大魚大肉的buffet，而是精心設計的個人套餐，但每一道都很有誠意！主菜不僅選材講究，擺盤還特別精緻，看起來就讓人食慾大開。配菜也很豐富，有各種小菜搭配，吃起來不會膩，而且很營養均衡，還有附上當季水果，甜甜的果香讓整餐的結尾更完美！

我的主餐是紅酒燉牛腩，牛腩煮得非常軟嫩，一咬下去就能感受到那層層的膠質感，口感不油膩且超滑順。紅酒的香氣完全滲透進肉裡，濃郁但不搶味，每一口都能嚐到慢火燉煮的美味。

同行友人選擇乾煎鮭魚排鮭魚排煎得外皮酥脆，內層還保有鮭魚的鮮嫩汁水，火候控制得不錯。

另一位友人選擇冬令限定一品麻油雞，用砂鍋裝的湯頭散發出濃濃的麻油香、特別暖胃，但厲害的是湯底沒有酒味、不用怕喝醉，雞肉也煮得剛剛好，嫩得入口即化卻又保有彈性，配上一口熱湯整個人都暖起來了！

御花苑套餐的配菜真的一點都不隨便，甚至還有鳳梨蝦球！蝦球炸得金黃酥脆搭配酸甜的鳳梨，讓人吃了胃口大開。

更貼心的是，除了麻油雞這種本身就是湯品的主餐之外，其他套餐都有附了一碗紅棗膳雞湯。湯頭溫潤香甜，紅棗的自然甜味讓湯更具層次感，喝一口就覺得身體被暖流包圍，實在太幸福了！

晚上園區會打上五光十色的燈光，恐龍、樹林、花園都被照得超繽紛，除了帶孩子來的家庭能盡興拍美照，對情侶來說，這浪漫的氛圍也能讓約會加分不少，氣氛超級棒！

西湖渡假村光雕秀

每天上7:30有夢幻光雕秀，利用雷射燈光打造出變幻莫測的畫面，每一幕都像在欣賞藝術作品。光雕秀是故事性表演，搭配光影講述四季變遷與大自然的奧妙，燈光會隨著音樂的節奏變換顏色和形狀，超級療癒。

甚至還突破季節限制、讓人欣賞螢火蟲在夜晚點亮的奇蹟、既能感受到科技的炫麗，也能體會自然的靜謐！

緊接著是幸福廣場的炫光特技秀，表演者身穿螢光服裝，在黑暗中隨著動感音樂進行高難度特技表演。當他們在空中翻轉、舞蹈時，螢光燈像流星劃過夜空，整個畫面超級炫酷！夜晚的空中舞綢與吊環融入炫光效果，表演者在空中舞動螢光絲帶，宛如點亮夜空的精靈。精準到位的動作配上動感音樂，真的讓人忍不住驚呼。

踩高蹺的特技者搭配燈光，仿佛巨人行走於夜晚，整場表演熱鬧又震撼，讓人彷彿置身國際嘉年華的狂歡現場。

花園露天酒吧

花園露天酒吧是晚上8點才開始營業、營業到晚上10:30，看完燈光秀後剛好可以來喝點小酒、吃個霄夜。

花園酒吧的飲品很多，咖啡、茶飲、調酒、生啤酒都有，除了有單點的小點心還有蔬菜、滷味、炸物三種拼盤，每道大概2百多元，價格比起城市裡的酒吧餐廳要親民多了，真的是很超值！

因為有抵用券，只要貼一點錢就可以在花園露天酒吧輕鬆喝酒、吃點心，微醺的感覺超棒！

而且到花園露天酒吧只要有消費，就可以免費歡唱K歌，邊喝酒還能邊唱歌，氣氛又好，這樣的娛樂享受真的很划算！

西湖渡假村早餐

松園早餐也是在御花苑用餐，因為前一天已預約，報上房號後服務人員會幫忙帶入座，然後就可以自行享用自助式餐點。

這裡的早餐自助吧選擇非常豐富，有中式和西式兩種風格。飲料的選擇不少，果汁、果醋、冷熱牛奶及豆漿還有研磨咖啡機，能喝到現磨的研磨咖啡、美式咖啡、奶茶及港式奶茶。

中式早餐部分有很多熟食和醬菜、花生、豆腐乳、肉鬆這些經典配料可以搭配白粥，且有滷肉可以加白飯或白粥；還有像是水煮蛋、炒麵、青菜、蒸南瓜、之類的熟食，芋頭香菇粥、味噌湯也很暖心，角落蒸籠裡甚至還有饅頭、芋頭包喔！

喜歡吃西式早餐的話也能選生菜沙拉、穀片，或是西式小蛋糕、烤麵包、餐包和吐司，我個人特別喜歡能感受濃郁蒜香的鹹香香蒜麵包。

無論中式還是西式早餐都簡單卻不失美味。除了可以無限享用自助吧，在寬敞的空間享用美食還能看著窗外美麗的景色，吃起來也超愜意！

玩樂住宿整體心得

說真的，玩了一圈回來，發現西湖渡假村真的是比很多樂園或其他渡假村更超值！交通方便不說，又有彷彿異國的自然景觀和造景設計、來西湖渡假村玩就很有偽出國的FU！白天熱鬧、夜晚夢幻，園區內該有的設施全都有，小孩可以跑跑跳跳、玩樂、看恐龍展放電，大人也可以泡湯、散步、喝下午茶，好好享受難得的放鬆時光。玩得開心、住得舒適吃得又好，從頭到尾都不需要操心，這波活動價格佛心又超划算！雙人一泊三食還多送4000元住宿抵用券，等於多一份雙人住宿再加下午茶、晚餐、早餐！人多直接多開一間房，雙人行還能下次繼續爽住，根本賺翻！別處哪裡找那麼讚的優惠方案啊！

如果你也在找適合全家出遊又不想太累的地方，強烈推薦趁著這波優惠到西湖玩一趟，保證回來會跟我一樣有種賺到了的感覺喔！

年終特惠住宿專案購買資訊

：https://www.facebook.com/westlake.com.tw/posts/pfbid02gWhxxLENQrnE8cWD5t2vbNPcd9xbmAikupVVKt3AsqfchR16hBuoexfpanUTGrKgl?locale=zh_TW

住宿詳情請看👉 https://reurl.cc/O5Xn5X

🌸專案內容

1. 標準房雙人房1晚

2. 住宿期間免費入園

3. 中式/西式自助早餐2客

4. 主廚料理晚餐2客

5. 映象水岸下午茶雙人套餐一份

6. Spa美人湯泡湯券2張

💖加贈

1.加贈4,000元住宿抵用券一張(含早餐、下午茶、主廚料理晚餐)

2.花園露天酒吧100元宵夜抵用券2張

本住宿優惠專案，同時開放西湖渡假村受理預約訂房

空房查詢/訂房網址 :https://reurl.cc/O4rMnv

📞預約訂房專線 037-876-699#1

西湖渡假村

地址：苗栗縣三義鄉西湖村西湖11號

訂房專線：037-876699 轉1

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文章轉自 開心玩整天的國旅推薦-西湖渡假村一泊三食超值攻略，一次搞定住宿與玩樂的北部渡假村，北部可以玩整天的親子飯店 - emily愛玩美部落格 - FashionGuide 華人時尚專業評鑑