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【台北萬華美食】詹記麻辣火鍋西門大世界，經典鴨血必嚐，白菊狗汁一喝上癮，慶生聚會體面首選

麻辣火鍋 西門町美食 萬華美食 詹記麻辣鍋 more
2024-12-26 23:55:00 文字：李大人吃遊記
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李大人吃遊記

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詹記麻辣火鍋一直是我的最愛，之前在新莊總店一吃成主顧，尤其被那滑嫩的鴨血吸引到，敦南店也總是高朋滿座，現在西門町也開了分店，還是記得要先預約喔！

【台北萬華美食】詹記麻辣火鍋西門大世界，經典鴨血必嚐，白菊狗

文章目錄
台北萬華美食 詹記麻辣火鍋西門大世界 店家資訊
台北萬華美食 詹記麻辣火鍋西門大世界 外觀與內部環境
台北萬華美食 詹記麻辣火鍋西門大世界 美食菜單
台北萬華美食 詹記麻辣火鍋西門大世界 美味上桌
台北萬華美食 詹記麻辣火鍋西門大世界 交通地圖

台北萬華美食 詹記麻辣火鍋西門大世界 店家資訊

詹記麻辣火鍋西門大世界
地址：10844台北市萬華區成都路81號B1
電話： 02-23111800
營業時間：中午12:00–凌晨01:00
線上訂位：https://inline.app/booking/-KO9-zyZTRpTH7LNAe99?language=zh-tw

台北萬華美食 詹記麻辣火鍋西門大世界 外觀與內部環境

【台北萬華美食】詹記麻辣火鍋西門大世界，經典鴨血必嚐，白菊狗

詹記麻辣火鍋西門大世界」就在西門町以前的「星聚點」KTV的地下室一樓。

【台北萬華美食】詹記麻辣火鍋西門大世界，經典鴨血必嚐，白菊狗

有一排懷舊感十足的等候區，但也只有十幾個位子，建議還是先訂位比較保險。

【台北萬華美食】詹記麻辣火鍋西門大世界，經典鴨血必嚐，白菊狗

詹記麻辣火鍋西門大世界」內部很寬敞，桌與桌之間距離很舒適，非常適合三五好友聚會。

台北萬華美食 詹記麻辣火鍋西門大世界 美食菜單

 

詹記菜單.jpg

詹記麻辣火鍋西門大世界」採用的是QRcode線上點餐，所以就先以官方提供的紙本菜單做參考。

台北萬華美食 詹記麻辣火鍋西門大世界 美味上桌

【台北萬華美食】詹記麻辣火鍋西門大世界，經典鴨血必嚐，白菊狗

醬料區非常簡單，幸好有我最喜歡的蘿蔔泥跟蔥花。

【台北萬華美食】詹記麻辣火鍋西門大世界，經典鴨血必嚐，白菊狗

肉片的品質很實在，一分錢一分貨。

【台北萬華美食】詹記麻辣火鍋西門大世界，經典鴨血必嚐，白菊狗

松阪豬口感十足。

【台北萬華美食】詹記麻辣火鍋西門大世界，經典鴨血必嚐，白菊狗

土雞腿煮熟後好嫩，吃得出新鮮的味道。

【台北萬華美食】詹記麻辣火鍋西門大世界，經典鴨血必嚐，白菊狗

玉米脆甜多汁，是我喜歡的那種。

【台北萬華美食】詹記麻辣火鍋西門大世界，經典鴨血必嚐，白菊狗

麻辣火鍋一定要有一些炸排骨酥吧！

【台北萬華美食】詹記麻辣火鍋西門大世界，經典鴨血必嚐，白菊狗

這個爆漿的龍蝦沙拉包，總是給人好多驚喜。

【台北萬華美食】詹記麻辣火鍋西門大世界，經典鴨血必嚐，白菊狗

軟絲新鮮亮澤，感覺好像會舞動一般。

【台北萬華美食】詹記麻辣火鍋西門大世界，經典鴨血必嚐，白菊狗

麻辣鍋必備的老油條，就是要把湯汁吸附一些，搭配半脆半軟的口感，太爽快了！

【台北萬華美食】詹記麻辣火鍋西門大世界，經典鴨血必嚐，白菊狗

瞧瞧這肉片的花紋，實在是太吸引人了。

【台北萬華美食】詹記麻辣火鍋西門大世界，經典鴨血必嚐，白菊狗

詹記的必點招牌就是麻辣鴨血，除了原本的鍋底之外，加購是限量的，果然大家都是衝著它而來。

【台北萬華美食】詹記麻辣火鍋西門大世界，經典鴨血必嚐，白菊狗

當然也別忘了白菊狗汁，其實就是菊花烏梅汁啦。

【台北萬華美食】詹記麻辣火鍋西門大世界，經典鴨血必嚐，白菊狗

這是跟萬波聯名合作的，杯子裡會先放甘草跟菊花，喝起來更美味。

【台北萬華美食】詹記麻辣火鍋西門大世界，經典鴨血必嚐，白菊狗

滾成這樣真是受不了呀～～～

【台北萬華美食】詹記麻辣火鍋西門大世界，經典鴨血必嚐，白菊狗

餐後附上冰淇淋一顆，今天是抹茶口味的，這樣的包裝真復古。

整體來說「詹記麻辣火鍋西門大世界」場地舒適，其他的餐點一如其他分店的好吃，而且店員的服務很好，隨時都有在顧客人。

因為是單點的火鍋，整個吃起來價格會偏高一點，當作慶生或特別聚餐會更適合。

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台北萬華美食 詹記麻辣火鍋西門大世界 交通地圖

詹記麻辣火鍋西門大世界
地址：10844台北市萬華區成都路81號B1
電話： 02-23111800
營業時間：中午12:00–凌晨01:00
線上訂位：https://inline.app/booking/-KO9-zyZTRpTH7LNAe99?language=zh-tw


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麻辣火鍋 火鍋 詹記麻辣火鍋 萬華美食 西門町美食 捷運美食 西門町
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詹記麻辣火鍋 西門大世界

phone02-23111800
place台北市萬華區成都路81號
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美味度
4.83
服務品質
4.67
裝潢氣氛
4.83
CP值
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