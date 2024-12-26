詹記麻辣火鍋一直是我的最愛，之前在新莊總店一吃成主顧，尤其被那滑嫩的鴨血吸引到，敦南店也總是高朋滿座，現在西門町也開了分店，還是記得要先預約喔！

文章目錄

台北萬華美食 詹記麻辣火鍋西門大世界 店家資訊

台北萬華美食 詹記麻辣火鍋西門大世界 外觀與內部環境

台北萬華美食 詹記麻辣火鍋西門大世界 美食菜單

台北萬華美食 詹記麻辣火鍋西門大世界 美味上桌

台北萬華美食 詹記麻辣火鍋西門大世界 交通地圖

台北萬華美食 詹記麻辣火鍋西門大世界 店家資訊

詹記麻辣火鍋西門大世界

地址：10844台北市萬華區成都路81號B1

電話： 02-23111800

營業時間：中午12:00–凌晨01:00

線上訂位：https://inline.app/booking/-KO9-zyZTRpTH7LNAe99?language=zh-tw

台北萬華美食 詹記麻辣火鍋西門大世界 外觀與內部環境

「詹記麻辣火鍋西門大世界」就在西門町以前的「星聚點」KTV的地下室一樓。

有一排懷舊感十足的等候區，但也只有十幾個位子，建議還是先訂位比較保險。

「詹記麻辣火鍋西門大世界」內部很寬敞，桌與桌之間距離很舒適，非常適合三五好友聚會。

台北萬華美食 詹記麻辣火鍋西門大世界 美食菜單

「詹記麻辣火鍋西門大世界」採用的是QRcode線上點餐，所以就先以官方提供的紙本菜單做參考。

台北萬華美食 詹記麻辣火鍋西門大世界 美味上桌

醬料區非常簡單，幸好有我最喜歡的蘿蔔泥跟蔥花。

肉片的品質很實在，一分錢一分貨。

松阪豬口感十足。

土雞腿煮熟後好嫩，吃得出新鮮的味道。

玉米脆甜多汁，是我喜歡的那種。

麻辣火鍋一定要有一些炸排骨酥吧！

這個爆漿的龍蝦沙拉包，總是給人好多驚喜。

軟絲新鮮亮澤，感覺好像會舞動一般。

麻辣鍋必備的老油條，就是要把湯汁吸附一些，搭配半脆半軟的口感，太爽快了！

瞧瞧這肉片的花紋，實在是太吸引人了。

詹記的必點招牌就是麻辣鴨血，除了原本的鍋底之外，加購是限量的，果然大家都是衝著它而來。

當然也別忘了白菊狗汁，其實就是菊花烏梅汁啦。

這是跟萬波聯名合作的，杯子裡會先放甘草跟菊花，喝起來更美味。

滾成這樣真是受不了呀～～～

餐後附上冰淇淋一顆，今天是抹茶口味的，這樣的包裝真復古。

整體來說「詹記麻辣火鍋西門大世界」場地舒適，其他的餐點一如其他分店的好吃，而且店員的服務很好，隨時都有在顧客人。

因為是單點的火鍋，整個吃起來價格會偏高一點，當作慶生或特別聚餐會更適合。

台北萬華美食 詹記麻辣火鍋西門大世界 交通地圖

詹記麻辣火鍋西門大世界

地址：10844台北市萬華區成都路81號B1

電話： 02-23111800

營業時間：中午12:00–凌晨01:00

線上訂位：https://inline.app/booking/-KO9-zyZTRpTH7LNAe99?language=zh-tw