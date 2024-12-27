餅乾因為最近腳受傷過後，就比較不方便運動，

我腳傷已經好幾個月了到現在都還沒有好，

所以運動對我而言，現在是腳部的傷害，我也會害怕舊傷復發，

所以能選擇的運動只有健走或者是慢走快走，騎腳踏車或者是在家練習仰臥起坐，

選擇對腳傷比較不那麼刺激的運動，不然我的腳傷再復發，可能這輩子真的就好不了，

因為以上種種原因，我會吃比較多的保健品來讓我的身體不需要運動過量來維持身材，

我平日有在吃很多保健食品，益生菌到葉黃素都有等等非常的多，

我在挑選吃保健品的過程之中，我比較不敢嘗試新式的保健品，

譬如現在很多的不同口味的保健品，對我而言都是新的領域，

我個人也是相當的好奇這類的產品，所以在千挑萬選下選擇這款產品【咖啡硬in】極限萃取瑪卡錠，

比較特殊的是它是有咖啡香氣的，個人比較沒嘗試過這樣的口味，

應該幾乎沒有過，也是很好奇的心理下來吃下這個【咖啡硬in】極限萃取瑪卡錠!

這就是我最近每天都在吃的【咖啡硬in】極限萃取瑪卡錠，

外包裝是黑色的，一個保護袋的袋裝設計，聽說這個咖啡錠很貴，不是便宜的保健品!

感覺吃起來也有種安全感的感覺，不是隨便吃的那種保健品，

具有一定的優質品質，和安全等，比起一般的保健品，我反而更信任這款呢!

它的外包裝非常的美式，真的就像是美式咖啡的包裝一樣，

包裝的正面有Cafe Bank VIP的印字，不仔細看還看不出來以為是賣咖啡的，

可見包裝設計很多精美有指標性，讓人一見難忘，

包裝背面也是黑色的，上面有中英文寫詳細的產品介紹一日幾顆之類的，

在吃之前請先仔細的看過一遍，產地是台灣製造，讓我吃起來更加放心，

上面有一條痕線，把那條痕線撕開來，就可以拿出兩小包裝的【咖啡硬in】極限萃取瑪卡錠，

這裝袋子裡面有兩小包，兩小包裡面各有四顆一裝，一包裡面有四顆，

包裝適亮面的正方形狀，上面也是印有Cafe Bank 的字體，

它有拉開口的設計，好方便撕開來，

看起來真的很像很像泡咖啡的包裝，不仔細看還看不出來是錠，很專業的包裝，

目前有 8 錠 16錠 32錠 48錠 80錠，價錢分別不同，這不是便宜的保健品，

撕開來可以看見總共有4顆~

身體會發熱~ 第一次 吃的時候 可以一次吃四顆 會非常強烈~

我個人因為想說第一次食用，所以一天只吃一顆而已，連續吃四天看有什麼變化，

我配一杯水吞下一顆【咖啡硬in】極限萃取瑪卡錠，

一般來說 1顆是日常保健 2顆是加強保養 4顆是臨場使用(知道當天要使用，提早食用。)

就是如果要吃這個咖啡錠，盡量早上吃的意思!

如果你想要這咖啡錠更有用可以每天服用 4 顆，一次一包

警告：本產品不宜兒童! 每天最多使用一包 (4 顆)

另外不建議孕婦、計劃懷孕的人或患有高血壓，慢性疾病和心臟病的人使用。

吃了身體會感覺暖暖的，熱熱的在發燙的感覺，屬於正常的現象!

第二天我使用舔的，直接放入口中當作糖果一樣吃，這款咖啡錠可以咀嚼也可以配水喝，

我們的VIP咖啡錠設計小顆好食用。它們可以咀嚼或配水服用，

非常適合隨時使用。無論您是在旅行，還是需要迅速解決咖啡渴望，這些錠劑都是您完美的夥伴。

吃起來有咖啡的香氣 ，口感舔起來苦苦甜甜的，

我直接配水喝下去，全身都有種熱熱的感覺，

很適合冬天食用的一款產品，就是身體會發熱~ 第一次 吃的時候 可以一次吃四顆 會非常強烈~

用口含的真的很像在喝咖啡一樣有咖啡的香味沒有甜味，

只有苦苦的味道和咖啡的香氣，咖啡的香氣非常的香，

和苦苦的口感，個人覺得口含不大適合討厭吃苦味的人，

可以直接吞水吃下去就行的，我剛含的時候，

覺得好苦不好吃，可是含在嘴裡久的時候，

嘿讓人有種真的在喝咖啡的感覺，像是一杯美式咖啡一樣，

苦澀中帶點回甘感，這真的是咖啡錠，

非常的香的咖啡味，含在嘴中久了反而覺得很好吃耶，

超級特別的，但因為我真的不習慣吃太苦的東西，

本人很少喝咖啡，所以最後還是決定用水搭配吞下咖啡錠了，

我承認，一開始拿到VIP咖啡錠的時候，我有點懷疑：「咖啡變成錠狀？真的能有咖啡的那種滿足感嗎？」但抱著好奇心試了一次後，

才發現這小小的一顆，竟然有點讓人驚喜！

第一次吃，是下午快累到不行的時候，直接咀嚼了一顆，入口有種淡淡的咖啡香氣，

咖啡的苦味和瑪卡的微甜結合得很自然。

它可以輕鬆成為咖啡的替代品!!

錠劑不含奶粉和糖。乳糖包含葡萄糖和半乳糖，是比傳統糖份的更健康替代品。

那種感覺不是強烈的刺激，而是一種柔和的提振，好像有股能量慢慢滲透到全身，腦袋也清醒了。

如果說傳統咖啡像是強烈的一聲「醒來！」，VIP咖啡錠更像是溫柔的提醒：「別擔心，我陪著你。」當天晚上精神居然也還蠻好的，

像是重新加滿了電，連回家的時間都不覺得疲憊。

咖啡錠含有瓜拿納，

瓜拿納原產於巴西亞馬遜流域，其種子製成粉末用於保健食品。

另外咖啡錠且含有瑪卡，

瑪卡，也稱為 Lepidium meyenii，來自秘魯安地斯山脈。 這種植物的根，被加工成粉末供保健食品使用。

產地：來自秘魯安地斯山脈。

第二次試吃，是知道會有比較忙的會議日，早上直接吃了兩顆，

結果體力和專注力真的有被撐起來，甚至有點意外的穩定，

完全沒有平常喝咖啡會有的心悸感。

對於像我這種比較怕咖啡因過量的人來說，這是一個非常棒的替代品。

而且我最愛的一點是它的便利性。

平常出門帶咖啡杯還要找地方沖，VIP咖啡錠隨手塞包包就好，

累了直接咬一顆，既不麻煩也不怕影響味道。

如果要用一句話形容，就是「小小一錠，藏著優雅的力量」。

輕熟女的日常需要這種能讓自己隨時有底氣的好東西。

我在健走的運動的時候，搭配它食用，感覺會更好!

VIP咖啡錠在咖啡市場上樹立了新的標竿。

它們的便攜性，加上提升您的健康，使它們成為那些尋求獨特咖啡體驗的優質選擇。

它可以讓人減少女性更年期不適或是提升睡眠質量或是讓我的體力提升，這是馬卡對女生的好處，

其實男生也可以食用，一次可吃的四顆會更有感覺，

自從我吃了之後感覺精神有變好一點，另外晚上也有比較快入睡的感覺，

這種保健品都需要長時間的服用，才會明顯看出更多的變化，這是一定的道理!!

【咖啡硬in】極限萃取瑪卡錠為我的日常生活增添了活力與便利。

它不僅是一款高品質的保健品，更像是一個貼心的能量補給助手。

無論是忙碌的工作日，還是需要額外體力支持的時刻，它都能帶來令人驚喜的效果。

對於和我一樣需要平衡健康與生活的人來說，這款產品非常值得推薦。

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