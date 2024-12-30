前言

上回從「溪州公園」的「公園區」，見到了「老黃牛」、「迷你馬」，還知道了彰化是個「花卉大縣」，也是個「供蛋大縣」後，準備進入「森林區」~

接下來大漠要把「溪州公園」的「森林區」探索一遍，體驗一下「彰化版大安森林公園」的「芬多精」~

一、芬多精步道

「森林區」內部的道路，都是由「木板」建成的「木棧道」，這也讓整個「芬多精步道」看上去有了滿滿的「延伸感」 ~

使用「木棧道」還有一個好處，就是只要順著「木棧道」走，絕對不會迷失在森林之中 😆

入口的處，森林畫作 ~

其實整座「溪州公園」是有三大區塊的 ~

其中的「公園區」和「森林區」，徒步是本較容易完成的 ~

而要到「木苗區」大漠就建議，改由「開車」或「騎車」前往，因為前往的途中，好像沒有遮蔽物，在大熱天的情況下，走過去可能會中暑 😅

(一)、「芬多精步道」支線

「森林區」也是有個三區塊 ，而「芬多精步道」主要集中要第一個區塊中 ~

區塊一的步道，除了有直直通往終點的「主線」，另外還有可探索整座森林的「支線」~

大漠當然是選擇 了「支線」，可以長時間的沐浴在「森林的芬多精」中，而且這樣還有更多的「森林美景」可以觀賞 😁

「支線」與「主線」不同之處，「支線」就是相當的曲折，有深入林區的感覺，而「主線」一條路通到底， 拍照相當的好看，但是可能會感到無聊了一點 😆

剛過一個彎，又來一個彎 ~

每個彎道上的「光影」都因地制宜，發展出了自己的特色，值得探索一翻 ~

欣賞不同的「森林畫作」，也是探索「森林區」的樂趣之一 ~

「支線」也有長長的直線道路，可以稍微體驗一下，走在「主線」上的感覺 ~

「太陽公公」也一起來參與「森林畫作」的製作 🌞

大漠在樹林裡，就像個「井底之蛙」，只能從「樹枝圍圓」的孔洞中，窺探天空 😂

大漠一邊走，一邊拍照，結果就被後頭的遊客超前了 ~

(二)、休憩平台

「支線」才有「休憩平台」，是不是因為路程較遠，所以多了一個可以休息的地方 😂

從「公園區」走來這裡真得很遠，這也讓大漠累了，於是決定在這裡稍作休息，補充了一下水分 ~

也順便欣賞了平台上的「森林畫作」~

「森林畫作」~

休息完，繼續上路 ~

走道「支線」的中段時，會有分岔路要做選擇 ~

一條可以切換回「主線」，累了可以選這條，獲得快速通關資格 😂

而另一條則是繼續探索「支線」 風景 ~

大漠選擇「支線」，繼續探索森林的風貌 ~

也有其他遊客，跟大漠做一樣的選擇 👍

走出「森林區」最主要的「區塊」前，記錄下在「支線」上的最後一張「森林畫作」~

(三)、「森林區塊」分隔道路

森林區塊間的「分隔道路」規劃了「人行道」，而「人行道」的兩側規劃了「自行車道」。

這讓騎「自行車」的人，有機會進入「森林區」，吸收更多的「芬多精」，而不是只能繞著「森林區」外圍騎行 ~

可愛的新鮮的嫩葉 ~

二、「芬多精步道」二號

再來大漠進入了「導覽圖」上，最右側的「森林區」區塊 ~

剩下的兩個區塊，都只有直線步道，如此一來可以，規劃個一去一回，剛剛一個都沒錯過 😁

有如河道般的「森林畫作」~

(一)、休憩平台

這邊的「休憩平台」比較小，是不是預測到比較少人，會繼續往剩下的前進 😆

過了這個彎，就到「森林區」的終點了 ~

GO ~ GO ~

最右側的「森林區塊」外圍，還有個林蔭版的「自行車道」 ~

(二)、「森林區」終點

「森林區」的終點處，會回到一般的馬路上，所以要小心往來行駛的「機車」或「汽車」 ，因為人煙稀少的馬路上，車子車速都會比較快 😖

「森林區」的範圍止於「莿仔埤圳」第二放水路上 ~

原本還想再往「溪州公園」的「木苗區」走，但是一眼望去，路的盡頭還是路，完全看不到「木苗區」的樣貌，感覺上非常的遙遠，於是大漠決定「還是先回頭好了」😅

三、「森林區」自行車道

「森林區」的右側區塊與下方區塊，也是以「自行車道」分隔，車道中間也是設計為「人行道」~

看到去有不少「花朵」可以欣賞，因此大漠最後決定不進入森林裡了，要順著外圍的「自行車道」，欣賞一下這些美麗的「花兒」😁

漂亮的「沙漠玫瑰」，擁有有「毒」性，最好不要碰到它的汁液 ~

有非洲部落利用「沙漠玫瑰」的「毒」來補獵，但是這樣的食物吃了，確定沒事嗎❓❓大漠一直以來都很好奇 😅

感覺很多植物的介紹，都只說明了一半 ，沒把話講完 😔

「長春花」~

可以作為「藥」使用，有降低血壓的效果 ~

所以不是他本身很「長春」，而是吃了他的人，會很「長春」，是這樣解釋的吧 😂

「藍花楹」~

「藍花楹」是從國外引進，在台灣被作為「行道樹」使用，盛開的時候非常漂亮 ~

但大漠沒有眼福，只能在網路上，看別人分享的照片 😅

走在外圍的「人行道」上，才發現自己走了有多遠 😂

雖然不是在森林裡，但「藍色的天空」配上兩側的「大樹」依舊美麗 ~

還好「椅子」剛好在陰影處，可以涼爽的休息一下 😄

毛茸茸的「刺莧」~

「刺莧」是可以食用外來種，可以吃得應該就不怕危及生態了吧 😅

不知道大漠有沒有不小心吃過，「都市俗」就是自己吃過的菜，卻不知道他們的名字 😆

回到了「主、次要森林區塊」的「分隔道路」上，發現這裡的「森林畫作」也好漂亮 ~

不知道是不是「太陽」的位置改變了 ，使得「光線」變得柔和，也改變了畫風 ~

更大「樹枝圍圓」孔洞，大漠這隻「井底之蛙」可以認識更多的天空 😂

「分隔道路」上的畫作，好像比森林裡，更加的漂亮，也更加的有創意 😂

被大漠查到，無須再查的「朱槿」，已經習得人眼辨識了 😂

也是外來種的「塊根蘆莉草」😖

在「公園區」哩，也有看到的「九重葛」~

「九重葛的花」就是一朵「小白花」~

複習一下，「紅紫色」的部分，不是「花」，也不是「葉子」。

而是「苞片」，用來保護「果實」及「花朵」，還有吸引「授粉者」~

大漠不是「授粉者」，蛋也被吸引了 😆

真的好漂亮 ~

大漠把「分隔道路」從頭走到尾，最後決定要從「芬多精步道」主線，回到「公園區」 ~

四、「芬多精步道」主線

長長一條路，深不見底 😆

走了一段，依舊深不見底 😂

「芬多精步道」主線上的樹枝，似乎比較稀疏 😅

有一棵樹要倒了，誰來救救他 😱

回到正面視角，還是看不到路的盡頭 😁

要離開「森林區」了 ~

五、溪州公園 (公園區)

(一)、綠意湖

上一篇文章中，寫的是欣賞「綠意湖」的「右岸」，那現在就來去欣賞「左岸」~

但是這邊沒有「左岸咖啡館」喔 😆

出來曬太陽的「烏龜」，水裡沒溫暖嗎 😂

現在還在「右岸」，要走過「湖中橋」才會抵達「左岸」~

其實是太晚想到，要去「左岸」，所以導致要走過「湖中橋」到對岸 😅

一片綠油油，只有一棵樹帶著「秋意」😆

全場的遊客「秋意」滿滿照片，都靠他了 👍

配上「湖光」沒有「山色」，歐式氛圍更上一層樓 ~

看似「烈日」當空很熱，其實還好 ~

「日月潭」有「九蛙」疊像，而「綠意湖」有「疊龜」，雖然沒有 9 隻，但牠們是活的，也沒有輸到哪裡去 😆

「左岸」相比於「右岸」，優勢是更靠近湖面，所以有更多的湖光風景可以欣賞 ~

這隻「烏龜」聰明 ~

選小一點的「石頭」，擁有了「獨立空間」 😁

接下來，大漠要往「解說中心」移動，看看那裡有什麼 ~

路上遇上不知名果實，但是大漠拍得不太好，圖像辨識有點辨識不出來，有可能是「錫蘭橄欖」吧 😅

大漠累了，沒有順著走公園步道走，而直接穿越「公園小樹林」~

因此又獲得一張漂亮的照片 ~

(二)、解說中心

大漠已經忘了，為什麼沒有進去「解說中心」 😅

真的毫無印象，有可能是當天沒有講解❓或者是沒有開門❓也有可能是人太多了❓這些情況都有可能，成為被大漠直接略過的原因 😂

「解說中心」還蠻大的，剛剛好可以躲避「刺眼的陽光」 😆

上一篇文章中，提到的「產業陳列館」和「綠意湖」，都會看到「釋迦牟尼佛」的身影 ~

沒想到 「解說中心」這邊也有一尊「釋迦牟尼佛」😆

原來不是「釋迦牟尼佛」，是「葡萄牟尼佛」啊 😂

彰化真的是太強了，是「花卉」大縣，又是「雞蛋」大縣，居然還是「葡萄」大縣 💪

認真一看，除了頭髮外，「葡萄牟尼佛」的「佛珠」，也是「葡萄」呢 ~

(三)、雨水回收系統

「解說中心」這邊，還有個失去工業風格的「雨水回收系統」😆

「裝置」上頭的畫作，讓他與 「解說中心」壁畫合而為一 😄

雖然「雨水回收系統」沒有「水庫」那般強大，收集的雨水最後可以用作飲用水，但是可以養活「溪州公園」裡的，所有花草樹木 👍

(四)、「溪州公園」大門

大漠要回家啦 ~

出了「溪州公園」的大門後，剛好看到了有一家子人，在門口拍合照，覺得溫馨，讓大漠也拍了起來 😄

有機會的話，大漠會再次來訪，但今日要先跟「溪州公園」說再見啦 ~

地圖

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