12月中旬，武陵農場的水杉、楓葉與銀杏轉色期已近尾聲，入住國民賓館本棟四人套房一泊兩食，焰紅如火的楓葉交織銀杏的璀璨黃金，將大地畫布綻染得光彩奪目，此刻梅花正含苞待放，一月份就是梅花滿開的季節，空氣中將飄滿淡淡的香氣。



武陵農場位於雪霸國家公園內，海拔 1700 - 2200公尺，與清境農場、福壽山農場並列台灣三大高山農場，武陵農場以「春花、夏果、秋楓、冬雪」四季不同風貌聞名，渾然天成之優美景色如世外桃源，是台灣最受歡迎的高山渡假勝地。



2024年12月中旬，武陵農場的水杉、楓葉與銀杏轉色期已近尾聲，筆者(夫子) 入住國民賓館本棟四人套房，一泊兩食含自助式早餐及晚餐。



國民賓館本棟旁的台灣紅榨槭，楓葉如火焰般鮮紅，搭配花園池塘造景，營造出迷人的景象成為遊客必拍之景。



台灣六種原生「槭」：青楓、台灣掌葉楓、台灣三角楓、尖葉楓、樟葉楓、台灣紅榨槭， 葉子對生、翅果是「槭」的基本的特徵。



當日武陵農場幾處水杉種植區的水杉轉色期已過，樹葉已近枯乾。



水杉外型不細觀察，很像落羽松，同為杉科但不同屬，落羽松為落羽杉屬，水杉為水杉屬，且為唯一現存種，中國特產的孑遺珍貴樹種，第一批列為中國國家一級保護植物的稀有種類，有植物王國「活化石」之稱。如何分辨落羽松與水杉：落羽松的葉片是互生葉，而水杉則是對生葉 (葉子兩兩相對)，只要仔細觀察這一特徵就能正確的分辨二者的不同。



武陵農場的銀杏變色最佳觀賞期，一直都是11月中旬到月底，但位於桃花莊一帶的銀杏向來都比較晚轉色，12月中旬仍可看見一整排漂亮璀璨的黃金色。



黃澄澄美麗的銀杏葉，隨風搖曳閃耀亮眼。銀杏是一種很特殊的景觀樹，在植物界有「活化石」的美譽，因生長較慢，壽命極長，自然條件下從栽種到結果要 20多年，且多半在 40年後才能大量結果，祖父種的樹，歷經三代到孫子才能收穫，故稱「公孫樹」。



武陵農場國民賓館的訂房在每年的櫻花季都是秒殺客滿一房難求，但入住經驗與評價通常會因個人需求和期望而異。



武陵農場國民賓館本棟四人套房，木質調簡約設計溫馨舒適，大面落地窗採光極佳，拉開窗簾整片山林綠意盈盈入框。房間桌上與落地窗上都貼有「關緊窗戶，小心猴子入侵」警語，想必山大王的入侵已不是新鮮事。



武陵農場國民賓館本棟，房間無冷暖氣空調設備，床面鋪有電熱毯，冬季在寒冷的高山上沒有暖氣的房間睡覺，電熱毯是很重要的。軟硬適中的二張雙人床，柔軟乾淨的被褥寢具組加上電熱毯 (若不夠溫暖，房間櫥櫃還有備用的二床厚棉被可自行取用)，令人自在放鬆舒適好眠。



房間配置大型網路液晶電視、電風扇、吹風機、煮水壺，並提供飲用瓶水與茶包，由入住客人自行使用。



衛浴一體以浴簾分隔，淋浴室熱水充足穩定，配合政府政策提供大瓶裝沐浴精與洗髮精，無主動提供一次性備品 (牙刷、牙膏、刮鬍刀)。



高山音樂會為武陵農場國民賓館每日夜間表定活動 (晚間 8:30 開始)，入住房客皆可免費自行前往武陵富野渡假村參加，高山音樂會聘請各類型知名音樂家彈奏演唱，每檔期各有不同曲目及特色。今日是「Jelly Stone 董杰安 X Stan」的表演，電提琴、電吉他紳士般演出姿態，搭配美妙的聲音，呈現出特別但接受度高的演出形態。



武陵農場的住宿一泊兩食 (含自助式早餐及晚餐)，供餐地點都在國民賓館本館，筆者(夫子) 約早上 11:30 到達，跟櫃台商議將晚餐改為午餐。國民賓館提供的自助午餐菜色不多 (約七道外加二道湯品，另有水果切片)，菜色以高山蔬菜為特色，最具特色的是武陵酸白菜與酸白菜魚丸湯。



武陵農場的晚餐有二種選擇，自助式晚餐或團體合菜，團體合菜的座位在本館二樓。



五人合菜 (五菜一湯) 由大廚精心烹調，當日菜單為紫蘇梅排骨、咖哩燜牛肉、青龍蒸比目魚、蘋果鮮干貝、高山高麗菜與何首烏雞湯，外加水果盤。



武陵農場自助早餐菜色不多偏中式，包含粥品、咖啡、豆漿、武陵茶、饅頭、包子、吐司與當季蔬菜等。



武陵農場，景點分享：

「迎賓橋」是進入武陵農場國民賓館的唯一通道，橋面上可俯瞰清澈的七家灣溪，岩石上如火焰般燦爛的楓紅與蒼勁挺拔的老樹形成對比，是大自然最美的傑作。



武陵農場行政中心旁，亭園流水愜意迷人。



武陵農場的七家灣溪是國寶魚櫻花鉤吻鮭唯一的棲息河域，來武陵農場玩，一定不要錯過「台灣櫻花鉤吻鮭展示館」，館內二座大型展示槽，可以近距離觀賞櫻花鉤吻鮭。



台灣櫻花鉤吻鮭，為陸封性鮭魚，主要分布在台灣大甲溪上游雪霸國家公園內的七家灣溪和雪山溪，是位於亞熱帶之台灣唯一的一種溫帶性魚類，也是只產於台灣的特有櫻鮭亞種，由於櫻花鉤吻鮭的稀有與瀕臨絕種，加上其生活習性迥異於其他魚類，遂得「國寶魚」之美譽，並印於新臺幣 2000圓券背面。(照片：櫻花鉤吻鮭悠游於台灣櫻花鉤吻鮭展示館旁的七家灣溪)



七家灣溪畔巧見「鉛色水鶇」



台灣櫻花鉤吻鮭展示館

開放時間：09:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00 (週一及除夕休館，遇假日順延)

櫻花波浪道，武陵農場必拍點之一。



雪山登山口服務站，海拔標示 2140M，這裡是登山客攀登雪山的必經之地，在此查驗入山證與辦理報到登記。



雪山登山口服務站最特別的就是位於服務站後方、雪山登山口旁的灌溉用蓄水池，藍天與高山倒影在水池上與木屋互相輝映，沒有跟水池拍個照，就是沒有到過雪山登山口。



「雪山紅茶冰淇淋」是雪山小舖紀念品商店的雪山口限定口味，別處買不到，你一定要嚐嚐。



當楓樹的紅葉與銀杏的黃葉逐漸落盡，梅花正含苞待放，武陵農場賞用梅花，有紅、白、粉，重瓣、單瓣等多品種，一月份就是梅花滿開的季節，空氣中將飄滿淡淡的香氣。(照片：宮粉梅)



梅花，薔薇科植物，因中國十二月又稱臘月，所以十二月開花的梅花又被普稱為 「臘梅」。但「蠟梅」不是梅花，為蠟梅科植物，開黃花的蠟梅雖非梅花科植物，但花朵形狀、開花時間等皆與梅花相近，且香氣濃郁撲鼻，尤其在陽光照映下，花朵晶瑩剔透，宛如半透明的蜜蠟，因此得名。



武陵農場，如何去：

地址：台中市和平區平等里武陵路3-1號

國民賓館訂客房專線：04-25901259 分機 2001、2002

官網：http://www.wuling-farm.com.tw/

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