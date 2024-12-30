Baby moments敏弱肌寶貝嬰兒系列，產品來自義大利的知名品牌chicco

產地也是義大利原裝進口，品質保證好安心～

裡頭高達96%天然成分，專為寶寶敏感肌設計，富含三大保濕修護成分

棉花籽油(保濕滋養)、維他命E(鎮定舒緩)、維生素原 B5 (保濕修護)

經兒科、皮膚科、眼科醫師臨床評估試驗，溫和不流淚，適合敏感性肌膚使用

成分無苯類防腐劑、不含SLS、SLES等刺激性界面因子、色素、酒精及礦物油

畢竟是要給寶貝孩子使用的，是否無毒安全對我來說相當重要！

寶寶肌膚狀況不像大人那麼穩定，夏天悶熱容易流汗長疹，冬天容易乾癢抓不停

上網爬文發現這款「Chicco敏弱肌寶貝嬰兒系列」嬰兒保養品評價還不賴！於是馬上讓紜紜來開箱～

「Chicco敏弱肌寶貝嬰兒系列」套組分別有／嬰兒潤膚按摩油200ml／嬰兒乳化沐浴油200ml

嬰兒微米淨化洗髮/沐浴露500ml／嬰兒清透潤膚乳液500ml／嬰兒稻米澱粉入浴劑250g

提倡永續環保，使用100%回收再製容器，減少塑料使用，愛護地球從細節做起～

敏弱肌寶貝嬰兒清透潤膚乳液500ml

富含滋養的棉花籽油、甜杏仁油，能深層滋潤嬰幼兒肌膚、賦予肌膚彈性

維他命E可修護肌膚強化肌膚屏障，另添加神經醯胺3，維持肌膚保水度，修護乾燥肌膚

快速吸收不油膩，使用後肌膚清透滑嫩，適合寶寶與媽媽日常保養使用。

乳液聞起來香氣很自然，質地輕盈好吸收，使用完不會有油油黏膩感！

最近推娃娃車走太多路，足部腳皮容易導致粗糙乾裂，媽媽我也會拿來修復保濕一下

敏弱肌寶貝嬰兒微米淨化洗髮/沐浴露500ml

從頭洗到腳一瓶到底，含有深層潔淨-Micellar微米淨透粒子

搭配滋養的棉花籽油和維生素E，能輕柔溫和地淨化和滋潤肌膚

不刺激肌膚，不刺激寶寶眼睛，很適合從頭到腳清潔嬰兒的細嫩肌膚

簡化步驟，洗髮沐浴一瓶搞定，對爸媽來說真心非常方便！

我自己習慣用按壓式瓶身，不用擔心蓋子不小心掉落找不到

洗髮沐浴露香氣淡雅好聞，搓開後泡沫細緻很好沖洗～

敏弱肌寶貝嬰兒潤膚按摩油200ml，富含滋養的棉花籽油、米糠油

能深層滋潤乾燥肌，賦予肌膚彈性，維他命E可修護肌膚強化肌膚屏障

細緻油脂質地可使按摩更加滑順，也可用於清除嬰兒頭垢，非常適合乾性及極乾性肌膚

紜紜年紀小汗腺尚未發達，高溫悶熱的天氣容易流汗長疹，因此我們幾乎從早到晚冷氣都開著

長時間待在冷氣房下，寶寶肌膚容易因水分流失而變得乾燥...

「嬰兒潤膚按摩油」質地非常滋潤，吸收力也相當不錯！

我會用來幫紜紜做全身SPA，塗完肌膚光澤感瞬間Up Up，抓抓次數也降低不少！

敏弱肌寶貝嬰兒乳化沐浴油200ml，富含滋養的棉花籽油和維生素E

添加多種植物保濕成分-向日葵籽油、酪梨油、甜杏仁油等

溫和清潔並幫助肌膚保水補油，讓新生兒肌膚水脂平衡

倒入浴盆會立即乳化溶解，就像泡牛奶浴一般，使用後非常保濕但無油膜感，可天天使用。

第一次接觸「乳化沐浴油」這類型產品，覺得挺新奇的～

肌膚保養油水都重要！清潔保養二合一，幫助紜紜維持肌膚水潤度！

敏弱肌寶貝嬰兒稻米澱粉入浴劑250g，100%植物來源-稻米澱粉配方

可清除多餘的汗水和皮脂，舒緩、清爽潤澤肌膚，使肌膚柔軟清爽

非常適合頻繁的夏季沐浴使用，嬰兒、兒童和成人都適用。

紜紜自從學會走路，就不斷會在家中追趕跑碰跳，常常搞得自己汗流浹背

使用「稻米澱粉入浴劑」不怕過度清潔，用量我會依寶寶髒污程度而定～

這款無香味，適合推薦給對味道有潔癖的爸媽～

「Chicco敏弱肌寶貝嬰兒系列」無論是味道還是滋潤度都無可挑剔，剛出生寶寶就能使用

不論是作為新生兒彌月禮物或周歲禮物送給親朋都很適合，非常值得推薦！

Chicco Taiwan

Baby moment 敏弱肌寶貝嬰兒保養品： https://chiccotw.com/cLran

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