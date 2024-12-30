高雄最近好熱鬧！有位於高雄流行音樂中心珊瑚礁群的《魷魚遊戲2》「英熙娃娃」大型打卡點、棧貳庫KW2的漂浮耶誕樹、承億亞灣藝術節旅運中心特展的大型裝置藝術 Moi娃娃，還

有網路討論熱度極高，1/25-2/16即將在愛河灣規劃的吉伊卡哇主展區，除了這些之外，高雄港又再添一個全新潮流娛樂地標，座落於駁二大港橋附近的棧庫群：全台最大 5G VR 走動式樂園「VIVELAND VR虛擬實境樂園 棧柒庫」，讓大家到高雄拍照打卡之外，可以規劃一日遊的玩樂行程。

歷史與科技奇妙交會：在老倉庫裡暢玩新科技

HTC深耕VR領域多年，已經在台北三創、高雄SKM Park打造有口皆碑的VR 實境樂園，是室內娛樂的新潮選擇，這次再次選在高雄成立新館。「VIVELAND VR虛擬實境樂園 棧柒庫」的獨特之處，在於它成功將歷史的厚度與未來科技的高度完美融合。行走於保留原始建築的舊倉庫空間中，彷彿能聽見歷史的低語，而一戴上VR裝置，眼前的世界瞬間變為全新的虛擬天地。這種跨越時空的體驗，讓遊客能在濃厚的歷史氛圍中，感受科技帶來的震撼。

只有在這裡，你能感受從過去走向未來，這種歷史與科技奇妙交會！

週邊一起玩！高雄港濱一日遊

而HTC帶來的這座虛擬實境樂園背後，是他們在這個場域建造了全台最大，超過53,000平方公尺的戶外5G智慧專網場域，所以除了讓樂園內的觀眾可以多人同時盡情體驗低延遲、高擬真的VR內容之外，範圍更延伸至棧柒庫周邊的大港橋水岸，以及整個棧庫群遊園。為你整理「VIVELAND VR虛擬實境樂園 棧柒庫」與周邊活動的精彩亮點：

1. 全台最大 5G XR 走動式樂園：最新技術開放多人同時無線遊玩，好評爆棚 VR 密室逃脫，多人解謎、驚悚、奇幻主題任你挑！

2. 《聖家堂：永恆高第》VR 展覽首次完整登台：榮獲威尼斯影展、富川奇幻影展大獎的走動式 VR 作品，化身高地弟子，在大師指導下，協助他成就畢生奉獻的聖家堂。

3. 免費欣賞巨型水幕互動秀：聲光視覺與水幕共舞，以台灣 & 高雄元素為主秀（整點），穿插主題限定秀（半點），點亮高港夜空，免費欣賞還能互動！

[耶誕跨年限定秀] 2024/12/24 (二)至 2025/1/2 (四)

*12/31 跨年日展演到24:00有最後一場!

展演時間：18:00~23:00(整點 & 半點一場，每場15分鐘)

[農曆新年限定秀] 2025/1/29(三)初一至2025/2/7(五)

展演時間：18:00~23:00(整點 & 半點一場，每場15分鐘)

>> 地點：蓬萊路10號 （大港倉8，停車場旁）

4. 遊港新體驗 無人自駕車+AR導覽：預計2025年1月體驗到超可愛的高雄遊港自駕車，遊客在車內連接 5G 專網後，便有高雄熊的AR 導覽沿途介紹。購票方式可以直接前往「VIVELAND VR虛擬實境樂園 棧柒庫」櫃檯。

前往高雄亞灣區探索最新娛樂地標，無論是親子同遊、情侶約會，還是與朋友組隊挑戰都很適合，從VR遊戲到AR導覽，從文化體驗到視覺盛宴，趁著新年假期，帶上家人朋友一起來高雄亞灣區，開啟一場充滿驚喜的冒險吧！

「VIVELAND VR虛擬實境樂園 棧柒庫」

預約與購票：

Facebook粉絲團：https://www.facebook.com/VIVELANDTW

Klook 售票：https://htcvive.co/4gEVUIp

電話預約：07-521-0969