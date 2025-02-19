新竹的捧油們照過來！今天Mika要帶大家去一個超chill的新竹秘境青草湖水域遊憩中心，這裡離新竹市區只要10分鐘車程，超方便！青草湖的水質乾淨透徹，湖光山色更是美到不像話，根本是個世外桃源。如果你想找個地方放鬆一下，或者跟家人、情侶來個浪漫約會，青草湖絕對是你的首選。

青草湖水域遊憩中心｜交通位置

地址：新竹市明湖路1075巷82號

預約官網：青草湖水域遊憩中心 (greengrasslake.com.tw)

在這裡，你可以體驗超夯的SUP立槳，享受在湖上自由滑行的樂趣，而且青草湖的水很淺，穿上救生衣就安全感滿滿。如果還是有點怕怕的，沒關係，可以選擇造型踩踏船或電動天鵝船，一樣可以暢遊青草湖喔。

青草湖水域遊憩中心 ｜收費價目表

預約官網：青草湖水域遊憩中心 (greengrasslake.com.tw)

情侶可以選浪漫的天鵝船，朋友多的話可以一起划龍船，來場速度競賽，但切記不要互撞嘿，青草湖很大，慢慢划就好。

UP立槳可以一人一槳，也可以多人一起划，教練也會在旁邊指導，幸運的話還能看到特技表演。

人多的話，還可以排隊形拍美照喔。除了水上活動，青草湖周邊還有景觀步道和親水步道，可以讓你欣賞無敵湖景，散步談心。這裡根本是新竹人的秘境，也是情侶約會的絕佳場所！

青草湖水域遊憩中心

地址：新竹市明湖路1075巷82號

預約官網：青草湖水域遊憩中心 (greengrasslake.com.tw)

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