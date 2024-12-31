接續在苗栗西湖【淺森林農場】的採果活動，晌午時分，中飯呢？不下山另尋餐廳，竟然就在農舍裡吃流水席！原是這次旅遊主辦人安排的，三桌，有宴請農場主人的意思，我們兔子跟著月亮走，沾光。

↓第一盤菜端上來，好大好肥一隻玉米雞啊！雞皮的顏色又黃又油亮。

↓肉質超厚實。

↓接著上炒粿條。

以下就不唱名了，偏客家菜色，在地食材一目了然，每一盤都分量十足。

↓桌子快堆滿了，才只上了一半的菜而已。

↓每一道的用料都誠意滿滿，譬如這麻油腰子，還放了蓮子和枸杞，相當養生。

↓刈包夾的是梅干扣肉。

↓其實我們上山時，後頭就跟著一台車，父子兩位總鋪師，短短一上午就整治出這樣澎派的12道菜，實在太厲害了！即便可能大部分料理早前都已備好，只是加熱，但送上桌能熱騰騰，時間控制也是經驗豐富、精準至極。

↓這一定要現炸吧？

↓自己滿盆的飼料不吃，一直「喵喵喵！」地吵，但若真餵它，它也不見得會領情，貓是挑嘴的。

↓農場自產的玉米，最簡單卻營養美味的食物，可是我也沒看見玉米田在哪裡？

↓以果園的火燒柑為完美收尾。

↓是吧，菜根本吃不完，全部打包。

趣味的採果，竟然還在農場裡吃辦桌，難得的體驗。

淺森林農場還提供新鮮水果宅配服務，有需要者可以撥打專線洽詢。

很慶幸今天藍天白雲的，孰料不到傍晚風雲變色，大雨傾盆而下，幸好最後一個行程在室內。慶幸間，結束愉快的一日遊。

【淺森林農場】：

地址：苗栗縣西湖鄉四湖村8鄰糠榔埔4-3號

電話號碼：0973-037-071