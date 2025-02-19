先別再說新竹只有貢丸、米粉和科學園區啦！這次要帶你來一趟不一樣的 新竹文青小旅行，挖掘新竹的舊城秘境，保證讓你對新竹刮目相看！這篇 新竹景點攻略，就要帶你尋找百年老鍋米粉，親自體驗 新竹一日遊米粉製作過程，如果運氣夠好，還能趕上國際風箏節，午餐就到竹科人最愛的草根廚房，享用美味的烤鴨五吃，下午再去青草湖體驗 SUP，走訪充滿文藝氣息的將軍村，接著到六燃大煙囪找蝙蝠，最後到影像博物館感受老戲院的魅力，晚上再到東門市場大啖美食，為完美的一天畫下句點。

舊城秘境精選7大景點

說到新竹，除了貢丸，絕對不能錯過的就是米粉啦！這家傳承六代的老鍋米粉，可是全台最老的米粉品牌，也是第一家可以親手體驗米粉製作的休閒農莊喔。在這裡，你可以了解米粉的歷史、製作過程和器具工法，還能親自體驗米粉及傳統米食的製作過程！（繼續閱讀）

如果你夠幸運，剛好遇到國際風箏節，那絕對不能錯過！現場會放飛各式各樣的龍風箏，還有超吸睛的擬真恐龍地景風動藝術。.（繼續閱讀）

中午就到位於二高茄苳交流道附近的草根廚房，這裡可是竹科人的秘密基地！招牌烤鴨五吃絕對要點，還有其他美味的中式料理，保證讓你吃得心滿意足。（繼續閱讀）

下午的陽光比較溫和，最適合到青草湖玩 SUP 立式划槳，還可以踩天鵝船遊湖，欣賞湖光山色的美景。（繼續閱讀）

將軍村（金城新村）

地址：新竹市東區金城一路69號

開放時間：周二~周日10:00 – 18:00 每周一公休

將軍村，原名金城新村，建於民國48年。這裡以前是陸軍金門防衛指揮部團長級以上軍官和眷屬的住所，因為住過很多將軍，所以被稱為「將軍村」，也被叫做「百顆星星的家」。這裡原本有89棟眷舍，現在只剩下15棟，在民國104年被登錄為歷史建築。

將軍村裡有一家結合攝影、咖啡和甜點的「影咖啡」，他們的招牌「金磚布丁」可是新竹有名的伴手禮喔。

將軍的眷舍是參考美軍顧問團宿舍的格局建造的，每一戶都是獨立的房舍，有草皮庭院，四周沒有圍牆，面積大約100多坪。這種格局跟一般眷村很不一樣，一般的眷村都是家家戶戶緊鄰在一起的。

現在將軍村已經有很多店家進駐，除了美食之外，還有很多有特色的文青小店，成為新竹有名的文青聚集地。在將軍村的門口，還可以看見當時住在這的將軍的名字。

另外，從9月到12月，每個月的第二個星期，將軍村都會舉辦【眷戀部舍】市集，以文創商品、手作美食和體驗活動為主。

金城一路和金城三路的交叉口，還有像烏龜一樣的防空洞，現在還完整地保留著，這也是歷史的遺跡。

這也是歷史遺跡防空洞之一。

六燃大煙囪下的家

地址：新竹市東區建美路38號 地圖

開放時間：週四～五 14:00-19:30、週末10-19:30，週一～三休館。

這裡以前是日治時期的工業遺址，現在則是霜毛蝠的家，每年4到9月，都可以看到蝙蝠從煙囪飛出來的景象。





新竹市影像博物館

地址：新竹市東區中正路65號

時間：09:00–17:00｜每週一公休

電話：035285840

官網：新竹市影像博物館｜新竹市文化局 – KKTIX

影像博物館的前身是有樂館，是日治時期全台首座歐化劇場，是現今台灣少數僅存日治時期興建的戲院，擁有融合羅馬與阿拉伯風味的建築造型，現在則是可以看電影、聽音樂會的藝文空間。

這間建於 1933 年的劇院，如今搖身一變成為博物館，專門收藏復古文藝片並致力推廣電影產業教育。

地址：新竹市大同路86號東門市場

晚餐就到東門市場覓食吧！這裡有各種各樣的美食，等你來發掘。.（繼續閱讀）

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