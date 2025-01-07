好久沒來海底撈，這次趁著生日一定要大享美食，把CP值發揮到極致！用餐時間不限，但建議平日先訂位，省得排隊到天荒地老。那獨特的儀式感，加上醬料和水果台隨你取用，真的會讓人感到超開心。

桃園目前有兩家海底撈分店，一間在桃園火車站旁的統領，另一間則位於南崁的台茂購物中心。

特別提醒大家，台茂的海底撈並不在美食街，而是在三樓。如果開車前往，直接停在台茂的停車場就超方便！

到店後不管有沒有訂位，都要記得先去領美甲服務的預約單哦！美甲一次約20到30分鐘，但輪到的時間可能會很久，甚至吃完還輪不到，所以想做指甲的朋友一定要早點抽號碼牌。

海底撈還有多種湯底和預製即食包，可以打包帶回家繼續享受！等位置時也不用怕無聊，因為有哈根達斯冰淇淋、飲料和小點心免費提供。之前和家人用餐時，還看到服務人員貼心地拿枕頭給長輩坐，真的讓人感受到溫暖。

坐定位後，記得先去醬料台和水果台挑選你喜歡的調味料和水果。（依照人頭計費）

除了常見的調料，還有牛肉粒和豬肉粒等特別選項，甚至一些少見的醬料。如果不知道怎麼搭配，可以參考牆上的調味建議。

另外還有這些小菜。

每道小菜都十分入味，火鍋還沒煮好時可以先墊墊胃，但別吃太多，免得等會火鍋上桌後吃不下就可惜了！

另外還會有甜湯，無論是暖的或是冷的都有。

還可以拿這樣的湯料碗來兌湯嚐味道。

這次特地想嚐多一點不同的滋味，所以選了三種湯底再搭配一個清水鍋。

經典麻辣火鍋：吃完可能會稍有負擔，腸胃較敏感的朋友要注意。曾經試過清油麻辣鍋，雖然味道稍淡，但對胃的壓力確實小很多。

胡椒豬肚雞火鍋：胡椒味道跟正宗粵式稍有差距，但海底撈的貼心之處就在於可以請服務人員調整湯頭濃淡。

箘湯火鍋：口味較為清淡，非常適合用來涮青菜或海鮮。

清水鍋：清水鍋不僅能節省一格湯底的費用，還能在吃完重口味後幫味覺稍作緩衝。網路上也有不少清水鍋自調湯底的教學，喜歡動手實驗的人可以試試看。

還沒涮食材前，先喝一碗湯試試味道，再搭配醬料台的調料增添風味。如果覺得味道不太合口，也可以直接請服務人員幫忙調整。

火鍋還沒煮好時，可以點些熟食先嘗鮮，特別推薦小酥肉，已經醃得非常入味，即使不加胡椒鹽也很好吃。

海底撈的肉片中規中矩，但貼心的是可以選擇半份或一份，既能嘗多樣又不怕份量太多。還有像腦花這種少見食材。

蝦滑和花枝滑口感絕佳，絕對是必點的美味，千萬別漏掉！

還有特別推薦脆骨鮮肉丸，無論是味道還是彈性，都好吃到可以單獨拿出來販售！

如果是過生日，服務人員會幫忙唱生日快樂歌，還附上小蛋糕慶祝。不過相較於海底撈剛進台灣時的熱情招待，現在的生日服務和送菜驚喜都略微縮水了。變臉表演、送餐機器人、按摩椅和擦鞋服務依舊保留。另外，擦手機螢幕和眼鏡的酒精片超實用，都會跟服務人員多要一些備用。

海底撈不限時的用餐環境非常適合好友聚會，更棒的是許多服務都是免費的。加入會員還能享受折扣或贈送菜品，再搭配獨特食材和鍋底，真的很值得嘗試！

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