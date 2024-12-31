完整文章：https://www.5ialive.com/column/?mode=detail&id=1220
以「台中最好吃的鰻魚飯」聞名的「一膳 炭造料理」，在2024年(113年)迎來品牌成立第13周年後，近日更並宣布將於台中西區最具指標性的百貨公司「廣三SOGO百貨」13樓開設全新門市，為喜愛鰻魚美食的饕客帶來嶄新味覺體驗！
▲以「台中最好吃的鰻魚飯」聞名的「一膳 炭造料理」，在廣三SOGO百貨 13樓開設全新門市。(圖/品味優生活)
於12/27(五)舉辦的開幕記者會活動中，一膳以「用心料理一份美好的餐食」為主題，特別邀請包含日作鹽滷豆腐、屏東阮家鰻魚、御鼎興柴燒醬油、洲南鹽場、七冠馬清酒、千秋陶坊等六大生產者，親自到場分享品牌對品質的承諾。向顧客展示，從食材源頭開始，每一項都經嚴格篩選，確保鮮度與品質達到最佳。一膳希望透過這樣的過程，讓每位顧客感受到背後對美食的熱愛與用心！
▲一膳特別邀請六大生產者親自到場分享，向消費者傳遞一膳對食材的堅持與用心。(圖/品味優生活)
而在廚房中，一膳主廚們也以匠心精神料理著每一份餐食。一膳不僅精心挑選外銷日本百年老店等級白腹鰻魚，更是台中唯一一間遵循古法炭造料理技法的餐廳！選用紅木、相思木、龍眼木等三種以上不同的炭種搭配組合進行食材烹調，以展現食物整體獨特的「炭香、焦香、燻香、醬香」。除了講究用炭的數量與種類外，對食材料理的選料及對溫度拿捏控制的技巧亦是精湛。細膩烤製的鰻魚，搭配嚴選醬料與高品質米飯，呈現出豐富層次且風味絕佳，讓您不用出國在台灣就能品嘗到頂級鰻魚飯！
▲一膳嚴選外銷日本百年老店等級的白腹鰻魚，並遵循古法炭造慢烤，醬香濃郁、食感入口即化被許多老饕盛讚為「台中最好吃的鰻魚飯」！(圖/品味優生活)
除了對食材及料理的用心堅持外，一膳對空間設計也充滿巧思。一膳廣三SOGO店內設有四個風格鮮明的用餐區域：昭和區充滿懷舊擺件，還有一台吸睛的復古街機，令人彷彿回到記憶中的美好快樂時光；新日式復古區以柔和燈光映襯圓桌，營造出溫馨的用餐氛圍；浮世繪居酒屋區掛滿燈籠的設計呈現濃厚的熱鬧氛圍，相當適合與親朋好友間的歡聚時刻；復古電影院區則特別適合包廂聚餐或小型會議！且此區也收藏多件老物與懷舊幻燈片機可供大家玩賞喔！
▲一膳廣三SOGO店多樣化的空間設計滿足不同用餐需求，帶來獨特的用餐體驗。(圖/品味優生活)
自品牌創立以來，一膳以提供「超越日本等級的鰻魚飯」為目標，堅持技術的精進與味道的升華。不僅如此，品牌也致力於打造難忘的用餐體驗，從餐廳設計到服務細節，力求為每位顧客留下深刻印象。此次進駐台中廣三SOGO百貨，是一膳繼續深耕台中市場的重要步伐，也是品牌追求卓越的一項展現。即將邁入第14年的一膳，將持續以鰻魚飯為核心，不斷拓展品牌價值，為更多顧客帶來無與倫比的美味與感動。台中廣三SOGO店將於1/3正式開幕，開幕當日消費滿2000元即贈100元禮券，此外點主餐還有飲品買1送3活動喔！喜愛鰻魚飯的您千萬別錯過，一同體驗一膳以心傳心的鰻魚料理之道！
一膳市政店Ｘ酉家深夜食堂
地址：台中市西屯區市政路567號1F
電話：04-22583280
一膳新光三越店
地址：台中市西屯區台灣大道三段301號B2F
電話：0965-522713
一膳廣三SOGO店
地 址：台中市西區台灣大道二段459號13F
電 話：04-23280068
延伸閱讀
第二屆優漾盃育苗羽球邀請賽 圓滿落幕！
北屯人口增幅居冠！品牌建商也將於此推出高端新案「雙橡園2045」
人氣女團ELL&S 將於2025桃園跨年晚會閃亮登場！
台灣瑪摩推出全新「實境模擬」工具，輕鬆打造完美家居！