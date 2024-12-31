樂福鞋作為懶人鞋不僅方便穿脫，也很適用於各式場合，它另一個為人津津樂道的特色就是搭配襪子穿搭，但是也有許多人為此產生爭執，有人認為裸足穿搭更有層次感；有人則覺得襪子可以更好襯托腿長、修飾腿型，究竟穿不穿襪子會有什麼差別呢？一起來看看。

不穿襪

圖片來源：pinterest / Esme's Style Sparks(esmesstylesparks)

有的人可能覺得不穿襪子的觸感不舒服，而且很容易流腳汗，但這也是樂福鞋之所以能夠作為萬用穿搭單品的特色之一，和其他皮鞋多半會搭配襪子相比，樂福鞋不穿襪子會給人更隨興自在的感覺，穿搭風格也更有生活感，而且少了襪子的銜接，雙腳和下半身之間會有視覺上的斷點，穿搭風格更多元。那流腳汗的問題還是沒辦法改善啊！不用怕，跟著小編之前分享的保養步驟，一樣可以讓鞋子變得跟新的一樣喔！

延伸閱讀：皮鞋發霉該怎麼處理？跟著7步驟保養就能搞定！

短襪

圖片來源：Instagram / isabellapmayer

短襪是許多人踏入樂福鞋穿搭世界，會選擇搭配的單品，除了顏色搭配以外，也可以削減腳踝在視覺上的焦點，而且有的人會選擇同色系襪子，營造一種穿著短筒馬丁靴出門的錯覺。

中筒襪

圖片來源：pinterest / Who What Wear(WhoWhatWear)

選擇中筒襪的用意其實和短襪類似，營造出一種好像穿著靴子的延伸感，不過它同時還能夠修飾肌肉線條，讓小腿部分看起來比較纖細一點，可以更好地打造上下半身的視覺感。

長襪

圖片來源：wear / comachi

這裡的長襪包含膝下、過膝、大腿襪，可以視為下半身主視覺的一件單品，打造更強烈的延伸感，或者是透過同色系或深淺色差異，和既有的褲裙做組合搭配，也有人會把長襪往下拉，打造類似泡泡襪的日系風格。

絲襪

圖片來源：pinterest / alessandra sarria(alessandrasarria)

不少喜歡穿搭但是稍微怕冷的人，都會圍繞絲襪進行風格打造，除了兼具保暖以外，絲襪可以大面積修飾雙腿腿型，讓整體看起來更纖細瘦長，而且跟各式單品合穿也不會顯得突兀，也是非常萬用的穿搭元素。

原文連結：https://www.epris.com.tw/Article/Detail/92181