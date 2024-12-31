冷冷的冬天，去哪最好？當然是來南台灣和白爛貓相見歡！白爛貓攜手家族夥伴們化身為”歡樂馬戲團”，要給大家帶來滿滿的白爛樂趣！《白爛貓九周年期間限定店》就在新光三越高雄左營店10樓，距離高鐵站只要5分鐘，不管是特地來找白爛貓，或是搭高鐵、高捷前，想要找個療癒景點血拚逛街拍照，都是你的好選擇！

想要和白爛貓家族合照嗎？即日起至2025年月2日13日，《白爛貓九周年期間限定店》要帶給你無限歡樂！2025年1月5日星期日下午3點和4點更有白爛貓、臭跩貓、麻糬大型人偶見面會，千萬別錯過囉！

現場多達百款以上的白爛貓周邊新品和蛇年新品，不管是想要小貼圖？還是想把手機殼換成搞笑的白爛貓圖案，穿上滿滿白爛貓精神的T恤，或是各種搞笑小物，這裡都是您的天堂！

白爛貓，這個超級可愛卻懶散的貓咪，已經成為眾多網友的摯愛。他的貼圖是人們日常生活中的情感表達利器，每一張都帶著滿滿的幽默感和獨特的個性。無論是懶洋洋的睡姿，還是霸氣的表情，都深深吸引了無數粉絲的目光。

我們將為您帶來一系列有趣的活動,還可以參加現場抽獎活動，贏得限量版周邊商品。

如果您是個白爛貓的超級粉絲，那麼這是您不能錯過的機會！我們誠摯邀請您參加，見證這個特別時刻。

請勿錯過這個讓您笑得合不攏嘴的絕佳機會！快來新光三越高雄左營店10樓，和白爛貓一起度過一個充滿家常樂趣的冬天吧！

白爛貓九周年期間限定店 活動資訊

地點 ：新光三越 高雄左營店 10樓

日期 ：即日起至2025年2月13日

營業時間 ：每日11:00 - 22:00

白爛貓見面會 活動資訊

日期 ：2025年1月5日 星期日

時間： 15:00 與16:00

人數：每場限制50人

※請提早10分鐘至現場排隊報到

白爛貓快閃店就在新光三越高雄左營店10樓歡樂登場，推出多項搞笑周邊商品，更有巨型扭蛋機和拍貼機，讓您冬天快樂不斷！

【白爛貓九周年期間限定店】現場好康活動一覽：

消費+打卡就送限定禮！2025/1/1-2025/2/13限定

消費不限金額+打卡就送：「2025年白爛貓蛇年限定版明信片」，數量有限，送完為止！

買多拿不動？消費滿899元送「白爛貓超派購物袋」，數量有限，送完為止。

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更多優惠活動，詳情以活動現場為準！



※活動辦法依公告為準，參與本活動即視同接受本活動注意事項及相關規定。主辦單位保有隨時修正、暫停或終止本活動之權利，詳情請見facebook「白爛貓家族活動情報站」與相關公告。

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