年關將近，您還在煩惱除夕年夜飯要怎麼準備嗎？為了讓大家都能輕鬆過好年，外帶年菜和年菜宅配成為越來越受歡迎的選擇。各家餐廳、飯店紛紛推出精緻的年菜組合，從傳統經典到創新口味，應有盡有。以下為您精選2025年值得推薦的年菜宅配，包含不同菜系、價位，以及特色，讓您輕鬆挑選出最適合的年菜，過年在家也能享用一頓豐盛美味的年夜飯！

2025年菜宅配推薦重點

• 口味偏好： 傳統經典、創新料理、異國風味等，選擇符合家人喜愛的口味。

• 人數： 依據家庭成員人數選擇適合的份量。

• 預算： 各家餐廳的價格不一，可依據預算選擇。

• 比較價格和菜色：在訂購前可以多方比較不同餐廳或平台的年菜組合，價位和ptt、dcard網路評價，選擇最划算和符合家人口味的選擇，。

• 提早預訂： 年菜宅配通常需要提前預訂，尤其是一些熱門的餐廳或飯店，更需要提早預訂以免向隅。

2025年菜推薦預購懶人包：輕鬆過好年！

一、各大餐廳/飯店年菜宅配：

• 王品集團： 王品集團旗下有多個知名餐飲品牌，如王品牛排、西堤牛排、陶板屋等，每年都會推出多樣化的年菜組合，包含中式、西式等不同風味，品質有保障，是許多家庭的首選。您可以參考他們各品牌的官方網站或線上訂購平台，選擇適合的套餐。

• 米其林餐廳： 許多米其林星級餐廳也紛紛推出年菜外帶或宅配服務，讓您在家也能品嚐到頂級美味。

• 老字號餐廳： 許多歷史悠久的老字號餐廳，也提供年菜外帶和宅配服務，讓您回味經典的傳統美味。他們通常會推出佛跳牆、東坡肉、獅子頭等經典年菜，是長輩們的最愛。

• 飯店年菜： 各大飯店也會推出精緻的年菜組合，菜色豐富多樣，包裝精美，是您宴客或送禮的好選擇。

二、網路平台年菜宅配：

• 電商平台： 像是PChome、momo購物網等電商平台，也有許多年菜組合可供選擇，方便您在家輕鬆比價和選購。

• 美食外送平台： Foodpanda、Uber Eats等美食外送平台，近年來也開始提供年菜預購和外送服務，讓您即使在除夕夜也能輕鬆訂購美味年菜。

三、年菜菜單推薦：

• 佛跳牆： 年夜飯必備的經典湯品，料多豐富，湯頭濃郁，象徵著團圓和富貴。

• 雞湯： 雞湯也是年夜飯常見的湯品，有著吉祥的寓意，可以選擇烏骨雞湯、人蔘雞湯等多種口味。

• 海鮮： 海鮮類料理在年夜飯中也扮演著重要的角色，像是清蒸魚、龍蝦、螃蟹等，象徵著年年有餘。

• 肉類： 像是東坡肉、紅燒獅子頭、滷豬腳等肉類料理，都是年夜飯中不可或缺的佳餚。

• 米糕/年糕： 米糕和年糕是傳統的年節食品，象徵著步步高升。

四、素食年菜系列：健康蔬食過好年

• 素食餐廳： 越來越多人選擇在過年期間吃素，因此也有許多素食餐廳推出年菜宅配服務。這些年菜通常以新鮮的蔬菜和豆類製品為主要食材，搭配精心的烹調方式，讓您在過年期間也能吃得健康又美味。

年菜預訂哪家好？2025年菜外帶Ptt.Dcard推薦清單

你還在找尋哪家年菜好吃嗎？不知道該訂購哪家年菜？飯店年菜、餐廳年菜、素食年菜、小家庭年菜⋯⋯

網路熱銷2025年菜推薦TOP10排名清單｜外帶年菜加熱立即吃

精選過年年菜自由配、佛跳牆推薦、年菜雞湯、海鮮、素食年菜推薦優惠懶人包，首選年菜組合免煩惱要吃什麼，與其在外面搶訂年菜餐廳或飯店，不如網購年菜宅配直接送到家，在家跟家人輕鬆一起圍爐吃團圓飯，這次米粉就要介紹過年必吃的好吃年菜，讓你年菜外帶不踩雷！

💗年菜預購建議：如果你跟我一樣都有選擇障礙，可以直接從 前3名 的年菜組挑選就好，若是擔憂會買到不符合口味的年菜，那你可以從榜單中挑選不同家 2-3組 的年菜，就能讓全家都吃得開心又滿意囉🤤

2025年菜宅配預購推薦排行榜 排名 商品 價格 適用人數 推薦重點&菜色 TOP.1 愛上新鮮｜鴻運納財迎春宴 $2999 8-10人 10道澎派菜色，過年應景料理樣樣俱全，平價年菜冠軍

• 御品滿福佛跳牆＋養生蒜頭燉雞湯＋老滷醬燒豬肋排＋滿漢蹄筋煲＋紅燒香滷豬腳丁＋私房酒香花雕雞＋福州芋香竹筒米糕＋祕製陳紹醉鮮蝦＋芙蓉富貴海鮮羹＋銀耳蓮子甜湯 愛上新鮮｜喜迎春富賀歲宴 $1999 4-6人 六道超值甜甜價的小家庭年菜/過年加菜首選

• 御品滿福佛跳牆＋養生蒜頭燉雞湯＋老滷醬燒豬肋排＋滿漢蹄筋煲＋私房酒香花雕雞＋福州芋香竹筒米糕 TOP.2 大口市集｜龍騰海陸滿漢全席年菜 $6888 10-12人 高達14道辦桌菜色，預購再加菜，最頂的年菜滿足大家庭

• 依比利豬肉串＋紅燒海鮮羹＋極品雞湯＋BBQ美式豬肋排＋蜜汁火腿雙方＋大尾鱸魚＋冠軍黃金烏魚子＋鴨肉香腸＋紹興醉白蝦＋蛋黃芋丸＋手工高麗菜水餃＋佃煮蜜黑豆＋櫻花蝦米糕＋澎湖花枝丸 • 預購贈品：香芋小卷炊粉鍋 TOP.3 鮮綠生活｜滿漢全席復刻年菜組 $2980 10人 超值八道年菜一次滿足全家人的胃，象徵過年料理辦桌年菜

• 私房沙茶砂鍋鱸魚＋義式豬腱骨＋黑蒜百菇雞湯＋皇鼎佛跳牆＋冰梅紹興醉蝦＋獨門醬燒滷鮑魚＋古早味麻油松阪豬米糕＋酥肉白菜滷 • 預購贈品：金鑽蝦枝花丸

• 早鳥預購結帳輸入5y200現折200元 TOP.4 築地一番鮮｜十全松葉蟹白鯧鮑魚年菜 $4599 8-10人 十道必比登推薦年菜組，松葉蟹重量級年菜這樣吃超過癮！

• 熟凍松葉蟹＋道地萬巒豬腳＋猴頭菇養生烏骨雞＋杏仁蝦棗＋煙燻熟白鯧魚＋桃木燻雞＋蠔油鮑魚＋干貝風味佛跳牆＋熟白蝦＋松露菌菇櫻花米糕 TOP.5 紅豆食府｜富貴吉祥年菜八件組 $3499 4-6人 嚴選八道小家庭年菜激推，上海料理名店首選

• 御品團圓大蹄膀＋一品女兒紅燒雞＋御皇上湯佛跳牆＋如意團圓米糕＋八寶甜湯＋蠔油鮮蝦粉絲煲＋御品無錫嫩骨頭＋吉祥麻油猴頭菇

閱讀完整全文：【2025年菜預購推薦】過年年菜外帶3分鐘宅配到家輕鬆吃好料！

▎TOP.1 愛上新鮮

【鴻運納財迎春宴】– 8菜2湯

• 年菜菜單： 御品滿福佛跳牆＋養生蒜頭燉雞湯＋老滷醬燒豬肋排＋滿漢蹄筋煲＋紅燒香滷豬腳丁＋

私房酒香花雕雞＋福州芋香竹筒米糕＋祕製陳紹醉鮮蝦＋芙蓉富貴海鮮羹＋銀耳蓮子甜湯

御品滿福佛跳牆＋養生蒜頭燉雞湯＋老滷醬燒豬肋排＋滿漢蹄筋煲＋紅燒香滷豬腳丁＋ 私房酒香花雕雞＋福州芋香竹筒米糕＋祕製陳紹醉鮮蝦＋芙蓉富貴海鮮羹＋銀耳蓮子甜湯 • 適合家庭：8-10人

超澎派10道年菜，過年應景的團圓料理都有了，根本就是滿漢全席，堪稱平價年菜霸主，不用花到$3000元就搞定，全家人都能吃得很滿意!

▲口碑年菜首選！CP值最高的2025年菜推薦預購組合（圖片來源：愛上新鮮）

購物小秘訣：主打超過百樣生猛海鮮、優良肉品，你可以自由任選單點搭配年菜菜色，從小菜到大菜應有盡有，也有適合小家庭的年菜組合，就算廚藝不好也能做出神級美味的手殘救星，10分鐘輕鬆端出一桌好吃年菜，重點是每樣價格都相當實惠，真的超好買，甚至有買1送1的超級好康～

▎TOP.2 大口市集

【龍騰海陸滿漢全席年菜】– 12菜2湯

• 年菜菜單： 依比利豬肉串＋紅燒海鮮羹＋極品雞湯＋BBQ美式豬肋排＋蜜汁火腿雙方＋大尾鱸魚＋冠軍黃金烏魚子＋鴨肉香腸＋紹興醉白蝦＋蛋黃芋丸＋手工高麗菜水餃＋佃煮蜜黑豆＋櫻花蝦米糕＋澎湖花枝丸

依比利豬肉串＋紅燒海鮮羹＋極品雞湯＋BBQ美式豬肋排＋蜜汁火腿雙方＋大尾鱸魚＋冠軍黃金烏魚子＋鴨肉香腸＋紹興醉白蝦＋蛋黃芋丸＋手工高麗菜水餃＋佃煮蜜黑豆＋櫻花蝦米糕＋澎湖花枝丸 • 適合家庭：10-12人

辦桌等級高達14道菜色組合(即刻預訂額外贈送香芋小卷炊粉鍋)，海陸雙饗料理應有盡有，年菜裡面竟然還有依比利豬欸！！太豪華了吧～為團圓桌大大增添奢華年味，這組超大份量年菜可以一次滿足多人的味蕾，過年嘛當然要吃好一點！

🎁預購送香芋小卷炊粉鍋

▲超高檔年菜！五星級2025過年年菜組推薦（圖片來源：大口市集）

大口市集是南部最大海鮮進口批發商，提供各大生鮮食材，讓你不用出門買菜在家一次搞定，且價格實惠便宜，是小資買菜新選擇！

▎TOP.3 鮮綠生活

【滿漢全席復刻年菜組】– 6菜2湯

• 年菜菜單： 私房沙茶砂鍋鱸魚＋義式豬腱骨＋黑蒜百菇雞湯＋皇鼎佛跳牆＋

冰梅紹興醉蝦＋獨門醬燒滷鮑魚＋古早味麻油松阪豬米糕＋酥肉白菜滷

私房沙茶砂鍋鱸魚＋義式豬腱骨＋黑蒜百菇雞湯＋皇鼎佛跳牆＋ 冰梅紹興醉蝦＋獨門醬燒滷鮑魚＋古早味麻油松阪豬米糕＋酥肉白菜滷 • 適合家庭：10人

道道皆是象徵過年的必備料理，辦桌、拜拜首選大菜，不僅好吃又開運，過年在家就能輕鬆品嘗大廚的私房傳統手路菜，小資族也能吃得超豐盛!

🎁預購加碼送獨家販售金鑽蝦枝花丸

🎁早鳥預購結帳輸入5y200現折200元

▲嚴選除夕圍爐2025經典年菜套組推薦（圖片來源：鮮綠生活）

鮮綠生活主打海鮮水產品超過30年以上的採購經驗，過年年菜也有小家庭年菜組，過年必買年菜免出門直接送到家，省時又省力！

▎TOP.4 築地一番鮮

【十全松葉蟹白鯧鮑魚年菜】– 8菜2湯

• 年菜菜單： 熟凍松葉蟹＋道地萬巒豬腳＋猴頭菇養生烏骨雞＋杏仁蝦棗＋煙燻熟白鯧魚＋

桃木燻雞＋蠔油鮑魚＋干貝風味佛跳牆＋熟白蝦＋松露菌菇櫻花米糕

熟凍松葉蟹＋道地萬巒豬腳＋猴頭菇養生烏骨雞＋杏仁蝦棗＋煙燻熟白鯧魚＋ 桃木燻雞＋蠔油鮑魚＋干貝風味佛跳牆＋熟白蝦＋松露菌菇櫻花米糕 • 適合家庭：8-10人

物美價廉CP值超高的10道年菜組合，有松葉蟹、干貝佛跳牆等重量級的年菜，口味不得了的好吃，年菜份量足夠又澎湃！

▲回購率超高！2025熱銷超值年菜組推薦（圖片來源：築地一番鮮）

築地一番鮮從事海鮮批發超過50年以上的經驗，過年年菜有頂級帝王蟹、龍蝦的海陸組合，

也有小家庭年菜組、熱銷年菜單品…等等，選擇性很多，今年過年想加菜，就來築地一番鮮！

▎TOP.5 紅豆食府

【富貴吉祥年菜八件組】– 6菜2湯

• 年菜菜單： 御品團圓大蹄膀＋一品女兒紅燒雞＋御皇上湯佛跳牆＋如意團圓米糕＋八寶甜湯＋蠔油鮮蝦粉絲煲＋御品無錫嫩骨頭＋吉祥麻油猴頭菇

御品團圓大蹄膀＋一品女兒紅燒雞＋御皇上湯佛跳牆＋如意團圓米糕＋八寶甜湯＋蠔油鮮蝦粉絲煲＋御品無錫嫩骨頭＋吉祥麻油猴頭菇 • 適合家庭：4-6人

紅豆食府是全台上海菜中首屈一指的名店，今年為農曆新年更端出了限量豪華年菜組合，嚴選八道私房特色菜一次滿足全家人，其中蹄膀是必吃代表，菜色大器、又不失年味，整套年菜走精緻路線，就連甜點都有了，絕對是小家庭享用的第一選擇！

▲【上海料理首選】2025熱門排名小家庭年菜好評推薦（圖片來源：鮮食家）

總結

過年期間好好放鬆心情，並把握與家人相處的每一刻才是最重要的，在此預祝大家新年快樂，平安健康快樂每一天！

更多過年一定會派上用場的好康資訊：

2025年菜外帶推薦｜素食年菜宅配推薦｜過年禮盒排行推薦｜過年旅遊訂房⋯⋯