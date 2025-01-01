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> 美食 > 【台北中正美食】藍記麻辣鍋，在地30多年的傳統口味火鍋，鴨血超巨大，湯底溫和好喝，現場排隊不能預約

【台北中正美食】藍記麻辣鍋，在地30多年的傳統口味火鍋，鴨血超巨大，湯底溫和好喝，現場排隊不能預約

麻辣鍋 麻辣火鍋 火鍋 鴛鴦鍋 more
2025-01-01 11:00:00 文字：李大人吃遊記
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李大人吃遊記

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#麻辣鍋
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藍記麻辣火鍋

phone02-2322-4523
place台北市中正區金山南路一段19號
3.45 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
3.50
服務品質
3.40
裝潢氣氛
3.30
CP值
3.40
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