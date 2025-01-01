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【台北中正美食】藍記麻辣鍋，在地30多年的傳統口味火鍋，鴨血超巨大，湯底溫和好喝，現場排隊不能預約
【台北中正美食】藍記麻辣鍋，在地30多年的傳統口味火鍋，鴨血超巨大，湯底溫和好喝，現場排隊不能預約
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2025-01-01 11:00:00
文字：李大人吃遊記
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藍記麻辣火鍋
phone
02-2322-4523
place
台北市中正區金山南路一段19號
3.45
star
star
star
star_half
star_border
美味度
3.50
服務品質
3.40
裝潢氣氛
3.30
CP值
3.40
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place
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