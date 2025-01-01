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護膚｜來自韓國專業護理 LALUCELL精華液4款針對不同需求，給予最棒的肌膚體驗

冬季保養 肌膚乾燥 韓國保養品 LALUCELL精華液 more
2025-01-01 18:02:00 文字：Cookie餅乾小姐
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Cookie餅乾小姐

Cookie餅乾小姐
護膚｜來自韓國專業護理 LALUCELL精華液4款針對不同需

 

最近餅乾的肌膚因為天氣改變的關係，肌膚變得有點乾燥，

臉上開始會摸起來觸感粗粗的，不知道大家有沒有跟我一樣的困擾，

冬天的時候臉頰膚質就會變得有點粗糙，這時候真的要加強補水，

而且我冬天使用保養品的時候都會帶點刺痛，這就是人家常說的缺水的概念，

這時候就很需要這個系列韓國的保養品來讓我的肌膚變的水水嫩嫩的，

這是餅乾最近轉冬季在使用的保養品，它是完全來自韓國的保養品牌，

網路上只有它們家才有在賣的喔，我對於韓國的保養品排一向很有信心，

因為韓國保養品使用起來不會讓我肌膚不舒服，也非常符合我肌膚的狀態，

我每次用韓國的保養品都很安心，這個整個都是韓國製造的，

用過韓國保養品的水水，應該都會裡解我在說些什麼，趕緊跟各位分享一下，

這個來自韓國，我最近愛上並且使用的韓國保養品牌吧~

韓國專業護理 LALUCELL精華液

這個系列總共有5種顏色，

我使用的是4種顏色，除了粉色其他顏色都會分享給大家，

護膚｜來自韓國專業護理 LALUCELL精華液4款針對不同需
 
護膚｜來自韓國專業護理 LALUCELL精華液4款針對不同需
 
護膚｜來自韓國專業護理 LALUCELL精華液4款針對不同需
 
護膚｜來自韓國專業護理 LALUCELL精華液4款針對不同需
 

 

我先分享這罐白色的給大家~

 
護膚｜來自韓國專業護理 LALUCELL精華液4款針對不同需
 
 
🤍#白 賦活因子精華 33ml
 
▪️適用肌膚：皺紋、臉部表情細紋等問題肌膚
 
EGF的強效蛋白質，具有20000ppm的EGFF(表皮生長因子)、還有針對紋路超有效的胜肽複合物和玻尿酸，追求青春, 

另外、採用 Tarax II 專利技術,能有效加強肌膚屏障。

主成分:SH-寡肽-1、銅肽-1、棕櫚酰五肽-4、寡肽-1、二胜肽、白藜蘆醇(其餘詳見包裝)
 
護膚｜來自韓國專業護理 LALUCELL精華液4款針對不同需
 
護膚｜來自韓國專業護理 LALUCELL精華液4款針對不同需
 
 
護膚｜來自韓國專業護理 LALUCELL精華液4款針對不同需
 
 
這罐外包裝是白色的配上墨綠色，外包裝簡單時尚，簡約又乾淨的感覺，側邊還貼有銀色標示!
 
這系列的外包裝都是一樣的，只有英文標示是不相同的，
 
上面還有簡單的紋路印字，白色的底深墨綠色的英文，真的看起來超簡單，
 
重點是內容物，保養品好不好用才是重點，這系列台灣只有這在賣喔，其他地方都不是正版的，
 
下標前先確認一下是不是買到正版的韓國保養品，
 
韓國保養品通常外包裝都非常的簡約乾淨，都是韓文與英文，
 
當然也有中文標籤貼在旁邊，要使用前請先仔細看清楚，確認沒問題過後再使用也OK
 
 
護膚｜來自韓國專業護理 LALUCELL精華液4款針對不同需
 
護膚｜來自韓國專業護理 LALUCELL精華液4款針對不同需
一罐是33ML，大概可以用三個月的量，這系列的容量都一樣，
 
外包裝也是一樣，透明的塑膠罐子，配上玻璃的以及白色的擠壓罐的包裝瓶設計，
 
外觀看起來乾淨俐落又簡潔，透明的罐子可以看到裡面是白色帶點透明狀的質感，
 
將白色擠壓的蓋子旋轉打開之後，就可以看到精華液是白色帶點透明狀，
 
有點像是凝膠質地的乳液，看起來有點稠稠的很有點像早期的米膠水一樣，
 
我先在手背上做測試，確認肌膚沒問題之後在上臉部，這是我養成的習慣，
 
這樣比較不容易碰到保養雷品!!
 
關於這個保養品的特性
 
✅高彈性負奈米 ✅帶負電荷脂體 ✅快速導入活性
 
雖然是技術帶電的各類精華，吸收力超神!! 
 
韓國原廠解釋他們有「獨家的脂質體專利技術」能將有效成分完整包覆在保養品內，在塗開的瞬間釋放、將活性成分轉變為「高度彈性負奈米x帶電脂體(負電荷)」！集強大的帶電成分，快速吸收深入養膚!
 
用軟管擠一點到我手背上面，從白色的凝膠質地變成透明無色的水狀，
 
 
護膚｜來自韓國專業護理 LALUCELL精華液4款針對不同需
 
護膚｜來自韓國專業護理 LALUCELL精華液4款針對不同需
此時散發出一股令人喜歡的甜甜的糖果的香味，這個味道很迷人，
 
其實這個系列的精華液香味都是一樣的，個人真的很愛韓國保養品的香味，
 
聞起來淡淡的甜甜的香氣，不刺鼻不會膩的香味，淡淡微微的，
 
使用起來讓肌膚摸起來水水的，
 
我的肌膚比較偏向容易有反應的，我手部使用上沒有問題之後，
 
最近肌膚狀況不是很好摸起來乾乾的!
 
護膚｜來自韓國專業護理 LALUCELL精華液4款針對不同需
 
我就把它擠壓在我臉頰上，可以看到我臉頰上有一坨韓國LALUCELLEGF賦活精華液
 
香味沒有很重，要近近的聞才有味道，把凝膠推開之後，
 
肌膚快速就能吸收了，因為我說過冬天肌膚比較乾，通常碰到保濕產品容易產生紅紅的狀況，
 
屬於正常現象，就代表肌膚正在吸水，讓肌膚喝足夠水的意思，
 
用量算適中，不過肌膚的吸收度實在有夠好的，
 
護膚｜來自韓國專業護理 LALUCELL精華液4款針對不同需
 
護膚｜來自韓國專業護理 LALUCELL精華液4款針對不同需
 
護膚｜來自韓國專業護理 LALUCELL精華液4款針對不同需
 
護膚｜來自韓國專業護理 LALUCELL精華液4款針對不同需
 
護膚｜來自韓國專業護理 LALUCELL精華液4款針對不同需
 
護膚｜來自韓國專業護理 LALUCELL精華液4款針對不同需
 
護膚｜來自韓國專業護理 LALUCELL精華液4款針對不同需
 
 
 
精華液一推開之後，肌膚就可以完全的吸收乾淨，完全不殘留不黏膩，
 
摸起來完全不會黏黏油油的感覺，這冬天都使用這罐來保養我的臉部肌膚應該很適合，
 
此時我的肌膚使用過後，像喝滿水的肌膚一樣，
 
膚色看起來亮亮的，感覺觸感不錯，肌膚呈現中性的狀態，個人很愛它的香味，
 
還有肌膚使用過後出感，屬於清爽型的精華液，適合各種膚質的人使用，
 
感覺夏天應該也很適合使用它!  很清爽不黏稠，讓肌膚又有保濕感，
 
用完後，我覺得肌膚變得比較緊緻，細紋也有變比較不明顯的感覺。
 
對於像我這樣開始關注肌膚彈性和防變老的人來說，這罐真的很實用！
護膚｜來自韓國專業護理 LALUCELL精華液4款針對不同需
 
 
用過就愛上它清爽快速吸收的優點!
 
接著分享同款系列其他的精華液吧~
 
 
 
 
 
 
💙#藍 玻尿酸保濕精華液 33ml
 
 
護膚｜來自韓國專業護理 LALUCELL精華液4款針對不同需
 
護膚｜來自韓國專業護理 LALUCELL精華液4款針對不同需
▪️適用肌膚：缺水、脫皮等乾燥肌膚
 
這包含低、中、高分子3種不同尺寸的8種玻尿酸，其含量高達50,000 ppm，
 
搭配LALUCELL專利技術，大量水分深層導入， 
 
適合滋養所有皮膚類型，為乾燥肌膚提供由外到內的深層保濕。
 
主成分:蒲公英萃取物、大麥萃取、玻尿酸、甘油、腺苷、煙酰胺(其餘詳見包裝)
 
這罐容量一樣是33ML， 這系列的精華液容量都是一樣的， 
 
因為是凝膠的質感， 跟前一罐很像的質感， 只是顏色比較不一樣， 
 
這是像海水一樣的藍， 裡面還帶有透明氣泡， 拿起來看感覺好漂亮， 
 
它的香氣跟第一罐一樣的味道， 有種甜蜜的糖果甜味， 我很喜歡這個味道， 
 
香氣淡淡的不濃郁， 甜美的香味又不太像是花香， 是種難以形容的氣味， 
 
香味會隨著使用的時間逐漸變淡， 使用過後我的手背肌膚變得好水， 有種肌膚喝滿水的感覺， 
護膚｜來自韓國專業護理 LALUCELL精華液4款針對不同需
 
護膚｜來自韓國專業護理 LALUCELL精華液4款針對不同需
 
護膚｜來自韓國專業護理 LALUCELL精華液4款針對不同需
 
 
這罐我因為在手背上用起來沒問題， 所以就使用它滴在我的臉頰上面， 
 
護膚｜來自韓國專業護理 LALUCELL精華液4款針對不同需
 
護膚｜來自韓國專業護理 LALUCELL精華液4款針對不同需
 
護膚｜來自韓國專業護理 LALUCELL精華液4款針對不同需
 
護膚｜來自韓國專業護理 LALUCELL精華液4款針對不同需
 
護膚｜來自韓國專業護理 LALUCELL精華液4款針對不同需
 
 
護膚｜來自韓國專業護理 LALUCELL精華液4款針對不同需
 
 
 
 
顏色看起來是透明無色的， 質地比較像凝膠帶點水狀， 
 
需要花點時間在臉部上肌膚推開來， 等待肌膚吸收乾淨， 吸收時間算很快， 
 
因為我臉部比較乾， 跟手背測試吸收時間有差， 在臉部我輕輕推開之後， 
 
精華液馬上就被吸收得一乾二淨了， 不會感覺黏黏的不舒服， 
 
使用過後肌膚變得很水潤， 但又不會因為很保濕所以摸起來觸感很黏膩， 
 
屬於清爽型的精華液， 使用上很方便， 推開後肌膚吸收乾淨， 
 
此時我的肌膚滑滑的水水嫩嫩的， 不會感覺乾乾， 
 
用完後臉上立刻變得水潤滑嫩。
 
尤其是乾燥的時候，搭配它再上妝，底妝真的服貼得不得了，完全沒有卡粉的煩惱！
護膚｜來自韓國專業護理 LALUCELL精華液4款針對不同需
 
 
肌膚摸起來水感十足， 蠻不錯的感覺， 如果肌膚很缺水的人， 建議使用這罐精華液!
 
 
 
 
 
 
護膚｜來自韓國專業護理 LALUCELL精華液4款針對不同需
 
護膚｜來自韓國專業護理 LALUCELL精華液4款針對不同需
 
護膚｜來自韓國專業護理 LALUCELL精華液4款針對不同需
 
護膚｜來自韓國專業護理 LALUCELL精華液4款針對不同需
 
 
 
💚#綠 積雪草鎮靜精華液 33ml
 
▪️適用肌膚：油脂分泌不良、痘痘、膚況不穩，換季大脫皮等
 
終極舒緩精華臉部精華， 植物界膠原蛋白超級聖品！
 
6種不同類型的185,000 ppm(積雪草)精華，大家對積雪草肯定不陌生，
 
 尤其是敏銳肌的好朋友，積雪草，其保濕及療癒能量，最擅長穩定膚況，所以換季， 要進入秋冬之時， 怕大脫皮的快收這瓶！

植物界膠原蛋白超級聖品-積雪草,其保濕及療癒能量,
 
乾燥、或環境因的肌膚都能得到照顧,並且穩定膚況,喚回一張健康有活力的臉龐。

主成分:蒲公英萃取物、大麥萃取、玻尿酸、甘油、腺苷、煙酰胺(其餘詳見包裝)！
 
這罐的外觀向內看是透明的綠色兩面還有點泡沫參雜其中，
護膚｜來自韓國專業護理 LALUCELL精華液4款針對不同需
 
護膚｜來自韓國專業護理 LALUCELL精華液4款針對不同需
 
護膚｜來自韓國專業護理 LALUCELL精華液4款針對不同需
 
 
我先塗抹在我的手背肌膚上，這系列的香氣都是一樣的，淡淡的果香味道，
 
個人真的很喜歡這味道，要仔細的聞的才聞得出來，
 
塗抹在我的手背肌膚上會感覺有點涼涼的，這種感覺蠻舒服的，
 
原本粗糙的手背肌膚，使用它之後肌膚變得很水潤帶點黏稠感，
 
這款精華液的質地比較黏稠一點，但沒剛剛前兩罐來的黏稠，
 
比上一罐來的再多點水，因為它質地比較黏稠些需要花點時間吸收，
 
使用之後肌膚變得很水嫩，手背肌膚沒問題，
 
護膚｜來自韓國專業護理 LALUCELL精華液4款針對不同需
 
護膚｜來自韓國專業護理 LALUCELL精華液4款針對不同需
 
護膚｜來自韓國專業護理 LALUCELL精華液4款針對不同需
 
護膚｜來自韓國專業護理 LALUCELL精華液4款針對不同需
 
 
護膚｜來自韓國專業護理 LALUCELL精華液4款針對不同需
我滴幾滴在臉部，因為它的質地像是凝膠，所以要擠得比較多，
 
透明色的滴在臉部肌膚，再慢慢地向上四周推開，讓肌膚都塗抹到這罐精華液，
 
肌膚很快就吸收了，此時肌膚變的很水，有種被水包圍的感覺，
 
不會黏黏的，可能是我的臉部冬天比較乾，肌膚很快就吸收乾淨了，
 
此時肌膚呈現是水水的，肌膚狀態摸起來很滑潤水潤很估溜感，
 
臉部還會有反光感，整體感覺不錯，也算是清爽型，應該也很適合夏天使用，
 
各種膚質的人都適合使用，積雪草比較可以讓肌膚呈現穩定狀態，
 
乾燥的水水尤其合適，我用完感覺還不錯，沒有很黏膩的感覺，
 
我的肌膚時不時有痘，還有些會發紅，用了這罐後感覺肌膚安定了許多，紅紅的地方也消退得快。
 
護膚｜來自韓國專業護理 LALUCELL精華液4款針對不同需
 
它的質地一樣清爽好吸收，使用後臉上不會黏膩，還有一種很舒服的涼感，適合像我這樣偶爾有小狀況的肌膚。
 
蠻好用的!
 
 
 
 
 
 
 
💛#黃 V12亮白精華液 33ml
護膚｜來自韓國專業護理 LALUCELL精華液4款針對不同需
 
護膚｜來自韓國專業護理 LALUCELL精華液4款針對不同需
 
 
▪️適用肌膚：暗沉、黑色素沉澱 
 
含12種複合維生素10000ppm，和獲專利的蒲公英&大麥混合抗發炎萃取物，
 
可滋潤更深層的肌底，明顯平衡的膚色。
 
還添加玻尿酸，從基底透亮水嫩到外，更讓皮膚更顯得潤澤光滑，

主成分:蒲公英萃取物、大麥萃取、煙酰胺、尿囊素、蓮花細胞萃取、雪絨花提取物(其餘詳見
包裝)
 
黃色這罐是裡面質感最像水狀的，擦在手上可以聞到相同的香味，
 
香氣是一樣的，只是質地更加的水潤一點，精華液質地比較偏水狀，
 
 
護膚｜來自韓國專業護理 LALUCELL精華液4款針對不同需
 
護膚｜來自韓國專業護理 LALUCELL精華液4款針對不同需
 
護膚｜來自韓國專業護理 LALUCELL精華液4款針對不同需
 
沒有前幾罐那麼的濃郁需要推開，吸收度相當的好，
 
使用過後肌膚感覺滑滑的像是有塗抹過乳液一般，
 
它滴出來不像前幾罐都是膠狀凝固的感覺需要去推開，
 
擠出來後直接像水狀會滑落在臉上，此時需要用雙手的熱度去讓它推開均勻感受到肌膚吸收乾淨，
護膚｜來自韓國專業護理 LALUCELL精華液4款針對不同需
 
 
護膚｜來自韓國專業護理 LALUCELL精華液4款針對不同需
 
護膚｜來自韓國專業護理 LALUCELL精華液4款針對不同需
 
 
 
護膚｜來自韓國專業護理 LALUCELL精華液4款針對不同需
 
護膚｜來自韓國專業護理 LALUCELL精華液4款針對不同需
 
 
 
淡淡甜甜的香味，可是塗抹在臉部的話，它的香氣比較沒那麼重，
 
聞不太出來什麼香味，如果不仔細聞還聞不出來!
 
這類的保養品需要長期使用效果才會看得比較出來，因為我目前只用一個星期，
 
所以是還好，但飽水度我個人覺得不錯，
 
我個人很愛這個品牌的吸收度，肌膚很快就吸收，而且這罐用量非常省，
 
只需要滴一點就可以塗抹整個臉部，我滴太多~
 
水狀的黃色透明液體，肌膚吸收得很快我蠻喜歡的，這罐是我最喜歡的一罐!
 
是這幾罐裡面中用量最省的，使用後我的肌膚可以看到透光的感覺，
 
肌膚狀態變得很水潤，很喜歡這種觸感，尤其冬天很容易摸起來乾乾澀澀的，
護膚｜來自韓國專業護理 LALUCELL精華液4款針對不同需
使用這罐後肌膚變得很水潤ˋ，像幫肌膚上了一層保護膜一樣，
 
冬天真的要好好照顧自己的乾燥肌膚，
護膚｜來自韓國專業護理 LALUCELL精華液4款針對不同需
使用幾次後，我覺得肌膚看起來透亮了不少，氣色也改善了！
 
這罐對於像我一樣希望保持肌膚光澤感的人來說非常值得一試。
 
護膚｜來自韓國專業護理 LALUCELL精華液4款針對不同需

快速美白加強護理(黃+綠)→先維他命 12,後積雪草

滋潤皮膚(藍+白)→先玻尿酸,後賦活因子精華

由內而外滋潤、提亮肌膚(黃+藍)→先維他命 12,後玻尿酸

提亮皮膚(黃+綠)→先維他命 12,後賦活因子精華

除了上述的使用順序,也可以直接將兩款「混合塗抹」,使用上更方便、省時間!

整體來說，LALUCELL 這四款精華液真的讓我很滿意！

每一罐都有它獨特的效果，可以針對不同的肌膚需求調整使用，

特別適合像我這樣偶爾肌膚乾燥、有點小狀況，或者想要加強保養的時候使用。

更重要的是，它們的質地清爽、不黏膩，吸收速度又很快，保養起來一點負擔都沒有。

對於我們這個年齡層來說，肌膚的保濕和修護真的不能偷懶，

這些精華液用起來不僅效果實在，還能讓人感覺保養是一件很享受的事！

不管是冬天的乾燥，還是換季的敏銳肌膚問題，甚至是有細紋與暗沉等，我都可以從這系列中找到適合的解決方案。

可以說是每瓶都讓人愛不釋手，早晚保養時不自覺就會想用上它們。❤️

如果你跟我一樣想讓肌膚隨時保持最佳狀態，又不想花太多時間繁瑣保養，

那 LALUCELL 這系列真的值得入手。

試過之後，你會感覺到肌膚不只變得更水嫩透亮，還能感受到自信滿滿的自己～

品牌特色


1:自然與科學的完美結合,研究皮膚科學和始終安全的成分。即使在肌膚影反應的任何時候,也能保護肌膚的自然美。


2: 所有 LALUCELL 產品均以 EWG 綠色評級的成分製成,無防腐劑、無人工色素沉著、無酒精,

不使用動物實驗並完成皮膚刺激測試,低敏不刺激的自然成分,連孕婦也可以使用,

為了確保肌膚健康美麗不間斷,嚴格排除孕婦禁用成分。

媽媽的健康肌膚保養是產前護理的開始,一起享受 LALUCELL 的安心護理!


3:LALUCELL 獲得眾多顧客評選為最佳品牌獎項。榮獲 10 項顧客直選優秀品牌獎、許多國內品牌獎及歐洲品質評價獎。

擁有多項獨立發明專利,將科學、自然、高性能、低敏銳性化妝品的皮膚護理專利技術結合在一起


4:通過德國敏銳肌膚測試,對皮膚刺激等級 0.00。適合醫美術後保養,

即使是謹慎的孕婦也可以放心使用它,可單獨使用外,兩種精華液疊加使用、效果更加乘!

5:產品全為韓國製造 MADE IN KOREA

專利技術:「獨家的脂質體專利技術:Elasome TM」,是能將有效成分完整包覆進「高彈脂質體」內,在塗開的瞬間釋放、將活性成分轉變為「高度彈性負奈米 x 帶電脂體(負電荷)」

 
 
 
護膚｜來自韓國專業護理 LALUCELL精華液4款針對不同需
 
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□皆為本人親自試用過後的體驗心得(非商業性質)僅供參考。產品成分及功效說明，引用lalucelltw商品或官網(含粉絲團)所載，不等於宣稱具有療效，每個人使用習慣、體質膚質不同，實際效果依每人體驗為主。

 

□以上較專業詳細的產品內容和此文章內刊入的全數影片皆轉貼自lalucelltw官網資訊，非本人直接口述而成。

 

□以上內容僅提供大家作參考使用，產品介紹的內容也不具有聲稱之療效， 任何產品需配合長時間使用或因個人不同體質呈現不同狀態，以上純屬於主觀性感受非其他人的情形。

 

□以上分享，因每個人膚質不相同，最後狀況和結果也會有所不相同。

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