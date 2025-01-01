🤍#白 賦活因子精華 33ml
▪️適用肌膚：皺紋、臉部表情細紋等問題肌膚
EGF的強效蛋白質，具有20000ppm的EGFF(表皮生長因子)、還有針對紋路超有效的胜肽複合物和玻尿酸，追求青春,
另外、採用 Tarax II 專利技術,能有效加強肌膚屏障。
主成分:SH-寡肽-1、銅肽-1、棕櫚酰五肽-4、寡肽-1、二胜肽、白藜蘆醇(其餘詳見包裝)
這罐外包裝是白色的配上墨綠色，外包裝簡單時尚，簡約又乾淨的感覺，側邊還貼有銀色標示!
這系列的外包裝都是一樣的，只有英文標示是不相同的，
上面還有簡單的紋路印字，白色的底深墨綠色的英文，真的看起來超簡單，
重點是內容物，保養品好不好用才是重點，這系列台灣只有這在賣喔，其他地方都不是正版的，
下標前先確認一下是不是買到正版的韓國保養品，
韓國保養品通常外包裝都非常的簡約乾淨，都是韓文與英文，
當然也有中文標籤貼在旁邊，要使用前請先仔細看清楚，確認沒問題過後再使用也OK
一罐是33ML，大概可以用三個月的量，這系列的容量都一樣，
外包裝也是一樣，透明的塑膠罐子，配上玻璃的以及白色的擠壓罐的包裝瓶設計，
外觀看起來乾淨俐落又簡潔，透明的罐子可以看到裡面是白色帶點透明狀的質感，
將白色擠壓的蓋子旋轉打開之後，就可以看到精華液是白色帶點透明狀，
有點像是凝膠質地的乳液，看起來有點稠稠的很有點像早期的米膠水一樣，
我先在手背上做測試，確認肌膚沒問題之後在上臉部，這是我養成的習慣，
這樣比較不容易碰到保養雷品!!
關於這個保養品的特性
✅高彈性負奈米 ✅帶負電荷脂體 ✅快速導入活性
雖然是技術帶電的各類精華，吸收力超神!!
韓國原廠解釋他們有「獨家的脂質體專利技術」能將有效成分完整包覆在保養品內，在塗開的瞬間釋放、將活性成分轉變為「高度彈性負奈米x帶電脂體(負電荷)」！集強大的帶電成分，快速吸收深入養膚!
用軟管擠一點到我手背上面，從白色的凝膠質地變成透明無色的水狀，
此時散發出一股令人喜歡的甜甜的糖果的香味，這個味道很迷人，
其實這個系列的精華液香味都是一樣的，個人真的很愛韓國保養品的香味，
聞起來淡淡的甜甜的香氣，不刺鼻不會膩的香味，淡淡微微的，
使用起來讓肌膚摸起來水水的，
我的肌膚比較偏向容易有反應的，我手部使用上沒有問題之後，
最近肌膚狀況不是很好摸起來乾乾的!
精華液一推開之後，肌膚就可以完全的吸收乾淨，完全不殘留不黏膩，
摸起來完全不會黏黏油油的感覺，這冬天都使用這罐來保養我的臉部肌膚應該很適合，
此時我的肌膚使用過後，像喝滿水的肌膚一樣，
膚色看起來亮亮的，感覺觸感不錯，肌膚呈現中性的狀態，個人很愛它的香味，
還有肌膚使用過後出感，屬於清爽型的精華液，適合各種膚質的人使用，
感覺夏天應該也很適合使用它! 很清爽不黏稠，讓肌膚又有保濕感，
用完後，我覺得肌膚變得比較緊緻，細紋也有變比較不明顯的感覺。
對於像我這樣開始關注肌膚彈性和防變老的人來說，這罐真的很實用！
用過就愛上它清爽快速吸收的優點!
接著分享同款系列其他的精華液吧~
▪️適用肌膚：缺水、脫皮等乾燥肌膚
這包含低、中、高分子3種不同尺寸的8種玻尿酸，其含量高達50,000 ppm，
搭配LALUCELL專利技術，大量水分深層導入，
適合滋養所有皮膚類型，為乾燥肌膚提供由外到內的深層保濕。
主成分:蒲公英萃取物、大麥萃取、玻尿酸、甘油、腺苷、煙酰胺(其餘詳見包裝)
這罐容量一樣是33ML， 這系列的精華液容量都是一樣的，
因為是凝膠的質感， 跟前一罐很像的質感， 只是顏色比較不一樣，
這是像海水一樣的藍， 裡面還帶有透明氣泡， 拿起來看感覺好漂亮，
它的香氣跟第一罐一樣的味道， 有種甜蜜的糖果甜味， 我很喜歡這個味道，
香氣淡淡的不濃郁， 甜美的香味又不太像是花香， 是種難以形容的氣味，
香味會隨著使用的時間逐漸變淡， 使用過後我的手背肌膚變得好水， 有種肌膚喝滿水的感覺，
這罐我因為在手背上用起來沒問題， 所以就使用它滴在我的臉頰上面，
顏色看起來是透明無色的， 質地比較像凝膠帶點水狀，
需要花點時間在臉部上肌膚推開來， 等待肌膚吸收乾淨， 吸收時間算很快，
因為我臉部比較乾， 跟手背測試吸收時間有差， 在臉部我輕輕推開之後，
精華液馬上就被吸收得一乾二淨了， 不會感覺黏黏的不舒服，
使用過後肌膚變得很水潤， 但又不會因為很保濕所以摸起來觸感很黏膩，
屬於清爽型的精華液， 使用上很方便， 推開後肌膚吸收乾淨，
此時我的肌膚滑滑的水水嫩嫩的， 不會感覺乾乾，
用完後臉上立刻變得水潤滑嫩。
尤其是乾燥的時候，搭配它再上妝，底妝真的服貼得不得了，完全沒有卡粉的煩惱！
肌膚摸起來水感十足， 蠻不錯的感覺， 如果肌膚很缺水的人， 建議使用這罐精華液!
💚#綠 積雪草鎮靜精華液 33ml
▪️適用肌膚：油脂分泌不良、痘痘、膚況不穩，換季大脫皮等
終極舒緩精華臉部精華， 植物界膠原蛋白超級聖品！
6種不同類型的185,000 ppm(積雪草)精華，大家對積雪草肯定不陌生，
尤其是敏銳肌的好朋友，積雪草，其保濕及療癒能量，最擅長穩定膚況，所以換季， 要進入秋冬之時， 怕大脫皮的快收這瓶！
植物界膠原蛋白超級聖品-積雪草,其保濕及療癒能量,
乾燥、或環境因的肌膚都能得到照顧,並且穩定膚況,喚回一張健康有活力的臉龐。
主成分:蒲公英萃取物、大麥萃取、玻尿酸、甘油、腺苷、煙酰胺(其餘詳見包裝)！
這罐的外觀向內看是透明的綠色兩面還有點泡沫參雜其中，
我先塗抹在我的手背肌膚上，這系列的香氣都是一樣的，淡淡的果香味道，
個人真的很喜歡這味道，要仔細的聞的才聞得出來，
塗抹在我的手背肌膚上會感覺有點涼涼的，這種感覺蠻舒服的，
原本粗糙的手背肌膚，使用它之後肌膚變得很水潤帶點黏稠感，
這款精華液的質地比較黏稠一點，但沒剛剛前兩罐來的黏稠，
比上一罐來的再多點水，因為它質地比較黏稠些需要花點時間吸收，
使用之後肌膚變得很水嫩，手背肌膚沒問題，
我滴幾滴在臉部，因為它的質地像是凝膠，所以要擠得比較多，
透明色的滴在臉部肌膚，再慢慢地向上四周推開，讓肌膚都塗抹到這罐精華液，
肌膚很快就吸收了，此時肌膚變的很水，有種被水包圍的感覺，
不會黏黏的，可能是我的臉部冬天比較乾，肌膚很快就吸收乾淨了，
此時肌膚呈現是水水的，肌膚狀態摸起來很滑潤水潤很估溜感，
臉部還會有反光感，整體感覺不錯，也算是清爽型，應該也很適合夏天使用，
各種膚質的人都適合使用，積雪草比較可以讓肌膚呈現穩定狀態，
乾燥的水水尤其合適，我用完感覺還不錯，沒有很黏膩的感覺，
我的肌膚時不時有痘，還有些會發紅，用了這罐後感覺肌膚安定了許多，紅紅的地方也消退得快。
它的質地一樣清爽好吸收，使用後臉上不會黏膩，還有一種很舒服的涼感，適合像我這樣偶爾有小狀況的肌膚。
蠻好用的!
▪️適用肌膚：暗沉、黑色素沉澱
含12種複合維生素10000ppm，和獲專利的蒲公英&大麥混合抗發炎萃取物，
可滋潤更深層的肌底，明顯平衡的膚色。
還添加玻尿酸，從基底透亮水嫩到外，更讓皮膚更顯得潤澤光滑，
主成分:蒲公英萃取物、大麥萃取、煙酰胺、尿囊素、蓮花細胞萃取、雪絨花提取物(其餘詳見
包裝)
黃色這罐是裡面質感最像水狀的，擦在手上可以聞到相同的香味，
香氣是一樣的，只是質地更加的水潤一點，精華液質地比較偏水狀，
沒有前幾罐那麼的濃郁需要推開，吸收度相當的好，
使用過後肌膚感覺滑滑的像是有塗抹過乳液一般，
它滴出來不像前幾罐都是膠狀凝固的感覺需要去推開，
擠出來後直接像水狀會滑落在臉上，此時需要用雙手的熱度去讓它推開均勻感受到肌膚吸收乾淨，
淡淡甜甜的香味，可是塗抹在臉部的話，它的香氣比較沒那麼重，
聞不太出來什麼香味，如果不仔細聞還聞不出來!
這類的保養品需要長期使用效果才會看得比較出來，因為我目前只用一個星期，
所以是還好，但飽水度我個人覺得不錯，
我個人很愛這個品牌的吸收度，肌膚很快就吸收，而且這罐用量非常省，
只需要滴一點就可以塗抹整個臉部，我滴太多~
水狀的黃色透明液體，肌膚吸收得很快我蠻喜歡的，這罐是我最喜歡的一罐!
是這幾罐裡面中用量最省的，使用後我的肌膚可以看到透光的感覺，
肌膚狀態變得很水潤，很喜歡這種觸感，尤其冬天很容易摸起來乾乾澀澀的，
使用這罐後肌膚變得很水潤ˋ，像幫肌膚上了一層保護膜一樣，
冬天真的要好好照顧自己的乾燥肌膚，
使用幾次後，我覺得肌膚看起來透亮了不少，氣色也改善了！
這罐對於像我一樣希望保持肌膚光澤感的人來說非常值得一試。
快速美白加強護理(黃+綠)→先維他命 12,後積雪草
滋潤皮膚(藍+白)→先玻尿酸,後賦活因子精華
由內而外滋潤、提亮肌膚(黃+藍)→先維他命 12,後玻尿酸
提亮皮膚(黃+綠)→先維他命 12,後賦活因子精華
除了上述的使用順序,也可以直接將兩款「混合塗抹」,使用上更方便、省時間!
整體來說，LALUCELL 這四款精華液真的讓我很滿意！
每一罐都有它獨特的效果，可以針對不同的肌膚需求調整使用，
特別適合像我這樣偶爾肌膚乾燥、有點小狀況，或者想要加強保養的時候使用。
更重要的是，它們的質地清爽、不黏膩，吸收速度又很快，保養起來一點負擔都沒有。
對於我們這個年齡層來說，肌膚的保濕和修護真的不能偷懶，
這些精華液用起來不僅效果實在，還能讓人感覺保養是一件很享受的事！
不管是冬天的乾燥，還是換季的敏銳肌膚問題，甚至是有細紋與暗沉等，我都可以從這系列中找到適合的解決方案。
可以說是每瓶都讓人愛不釋手，早晚保養時不自覺就會想用上它們。❤️
如果你跟我一樣想讓肌膚隨時保持最佳狀態，又不想花太多時間繁瑣保養，
那 LALUCELL 這系列真的值得入手。
試過之後，你會感覺到肌膚不只變得更水嫩透亮，還能感受到自信滿滿的自己～
品牌特色
1:自然與科學的完美結合,研究皮膚科學和始終安全的成分。即使在肌膚影反應的任何時候,也能保護肌膚的自然美。
2: 所有 LALUCELL 產品均以 EWG 綠色評級的成分製成,無防腐劑、無人工色素沉著、無酒精,
不使用動物實驗並完成皮膚刺激測試,低敏不刺激的自然成分,連孕婦也可以使用,
為了確保肌膚健康美麗不間斷,嚴格排除孕婦禁用成分。
媽媽的健康肌膚保養是產前護理的開始,一起享受 LALUCELL 的安心護理!
3:LALUCELL 獲得眾多顧客評選為最佳品牌獎項。榮獲 10 項顧客直選優秀品牌獎、許多國內品牌獎及歐洲品質評價獎。
擁有多項獨立發明專利,將科學、自然、高性能、低敏銳性化妝品的皮膚護理專利技術結合在一起
4:通過德國敏銳肌膚測試,對皮膚刺激等級 0.00。適合醫美術後保養,
即使是謹慎的孕婦也可以放心使用它,可單獨使用外,兩種精華液疊加使用、效果更加乘!
5:產品全為韓國製造 MADE IN KOREA
專利技術:「獨家的脂質體專利技術:Elasome TM」,是能將有效成分完整包覆進「高彈脂質體」內,在塗開的瞬間釋放、將活性成分轉變為「高度彈性負奈米 x 帶電脂體(負電荷)」
□皆為本人親自試用過後的體驗心得(非商業性質)僅供參考。產品成分及功效說明，引用lalucelltw商品或官網(含粉絲團)所載，不等於宣稱具有療效，每個人使用習慣、體質膚質不同，實際效果依每人體驗為主。
□以上較專業詳細的產品內容和此文章內刊入的全數影片皆轉貼自lalucelltw官網資訊，非本人直接口述而成。
□以上內容僅提供大家作參考使用，產品介紹的內容也不具有聲稱之療效， 任何產品需配合長時間使用或因個人不同體質呈現不同狀態，以上純屬於主觀性感受非其他人的情形。
□以上分享，因每個人膚質不相同，最後狀況和結果也會有所不相同。