最近餅乾的肌膚因為天氣改變的關係，肌膚變得有點乾燥，

臉上開始會摸起來觸感粗粗的，不知道大家有沒有跟我一樣的困擾，

冬天的時候臉頰膚質就會變得有點粗糙，這時候真的要加強補水，

而且我冬天使用保養品的時候都會帶點刺痛，這就是人家常說的缺水的概念，

這時候就很需要這個系列韓國的保養品來讓我的肌膚變的水水嫩嫩的，

這是餅乾最近轉冬季在使用的保養品，它是完全來自韓國的保養品牌，

網路上只有它們家才有在賣的喔，我對於韓國的保養品排一向很有信心，

因為韓國保養品使用起來不會讓我肌膚不舒服，也非常符合我肌膚的狀態，

我每次用韓國的保養品都很安心，這個整個都是韓國製造的，

用過韓國保養品的水水，應該都會裡解我在說些什麼，趕緊跟各位分享一下，

這個來自韓國，我最近愛上並且使用的韓國保養品牌吧~

韓國專業護理 LALUCELL精華液

這個系列總共有5種顏色，

我使用的是4種顏色，除了粉色其他顏色都會分享給大家，

我先分享這罐白色的給大家~

🤍#白 賦活因子精華 33ml ▪️適用肌膚：皺紋、臉部表情細紋等問題肌膚 EGF的強效蛋白質，具有20000ppm的EGFF(表皮生長因子)、還有針對紋路超有效的胜肽複合物和玻尿酸，追求青春,

另外、採用 Tarax II 專利技術,能有效加強肌膚屏障。

主成分:SH-寡肽-1、銅肽-1、棕櫚酰五肽-4、寡肽-1、二胜肽、白藜蘆醇(其餘詳見包裝) 這罐外包裝是白色的配上墨綠色，外包裝簡單時尚，簡約又乾淨的感覺，側邊還貼有銀色標示! 這系列的外包裝都是一樣的，只有英文標示是不相同的， 上面還有簡單的紋路印字，白色的底深墨綠色的英文，真的看起來超簡單， 重點是內容物，保養品好不好用才是重點，這系列台灣只有這在賣喔，其他地方都不是正版的， 下標前先確認一下是不是買到正版的韓國保養品， 韓國保養品通常外包裝都非常的簡約乾淨，都是韓文與英文， 當然也有中文標籤貼在旁邊，要使用前請先仔細看清楚，確認沒問題過後再使用也OK 一罐是33ML，大概可以用三個月的量，這系列的容量都一樣， 外包裝也是一樣，透明的塑膠罐子，配上玻璃的以及白色的擠壓罐的包裝瓶設計， 外觀看起來乾淨俐落又簡潔，透明的罐子可以看到裡面是白色帶點透明狀的質感， 將白色擠壓的蓋子旋轉打開之後，就可以看到精華液是白色帶點透明狀， 有點像是凝膠質地的乳液，看起來有點稠稠的很有點像早期的米膠水一樣， 我先在手背上做測試，確認肌膚沒問題之後在上臉部，這是我養成的習慣， 這樣比較不容易碰到保養雷品!! 關於這個保養品的特性 ✅高彈性負奈米 ✅帶負電荷脂體 ✅快速導入活性 雖然是技術帶電的各類精華，吸收力超神!! 韓國原廠解釋他們有「獨家的脂質體專利技術」能將有效成分完整包覆在保養品內，在塗開的瞬間釋放、將活性成分轉變為「高度彈性負奈米x帶電脂體(負電荷)」！集強大的帶電成分，快速吸收深入養膚! 用軟管擠一點到我手背上面，從白色的凝膠質地變成透明無色的水狀， 此時散發出一股令人喜歡的甜甜的糖果的香味，這個味道很迷人， 其實這個系列的精華液香味都是一樣的，個人真的很愛韓國保養品的香味， 聞起來淡淡的甜甜的香氣，不刺鼻不會膩的香味，淡淡微微的， 使用起來讓肌膚摸起來水水的， 我的肌膚比較偏向容易有反應的，我手部使用上沒有問題之後， 最近肌膚狀況不是很好摸起來乾乾的!