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一直想吃看看王品的享鴨~
剛好表弟從越南放假回來..所以帶漂亮的越南表弟妹來吃烤鴨
用餐空間寬敞,這是入口處的一區,位子多很適合團體聚餐
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我們3人點了一份雙人套餐,王品旗下的各餐廳都無低消,所以我們另外點了一杯飲料
雙人套餐 $1420
招牌片皮烤鴨 半隻 (荷葉餅6片、蔥段、大黃瓜絲、特製甜麵醬、享鴨花椒鹽)
功夫鴨三寶拼盤
冰糖醬香鴨翅、醬滷鴨胗、醬滷鴨腸
瑤柱醬爆蘿蔔糕
陳釀梅子雞球
功夫鴨絲粥
白鬍子奶茶
先附上小菜一份,但不能續用
冰糖醬香鴨翅、醬滷鴨胗、醬滷鴨腸
雞球微酥肉嫰,吃起來酸甜可口
有吃過炸蘿蔔糕,但還是第一次看到把蘿蔔糕切成長條狀
來自越南的表弟媳還問說..這是豆干嗎?
我們笑著跟她說這是蘿蔔糕 (不過連我自己都覺得像豆干)
玩笑歸玩笑,但切成長條狀也很不錯~是好就口的大小,也不太需要沾醬料就好吃~
招牌片皮烤鴨半隻
會先和我們解說介紹一下這櫻桃鴨
每一片鴨肉都很大片
很特別的是片鴨師傅會先片4片鴨皮,服務人員灑上白糖
鴨皮沾著白糖一起吃,鹹香甜甜的香脆口感倒還是第一次這麼吃~
在片鸭醬料上...基本的甜麵醬、辣椒粉,還第一次看到有百香果醬
片鴨夾餅的醬料也淋上百香果醬料吃看看,多了一股酸甜的口感,可以來試看看哦~
功夫鴨絲粥
一般的三吃,其中一道都是鴨架湯,『享鴨』我們選了鴨絲粥
鴨絲粥看起來平淡,但鹹香的味道卻恰到好處,完全不需要再添加任何調味
讓人忍不住吃完又一舀再舀,吃上好幾碗
蔥餅捲鴨肉 $210
蔥餅皮裡捲的內饀有鴨肉和青蔥絲,是除了片鴨外,這也是一道好吃的功夫菜
白鬍子奶茶、嫣紅蘋果醋
很適合來家庭聚餐,我們這次用餐都很愉快
享鴨 烤鴨與中華料理 台中公益店
【地址】台中市南屯區公益路二段252號
【TEL】04 2258 3118
【營業時間】週一~五 11:30–14:30, 17:30–22:00 週六日 11:00–14:30, 17:00–22:00
無低消／一成服務費