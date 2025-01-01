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一直想吃看看王品的享鴨~

剛好表弟從越南放假回來..所以帶漂亮的越南表弟妹來吃烤鴨

台中的享鴨位於公益路二段與惠文路交叉口,路邊停車還算方便





用餐空間寬敞,這是入口處的一區,位子多很適合團體聚餐



這是我們被安排用餐的另一區





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我們3人點了一份雙人套餐,王品旗下的各餐廳都無低消,所以我們另外點了一杯飲料

雙人套餐 $1420

招牌片皮烤鴨 半隻 (荷葉餅6片、蔥段、大黃瓜絲、特製甜麵醬、享鴨花椒鹽)

功夫鴨三寶拼盤

冰糖醬香鴨翅、醬滷鴨胗、醬滷鴨腸

瑤柱醬爆蘿蔔糕

陳釀梅子雞球

功夫鴨絲粥

白鬍子奶茶



先附上小菜一份,但不能續用



冰糖醬香鴨翅、醬滷鴨胗、醬滷鴨腸



陳釀梅子雞球





雞球微酥肉嫰,吃起來酸甜可口



瑤柱醬爆蘿蔔糕





有吃過炸蘿蔔糕,但還是第一次看到把蘿蔔糕切成長條狀

來自越南的表弟媳還問說..這是豆干嗎?

我們笑著跟她說這是蘿蔔糕 (不過連我自己都覺得像豆干 )

玩笑歸玩笑,但切成長條狀也很不錯~是好就口的大小,也不太需要沾醬料就好吃~

招牌片皮烤鴨半隻

會先和我們解說介紹一下這櫻桃鴨



每一片鴨肉都很大片



很特別的是片鴨師傅會先片4片鴨皮,服務人員灑上白糖



鴨皮沾著白糖一起吃,鹹香甜甜的香脆口感倒還是第一次這麼吃~



在片鸭醬料上...基本的甜麵醬、辣椒粉,還第一次看到有百香果醬



片鴨夾餅的醬料也淋上百香果醬料吃看看,多了一股酸甜的口感,可以來試看看哦~



功夫鴨絲粥



一般的三吃,其中一道都是鴨架湯,『享鴨』我們選了鴨絲粥

鴨絲粥看起來平淡,但鹹香的味道卻恰到好處,完全不需要再添加任何調味

讓人忍不住吃完又一舀再舀,吃上好幾碗



蔥餅捲鴨肉 $210



蔥餅皮裡捲的內饀有鴨肉和青蔥絲,是除了片鴨外,這也是一道好吃的功夫菜



白鬍子奶茶、嫣紅蘋果醋



很適合來家庭聚餐,我們這次用餐都很愉快

享鴨 烤鴨與中華料理 台中公益店

【地址】台中市南屯區公益路二段252號

【TEL】04 2258 3118

【營業時間】週一~五 11:30–14:30, 17:30–22:00 週六日 11:00–14:30, 17:00–22:00

無低消／一成服務費