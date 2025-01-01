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台中市南屯區【南屯區】王品享鴨。適合家庭親友聚會／宴客／重要日子慶生／團體聚餐／多人聚餐

台中 享鴨 台中烤鴨 王品 more
2025-01-01 21:57:00 文字：黑門莉's 生活、旅遊、美食日記
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黑門莉's 生活、旅遊、美食日記

黑門莉's 生活、旅遊、美食日記

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一直想吃看看王品的享鴨~

剛好表弟從越南放假回來..所以帶漂亮的越南表弟妹來吃烤鴨 

 

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台中的享鴨位於公益路二段與惠文路交叉口,路邊停車還算方便 

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用餐空間寬敞,這是入口處的一區,位子多很適合團體聚餐
 

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這是我們被安排用餐的另一區

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使用QRcode點餐 【線上Menu清晰版

 

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我們3人點了一份雙人套餐,王品旗下的各餐廳都無低消,所以我們另外點了一杯飲料

雙人套餐 $1420

招牌片皮烤鴨 半隻 (荷葉餅6片、蔥段、大黃瓜絲、特製甜麵醬、享鴨花椒鹽)
功夫鴨三寶拼盤
冰糖醬香鴨翅、醬滷鴨胗、醬滷鴨腸
瑤柱醬爆蘿蔔糕
陳釀梅子雞球
功夫鴨絲粥
白鬍子奶茶
 

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先附上小菜一份,但不能續用 
 

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冰糖醬香鴨翅、醬滷鴨胗、醬滷鴨腸
 

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陳釀梅子雞球

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雞球微酥肉嫰,吃起來酸甜可口  
 

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瑤柱醬爆蘿蔔糕

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有吃過炸蘿蔔糕,但還是第一次看到把蘿蔔糕切成長條狀

來自越南的表弟媳還問說..這是豆干嗎? 

我們笑著跟她說這是蘿蔔糕 (不過連我自己都覺得像豆干e9608649.gif)

玩笑歸玩笑,但切成長條狀也很不錯~是好就口的大小,也不太需要沾醬料就好吃~

 

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招牌片皮烤鴨半隻

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會先和我們解說介紹一下這櫻桃鴨
 

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每一片鴨肉都很大片 
 

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很特別的是片鴨師傅會先片4片鴨皮,服務人員灑上白糖
 

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鴨皮沾著白糖一起吃,鹹香甜甜的香脆口感倒還是第一次這麼吃~ 
 

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在片鸭醬料上...基本的甜麵醬、辣椒粉,還第一次看到有百香果醬 
 

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片鴨夾餅的醬料也淋上百香果醬料吃看看,多了一股酸甜的口感,可以來試看看哦~
 

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功夫鴨絲粥  
 

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一般的三吃,其中一道都是鴨架湯,『享鴨』我們選了鴨絲粥

鴨絲粥看起來平淡,但鹹香的味道卻恰到好處,完全不需要再添加任何調味

讓人忍不住吃完又一舀再舀,吃上好幾碗
 

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蔥餅捲鴨肉 $210
 

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蔥餅皮裡捲的內饀有鴨肉和青蔥絲,是除了片鴨外,這也是一道好吃的功夫菜  
 

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白鬍子奶茶、嫣紅蘋果醋  
 

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很適合來家庭聚餐,我們這次用餐都很愉快  

 

  

 

 

 

享鴨 烤鴨與中華料理 台中公益店

【地址】台中市南屯區公益路二段252號

【TEL】04 2258 3118

【營業時間】週一~五 11:30–14:30, 17:30–22:00 週六日 11:00–14:30, 17:00–22:00

無低消／一成服務費

 

 

 

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享鴨烤鴨與中華料理

phone04-22583118
place台中市南屯區公益路二段252號
4.68 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.71
服務品質
4.71
裝潢氣氛
4.64
CP值
4.57
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