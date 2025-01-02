獨享山林，全台唯一，有如桃源仙境的獨島溫泉-【虎山溫泉會館】，得天獨厚的地理環境不僅令人忘憂放鬆，還有泰安溫泉谷溜谷溜的美人湯加持，這樣的住宿是無論如何也要來體驗一回的啦~

停好車後走過吊橋就到虎山溫泉會館囉~

綠樹遮蔭，夏日來涼爽，冬日來泡熱呼呼的溫泉池，真是四季皆宜的好選擇。

因為是個獨立的小島，所以四面都是一片綠意盎然的樹木花草，讓人情舒暢愜意～

此次訂房包含晚膳，冷冷的夜晚吃一鍋特別暖胃。

當天去人不多，大眾池空間蠻夠用的，內外都有池，可能是人不多，所以沒有分男女池，外面池底青苔多，比較需要注意一點，也可以在房內泡獨湯，個人覺得在房內泡池寬深度也夠，自家人泡更舒適自在。

自助式早餐，中西式自取，選擇性多每樣夾一點吃得豐盛又满足 。

總結 :

別以為【虎山溫泉會館】是老飯店就沒用心整理，實際上設施跟住宿環境都有不斷更新維護，就連基本房型的樓房外觀看起來都像全新落成，尤其這次我們入住的蜜月雙人房更是無比舒適，而且重點是，價格比起泰安周邊的溫泉會館更加親民，對我來說，來此住一晚的高CP值絕對經得起考驗，【虎山溫泉會館】就推薦給喜歡度假，喜歡泡湯的鄉親朋友啦~！

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【虎山溫泉會館(湯之島)-泰安溫泉】

地址：苗栗縣泰安鄉錦水村圓墩73-1號

電話：037-941001

消費：刷卡 現金 皆可

虎山溫泉會館|官網

虎山溫泉會館|粉絲團

(以上評論為個人感想，請自行體驗為準。另外，店家的住宿規定及優惠活動．價格請看店內公告或官網及粉絲頁的訊息為主，謝謝 !! )

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