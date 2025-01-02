農曆新年即將來臨，送禮成為過年中最重要的一環。選擇精美的過年禮盒伴手禮，不僅展現心意，更能為新的一年帶來好兆頭。今年市面上推出了多樣化、創新又實用的過年禮盒，從傳統美食到健康選擇，應有盡有。以下精選今年最熱門2025過年禮盒推薦排行榜，綜合品牌人氣度、產品特色、價格、送禮對象等評比，無論是送給長輩、家人、朋友還是客戶，都能讓您送禮自用兩相宜！

選購2025年節禮盒的小撇步

1. 根據送禮對象選擇

可以考量收禮者的喜好與生活習慣選擇適合的禮盒：

• 長輩：適合高級養生類、健康禮盒或傳統糕點。

• 年輕族群：可選擇創意甜點或特色飲品。

• 商務場合：建議選擇包裝精美、食材高檔的禮盒。

2. 提早訂購

熱門禮盒在農曆年前常銷售一空，建議提前預購確保能買到心儀商品。

3. 關注品牌優惠活動

多數品牌在年節前推出折扣或滿額贈活動，可多加利用以節省預算。

4. 預算考量：禮盒價格從百元到千元不等，事先設定預算，選擇符合自己能力範圍的禮盒，避免因送禮過於昂貴而感到壓力。

2025過年禮盒排行推薦：精選高質感送禮年節伴手禮！

1. 經典不敗：傳統糕點

• 鳳梨酥： 台灣經典伴手禮，酥鬆外皮包裹著酸甜鳳梨餡，是送禮的熱門首選。

• 牛軋糖： 綿密口感、香甜滋味，深受大眾喜愛。

• 肉乾禮盒： 香氣十足的肉乾/肉紙，鹹香夠味，是下酒菜的最佳選擇。

• 糕餅禮盒：包含多種傳統糕點，是長輩最愛的選擇。

2. 創新口味：甜點禮盒

• 蛋捲： 酥脆口感、多樣口味，是老少咸宜的選擇。近年來，許多品牌更推出創意口味，如咖啡、抹茶等，增添新意。

• 手工餅乾：從傳統的酥餅到創新的造型餅乾，送禮自用兩相宜，適合搭配茶飲享用。

3. 健康養生：養生禮盒

• 燕窩禮盒：高檔禮品，象徵健康長壽，適合送給長輩的好禮。

• 滴雞精禮盒： 快速補充營養，適合忙碌的現代人，是養生佳品。

• 水果禮盒： 新鮮水果，營養豐富，是送禮的健康選擇。

• 堅果禮盒： 富含多種營養素，是健康養生的好選擇。

• 茶葉禮盒：台灣好茶聞名世界，送禮大方又實用。

【2025蛇年禮盒推薦】揭曉dcard.ptt最想收到過年禮盒排行榜

你還在苦惱過年送禮要送什麼嗎？綜合網路調查｜Ptt、Dcard網友心得：2025人氣好評年節禮盒排名大公開！平價春節禮盒推薦：鳳梨酥、餅乾、堅果、水果、肉乾、牛軋糖、零食…等暢銷過年伴手禮，無論要送給長輩、男友家/女友家、親友、客戶都適合喔～一起來吃的開運、過好年、享美味!!

▎TOP.10 茶葉禮盒｜B&G德國農莊

如果送禮對象喜歡喝茶，過年送茶葉禮盒一定最安全！尤其去別人家拜年時，常會泡茶、吃零食、聊天，除了可以表達心意之外，甚至還可以與長輩一起泡茶聊天，讓禮品轉化為實際的陪伴，「喝的保養品」各種茶飲有著不同功效，養生健康又好喝！

▲2025過年送禮給長輩平價禮盒推薦（圖片來源：B&G德國農莊）

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▎TOP.9 零食禮盒｜聯華食品

過年禮盒怎麼能少了堅果！就是要腰果、核桃、海苔那一堆啃著吃，不僅好吃又營養，大人小孩都能吃，這間從小吃到大的知名零食品牌，精心嚴選多種零食，讓收禮者大飽口福，是過年最超值的零食禮盒！

▲超人氣好禮！CP值高的2025過年禮盒推薦（圖片來源：聯華食品）

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▎TOP.8 蛋糕甜點｜香帥蛋糕

「點心類」的禮物絕對不出錯！蛋糕甜點一直是年節榜上有名的熱門送禮選項，網購推薦過年必吃超人氣蛋糕，真的超級無敵好吃的～其中芋頭、紅豆蛋糕是他們店的招牌一定要吃吃看，還有冬季限定推出的「芋泥燒布丁」也很療癒，手工布丁口感極為滑順、芋泥香醇濃郁，小編強力推薦蛋糕甜點組合(小孩子才做選擇)，讓大小朋友甜滋滋過好年！

• NO.1芋頭、紅豆蛋糕首選

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• 40年老店嚴選在地食材

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▎TOP.7 烏魚子｜愛上新鮮

過年流行吃烏魚子，在台灣人心中是高檔的滋補品，魚卵象徵多子多孫的含意，毫無疑問是年節送禮的人氣王！不只長輩喜愛，更能讓大家在客廳聊天時的小零嘴，也超適合當下酒菜，這款「一口吃烏魚子」打開就可以吃很方便，絕對是2025過年禮盒必買清單！

貼心小提醒：現在烏魚子有買1送1超級優惠 = 平均每盒只要$430(買愈多愈划算)，越接近過年容易搶購一空，要買要快喔！

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▎TOP.6 水果禮盒｜無毒農

送水果絕對是萬年不敗的過年送禮首選，一些水果諧音有吉祥話的寓意，所以非常適合當作過年伴手禮的選項，例如:蘋果是祈求新的一年「平安」、鳳梨代表「好運旺旺來」、橘子則是「大吉大利」、火龍果是「鴻運當頭」，此外，當季水果送禮高級又體面，大家都喜歡的草莓、冬季限定的櫻桃等，都是春節熱門送禮應景水果選擇！

▲年節送禮之王！2025過年水果高級禮盒推薦（圖片來源：無毒農）

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▎TOP.5 肉乾禮盒｜快車肉乾

過年就是要吃肉乾啊，不然哪叫過年對吧？經典的台灣零嘴只要一出現在家中或是辦公室，就能夠被立馬秒殺！這家過年伴手禮名店特厚肉乾蘊藏著滿滿肉香、香脆涮嘴完全令人停不下來超級好吃~讓你在春節時邊看電視邊嗑點肉紙肉乾好過癮，送禮自用兩相宜輕鬆擄獲全家大小的心！！

• 各大媒體網友一致推薦

• 30年以上的南門市場老字號

• 肉乾品牌No.1首選

現正推出蠟筆小新聯名肉乾禮盒”這是我的小新意”，讓你送出去的過年伴手禮盒萌翻全場～

▲2025過年送禮必吃排隊名店肉乾禮盒推薦（圖片來源：快車肉乾）

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▎TOP.4 養生飲品｜谷溜谷溜

養生飲品是最不易出錯的選擇，同時也能讓對方感受到滿滿的關心～熬夜、生理調理、年長者等針對各式不同需求的養生飲品可供選擇，主打健康好喝且嚴選頂級天然食材，過年送給長輩或你重視的人補充保養相當適合，讓對方擁有養顏美容/身體保健/增強體力/幫助消化…等益處，網站貼心提供各種適用族群的選購指南，身體健康就是最好的禮物！

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• 貼心代寫卡片服務

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▎TOP.3 保健食品｜威德

營養保健食品是過年送禮給長輩的首選，威德是成立超過85年以上的知名保健食品專家，最熱賣商品是全球暢銷破6億包的明星益生菌，以及懶人專用的「一日補給」，一次就可以補充人體所需營養，不用再瓶瓶罐罐真的很方便！

• 成立85年以上老牌保健食品

• 明星曾寶儀代言

• 好市多熱賣商品

• 全台銷售No.1益生菌

• 全台唯一多以粉末式包裝方便攜帶

• 價格比他牌同類型產品便宜

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▏正官庄

同場加映！做為兒女無非都希望父母能永保健康、活力，除了綜合維他命、魚油、葉黃素等保健食品外、可養顏美容和養氣活血的人蔘、燕窩、雞精等高級補品，也成為大家過年送禮的首選!!

全球第一人蔘品牌正官庄，傳承超過200年的高麗蔘製造工藝，含極品6年根高麗蔘精華，明星品「高麗蔘精 EVERYTIME PLUS」、國寶級保養聖品的「蔘雞精」、「燉雞精」、以及超暢銷的美妍聖品「高麗蔘石榴燕窩胜肽飲」、「高麗蔘野櫻莓飲」。

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• 下單禮：高麗蔘野櫻莓飲、BEBEDANG寶寶米餅

• 滿額禮：滿3500送高麗蔘精EVERYTIME秘*10入/滿6500送高麗蔘精EVERYTIME柚*12入/滿12000送象印保溫瓶

活動時間：即日起 ~ 2/8

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▎TOP.2 餅乾禮盒｜簡單李

餅乾禮盒是過年禮盒中的安全王牌，大人小孩都可以一起吃，深受大家喜愛的過年送禮排行常勝軍，這間網路超高人氣的年節伴手禮，堪稱是餅乾界的「勞斯萊斯」，吃過的人都說讚～獨門的配方加上每片餅乾手工製作，才能打造出簡單餡料、味道卻不簡單的夾心餅乾，讓人一口接一口，好吃到停不下來！

• 各大媒體、IG、網紅、部落客強力推薦

• 2024百大糕餅伴手禮金質獎│國際ITQI米其林一星獎│新味食潮獎

• 全台獨家日式夾心餅乾

• 嚴選食材│100%純手工製作

2025人氣過年禮盒推薦：

• 牛軋系列： 牛軋糖、牛軋餅、雪花Q餅，口感不黏不硬，長輩也適合吃，不到一下就吃光光了，以及「鳳梨牛軋夾心餅」過年最具代表的伴手禮，就是要告訴大家，什麼才叫做經典！

牛軋糖、牛軋餅、雪花Q餅，口感不黏不硬，長輩也適合吃，不到一下就吃光光了，以及「鳳梨牛軋夾心餅」過年最具代表的伴手禮，就是要告訴大家，什麼才叫做經典！ • 夾心餅乾：眾多熱銷口味供您自由選擇，焦糖奶油、花生肉鬆、黑巧克力、莓果巧克力等，以及過年限定新口味「開心蔓活」(光看圖片就口水直流….)，超好吃又平價的手工餅乾，送禮自用兩相宜，每一口都是頂級享受！

🎁2025過年限定優惠活動：

預購蛇年禮盒就送「蛇來運轉紅包」 + 還有機會獲得日韓機票、老爺酒店住宿券、知名酒店餐券

活動時間：即日起 ~ 1/21

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▎TOP.1 鳳梨酥禮盒｜法布甜

榮獲過年禮盒第一名ptt、dcard推薦網友討論度最高的經典「酥餅類」，長輩、婆婆媽媽們都很愛吃酥餅類，鳳梨酥禮盒象徵「好運旺旺來」，因此成為過年送禮不敗的首選！

• 健康伴手禮第一品牌

• 嚴選低糖、低油、低熱量

• 超人氣營養師推薦｜各大媒體好評推薦

• 台中伴手禮金口碑獎｜連續5年台北伴手禮優選｜米其林伴手禮

• 全台獨家法式鳳梨酥

你吃過馬卡龍鳳梨酥嗎？今年過年想要特別的創意糕餅禮盒，主打健康養生伴手禮的最佳首選(罪惡感不會太重XD)，減糖超過60%、好吃不甜膩，老少皆宜都喜歡，難怪可以獲獎無數～包裝禮盒時尚精緻，就像精品堪稱是「伴手禮界的愛馬仕」，讓你送禮超有面子！！

2025過年送禮熱銷推薦必買：

• 馬卡龍鳳梨酥： 有別於一般傳統的台灣鳳梨酥，不添加任何一滴油和水，法式手工製作，變身美味的時尚甜點，不僅好吃又沒負擔，讓人一吃就會愛上，綠茶、紅茶和原味三種口味一次滿足，新春限定『玫瑰法式鳳梨酥』，是回購率最高的商品！

有別於一般傳統的台灣鳳梨酥，不添加任何一滴油和水，法式手工製作，變身美味的時尚甜點，不僅好吃又沒負擔，讓人一吃就會愛上，綠茶、紅茶和原味三種口味一次滿足，新春限定『玫瑰法式鳳梨酥』，是回購率最高的商品！ • 堅果塔： 近年流行的熱門送禮選擇，這款養生堅果塔不僅營養好吃，貴氣十足『品牌絲巾包』，詢問度超高、最時尚精緻的禮盒，選用過年伴手禮大氣又體面，讓美味不再只有負擔，送禮送出新高度！

近年流行的熱門送禮選擇，這款養生堅果塔不僅營養好吃，貴氣十足『品牌絲巾包』，詢問度超高、最時尚精緻的禮盒，選用過年伴手禮大氣又體面，讓美味不再只有負擔，送禮送出新高度！ • 檸檬塔： 榮獲台灣烘培賞TOP30榜單超夯甜點！採用100%檸檬汁，並添加百香果的清爽每口都吃的到檸檬香，讓你欲罷不能，檸檬、芋頭、抹茶和巧克力塔，一次享受多重美味，冬季限定必吃的『草莓塔』，少女心爆棚猶如戀愛滋味，玫瑰花造型超吸睛，好吃又好拍 一定要入手～

榮獲台灣烘培賞TOP30榜單超夯甜點！採用100%檸檬汁，並添加百香果的清爽每口都吃的到檸檬香，讓你欲罷不能，檸檬、芋頭、抹茶和巧克力塔，一次享受多重美味，冬季限定必吃的『草莓塔』，少女心爆棚猶如戀愛滋味，玫瑰花造型超吸睛，好吃又好拍 一定要入手～ • 2025新春限定綜合禮盒：頂級流心奶皇（濃郁奶皇包鹹蛋黃，一餅3吃）、橘子蛋糕（新品上市健康甜點）、春旅小提箱禮盒（法式牛軋糖&雙莓雪Q餅），今年送禮送不一樣！新春帶著愛馬仕橘提箱送禮，拜年大氣又實用！

🎁2025過年禮盒限定優惠活動：

• 全館免運

• 下單就送鳳梨酥小禮盒

• 滿額贈：好運小提籃/鳳梨酥12入禮盒/吉祥提籃

活動時間：限量贈品，送完為止！

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總結

過年最期待的不外乎就是跟家人一起團聚聊天了，把握與家人相處的每一刻才是最重要的，其實過年送禮真正的價值在於一份「心意」，祝福關心你身邊的每個人，在此預祝大家新年快樂，平安喜樂每一天！ （❤️看完此篇覺得實用的話，歡迎大力地分享出去/分享愛哦!!）

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