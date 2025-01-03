大家好，我是發糕媽—曾小花！ 本業是一位美甲美睫紋繡老師， 誤打誤撞的部落客協槓人生， 跟我開始養貓🐱（發糕）的時間差不多7年了⋯⋯ 不長也不短。 美食/點心餐廳試吃/住宿旅遊/美妝/3C小家電/美髮/SPA保養/醫美美容/參觀體驗店家/寵物（貓）/記者會活動 風格主觀但會配合廠商要求及相關重點示出， 照片圖文呈現，視情況拍攝影片， 也會同部發文到粉絲專頁及IG,或其他平台， 可配合廣告主投設廣告資源⋯等， 請多指教！！都可以互相交流喔!