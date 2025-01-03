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［小家電：電氣］禾聯家電-石墨烯陶瓷電暖器，攜帶輕巧，是冬天取暖的理想之選，還有傾倒斷電保護安心安全好暖心！
［小家電：電氣］禾聯家電-石墨烯陶瓷電暖器，攜帶輕巧，是冬天取暖的理想之選，還有傾倒斷電保護安心安全好暖心！
禾聯家電石墨烯陶瓷電暖器
輕鬆收納
冷暖兩用！
V0級防火材質
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輕量化設計
2025-01-03 15:47:00
文字：曾小花
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曾小花
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