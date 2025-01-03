過年除夕快到了，家人團圓圍爐是過年最重要的時刻。不想辛苦準備年夜飯嗎？台南各大餐廳、飯店紛紛推出豐盛又美味的外帶年菜組合，讓您在家輕鬆享受五星級的佳餚。本篇精選2025台南年菜外帶懶人包，包含推薦人氣餐廳、菜單、預訂資訊等，從小家庭到大家庭年菜，一次報給你知！

如何預訂適合的台南年菜外帶

• 提前規劃：大部分餐廳、飯店都已開始接受年菜預購，熱門餐廳容易爆滿，建議提前至少一週以上預訂。

• 確認人數：根據家庭人數選擇適合的套餐份量，讓大家都能吃得開心。

• 取貨方式： 多數提供除夕當天或前幾天到店取貨的服務，部分餐廳也提供外送到府的選擇，詳情請洽各店家。

• 菜色內容： 挑選自己喜歡的菜色，可以參考餐廳提供的菜色介紹或食譜。

• 預算範圍： 年菜價格差異大，事先設定好預算，方便比較選擇。

注意事項：

o 預購前請仔細確認菜單內容、份量及價格。

o 部分餐廳提供早鳥預購優惠，可多加留意。

熱門2025台南年菜外帶推薦組合

台南的外帶年菜選擇相當豐富，從傳統台菜、精緻粵菜、海鮮料理到創意菜色應有盡有，滿足不同家庭的口味偏好。

• 傳統台菜： 若您偏愛古早味，選擇老字號餐廳是不錯的選擇，提供像是「台式魚翅羹」、「筍乾大封」等經典年菜。

• 飯店年菜： 各大飯店則推出精緻豪華的年菜組合，讓您在家也能享受頂級美味。例如融合台式與滬式風味的年菜套組，包含醉月五福大拼盤、麻香松坂帆貝霸王蝦等多道佳餚。

• 創新風味： 以精緻特色餐食、在地小農元素搭配時令，推出日系料理手法的年菜外帶組，提供像是小龍蝦、伊比利豬肋條、海皇斑等特色料理，給您不一樣的年夜飯體驗。

• 海鮮控必選：推出強調海鮮的年菜組合，像是「蛇來運轉聚寶盒」，內含日式磯煮鮑、粵式上湯鮑等多種海鮮珍品。

2025年菜外帶預訂來了！Ptt.Dcard推薦除夕餐廳首選

過年年菜自由配、佛跳牆推薦、年菜雞湯、海鮮、素食年菜推薦懶人包，首選年菜組合免煩惱要吃什麼，與其在外面搶訂年菜餐廳或飯店，不如網購年菜宅配直接送到家，在家跟家人輕鬆一起圍爐吃團圓飯，讓你年菜外帶不踩雷！

💗年菜預購建議：如果你跟我一樣都有選擇障礙，可以直接從 前3名 的年菜組挑選就好，若是擔憂會買到不符合口味的年菜，那你可以從榜單中挑選不同家 2-3組 的年菜，就能讓全家都吃得開心又滿意囉🤤

人氣好評2025網購年菜宅配推薦排行榜 排名 商品 價格 適用人數 推薦重點&菜色 TOP.1 愛上新鮮｜鴻運納財迎春宴 $2999 8-10人 10道澎派菜色，過年應景料理樣樣俱全，平價年菜冠軍

• 御品滿福佛跳牆＋養生蒜頭燉雞湯＋老滷醬燒豬肋排＋滿漢蹄筋煲＋紅燒香滷豬腳丁＋私房酒香花雕雞＋福州芋香竹筒米糕＋祕製陳紹醉鮮蝦＋芙蓉富貴海鮮羹＋銀耳蓮子甜湯 愛上新鮮｜喜迎春富賀歲宴 $1999 4-6人 六道超值甜甜價的小家庭年菜/過年加菜首選

• 御品滿福佛跳牆＋養生蒜頭燉雞湯＋老滷醬燒豬肋排＋滿漢蹄筋煲＋私房酒香花雕雞＋福州芋香竹筒米糕 TOP.2 大口市集｜龍騰海陸滿漢全席年菜 $6888 10-12人 高達14道辦桌菜色，預購再加菜，最頂的年菜滿足大家庭

• 依比利豬肉串＋紅燒海鮮羹＋極品雞湯＋BBQ美式豬肋排＋蜜汁火腿雙方＋大尾鱸魚＋冠軍黃金烏魚子＋鴨肉香腸＋紹興醉白蝦＋蛋黃芋丸＋手工高麗菜水餃＋佃煮蜜黑豆＋櫻花蝦米糕＋澎湖花枝丸 • 預購贈品：香芋小卷炊粉鍋 TOP.3 鮮綠生活｜滿漢全席復刻年菜組 $2980 10人 超值八道年菜一次滿足全家人的胃，象徵過年料理辦桌年菜

• 私房沙茶砂鍋鱸魚＋義式豬腱骨＋黑蒜百菇雞湯＋皇鼎佛跳牆＋冰梅紹興醉蝦＋獨門醬燒滷鮑魚＋古早味麻油松阪豬米糕＋酥肉白菜滷 • 預購贈品：金鑽蝦枝花丸

• 早鳥預購結帳輸入5y200現折200元 TOP.4 築地一番鮮｜十全松葉蟹白鯧鮑魚年菜 $4599 8-10人 十道必比登推薦年菜組，松葉蟹重量級年菜這樣吃超過癮！

• 熟凍松葉蟹＋道地萬巒豬腳＋猴頭菇養生烏骨雞＋杏仁蝦棗＋煙燻熟白鯧魚＋桃木燻雞＋蠔油鮑魚＋干貝風味佛跳牆＋熟白蝦＋松露菌菇櫻花米糕 TOP.5 紅豆食府｜富貴吉祥年菜八件組 $3499 4-6人 嚴選八道小家庭年菜激推，上海料理名店首選

• 御品團圓大蹄膀＋一品女兒紅燒雞＋御皇上湯佛跳牆＋如意團圓米糕＋八寶甜湯＋蠔油鮮蝦粉絲煲＋御品無錫嫩骨頭＋吉祥麻油猴頭菇

▎TOP.1 愛上新鮮

【鴻運納財迎春宴】– 8菜2湯

• 年菜菜單： 御品滿福佛跳牆＋養生蒜頭燉雞湯＋老滷醬燒豬肋排＋滿漢蹄筋煲＋紅燒香滷豬腳丁＋

私房酒香花雕雞＋福州芋香竹筒米糕＋祕製陳紹醉鮮蝦＋芙蓉富貴海鮮羹＋銀耳蓮子甜湯

御品滿福佛跳牆＋養生蒜頭燉雞湯＋老滷醬燒豬肋排＋滿漢蹄筋煲＋紅燒香滷豬腳丁＋ 私房酒香花雕雞＋福州芋香竹筒米糕＋祕製陳紹醉鮮蝦＋芙蓉富貴海鮮羹＋銀耳蓮子甜湯 • 適合家庭：8-10人

超澎派10道年菜，過年應景的團圓料理都有了，根本就是滿漢全席，堪稱平價年菜霸主，不用花到$3000元就搞定，全家人都能吃得很滿意!

開箱2025年菜試吃心得：

購物小秘訣：主打超過百樣生猛海鮮、優良肉品，你可以自由任選單點搭配年菜菜色，從小菜到大菜應有盡有，也有適合小家庭的年菜組合，就算廚藝不好也能做出神級美味的手殘救星，10分鐘輕鬆端出一桌好吃年菜，重點是每樣價格都相當實惠，真的超好買，甚至有買1送1的超級好康～

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【喜迎春富賀歲宴】– 4菜2湯

• 年菜菜單： 御品滿福佛跳牆＋養生蒜頭燉雞湯＋老滷醬燒豬肋排＋滿漢蹄筋煲＋私房酒香花雕雞＋福州芋香竹筒米糕

御品滿福佛跳牆＋養生蒜頭燉雞湯＋老滷醬燒豬肋排＋滿漢蹄筋煲＋私房酒香花雕雞＋福州芋香竹筒米糕 • 適合家庭：4-6人

精選六道美味超值年菜，不到$2000元甜甜價，簡單加熱即可上桌，小家庭還是過年圍爐加菜剛剛好

開箱2025年菜試吃心得：

🎁2025年菜預購限時優惠活動：

• 全館【冷凍商品】滿額贈好禮：日式牛丼藜麥小米、去骨雞腿排

*不同門檻可累贈(同時獲得以上贈品)

• 全館滿1100送500購物金

• 會員回饋禮：團購累積消費滿5000現金回饋500元，最高回饋20%=2萬元現金

• 全家冷凍取貨加碼送100購物金

活動時間：即日起~1/31

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▎TOP.2 大口市集

【龍騰海陸滿漢全席年菜】– 12菜2湯

• 年菜菜單： 依比利豬肉串＋紅燒海鮮羹＋極品雞湯＋BBQ美式豬肋排＋蜜汁火腿雙方＋大尾鱸魚＋冠軍黃金烏魚子＋鴨肉香腸＋紹興醉白蝦＋蛋黃芋丸＋手工高麗菜水餃＋佃煮蜜黑豆＋櫻花蝦米糕＋澎湖花枝丸

依比利豬肉串＋紅燒海鮮羹＋極品雞湯＋BBQ美式豬肋排＋蜜汁火腿雙方＋大尾鱸魚＋冠軍黃金烏魚子＋鴨肉香腸＋紹興醉白蝦＋蛋黃芋丸＋手工高麗菜水餃＋佃煮蜜黑豆＋櫻花蝦米糕＋澎湖花枝丸 • 適合家庭：10-12人

辦桌等級高達14道菜色組合(即刻預訂額外贈送香芋小卷炊粉鍋)，海陸雙饗料理應有盡有，年菜裡面竟然還有依比利豬欸！！太豪華了吧～為團圓桌大大增添奢華年味，這組超大份量年菜可以一次滿足多人的味蕾，過年嘛當然要吃好一點！

🎁預購送香芋小卷炊粉鍋

大口市集是南部最大海鮮進口批發商，提供各大生鮮食材，讓你不用出門買菜在家一次搞定，且價格實惠便宜，是小資買菜新選擇！

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▎TOP.3 鮮綠生活

【滿漢全席復刻年菜組】– 6菜2湯

• 年菜菜單： 私房沙茶砂鍋鱸魚＋義式豬腱骨＋黑蒜百菇雞湯＋皇鼎佛跳牆＋

冰梅紹興醉蝦＋獨門醬燒滷鮑魚＋古早味麻油松阪豬米糕＋酥肉白菜滷

私房沙茶砂鍋鱸魚＋義式豬腱骨＋黑蒜百菇雞湯＋皇鼎佛跳牆＋ 冰梅紹興醉蝦＋獨門醬燒滷鮑魚＋古早味麻油松阪豬米糕＋酥肉白菜滷 • 適合家庭：10人

道道皆是象徵過年的必備料理，辦桌、拜拜首選大菜，不僅好吃又開運，過年在家就能輕鬆品嘗大廚的私房傳統手路菜，小資族也能吃得超豐盛!

🎁預購加碼送獨家販售金鑽蝦枝花丸

🎁早鳥預購結帳輸入5y200現折200元

開箱2025年菜試吃心得：

鮮綠生活主打海鮮水產品超過30年以上的採購經驗，過年年菜也有小家庭年菜組，過年必買年菜免出門直接送到家，省時又省力！

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▎TOP.4 築地一番鮮

【十全松葉蟹白鯧鮑魚年菜】– 8菜2湯

• 年菜菜單： 熟凍松葉蟹＋道地萬巒豬腳＋猴頭菇養生烏骨雞＋杏仁蝦棗＋煙燻熟白鯧魚＋

桃木燻雞＋蠔油鮑魚＋干貝風味佛跳牆＋熟白蝦＋松露菌菇櫻花米糕

熟凍松葉蟹＋道地萬巒豬腳＋猴頭菇養生烏骨雞＋杏仁蝦棗＋煙燻熟白鯧魚＋ 桃木燻雞＋蠔油鮑魚＋干貝風味佛跳牆＋熟白蝦＋松露菌菇櫻花米糕 • 適合家庭：8-10人

物美價廉CP值超高的10道年菜組合，有松葉蟹、干貝佛跳牆等重量級的年菜，口味不得了的好吃，年菜份量足夠又澎湃！

▲回購率超高！2025熱銷超值年菜組推薦（圖片來源：築地一番鮮）

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築地一番鮮從事海鮮批發超過50年以上的經驗，過年年菜有頂級帝王蟹、龍蝦的海陸組合，

也有小家庭年菜組、熱銷年菜單品…等等，選擇性很多，今年過年想加菜，就來築地一番鮮！

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▎TOP.5 紅豆食府

【富貴吉祥年菜八件組】– 6菜2湯

• 年菜菜單： 御品團圓大蹄膀＋一品女兒紅燒雞＋御皇上湯佛跳牆＋如意團圓米糕＋八寶甜湯＋蠔油鮮蝦粉絲煲＋御品無錫嫩骨頭＋吉祥麻油猴頭菇

御品團圓大蹄膀＋一品女兒紅燒雞＋御皇上湯佛跳牆＋如意團圓米糕＋八寶甜湯＋蠔油鮮蝦粉絲煲＋御品無錫嫩骨頭＋吉祥麻油猴頭菇 • 適合家庭：4-6人

紅豆食府是全台上海菜中首屈一指的名店，今年為農曆新年更端出了限量豪華年菜組合，嚴選八道私房特色菜一次滿足全家人，其中蹄膀是必吃代表，菜色大器、又不失年味，整套年菜走精緻路線，就連甜點都有了，絕對是小家庭享用的第一選擇！

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總結

過年期間好好放鬆心情，並把握與家人相處的每一刻才是最重要的，在此預祝大家新年快樂，平安健康快樂每一天！

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