最近天氣冷，一定要去泡溫泉，放鬆還很療癒！

這篇整理4間超推薦的台中溫泉飯店，

2間在谷關，1間在大坑，1間在后里麗寶樂園附近，快來安排個溫泉之旅吧~~

更完整的部落格文章（有更多的溫泉飯店推薦）

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Google評價：4.1顆星

最低房價參考：TWD 4,400 起

🏡 交通和位置

惠來谷關溫泉會館就在谷關明治溫泉老街旁，地點超棒！

停好車heck-in後，輕鬆逛老街、品嚐美食，享受旅程的慢步調。

🌿 飯店特色

踏進惠來會館，南洋風的裝潢讓人彷彿瞬間飛到峇里島。

木質建材加上濃密植栽，和窗外的谷關山景完美融合，讓人一秒放鬆。

每間房都有獨立湯屋，還設計冷熱雙池，可以自由切換！

先泡熱池舒展筋骨，再泡冷池提神醒腦，瞬間三溫暖。

一邊泡湯，一邊欣賞窗外的溪谷美景，真的有夠療癒！

Google評價：4.7顆星

最低房價參考：TWD 3,800 起

🏡 交通和位置

大甲溪旁的統一渡假村四周群山環繞，一走進飯店就能感受到滿滿的自然氛圍。

🌿 飯店特色

飯店設計融入泰雅文化元素，大廳寬敞明亮，房間也很寬敞，特別是家庭房有落地窗，view超好，可以在房間欣賞山林美景。

每間房都有個人湯屋，晚上換上日式浴衣拍照，根本就像去了一趟日本！

飯店露天風呂和五行湯池也很值得一試，徹底釋放壓力。

還有親子遊戲區和泰雅文化表演，也很適合帶小孩一起來住。

Google評價：4.3顆星

最低房價參考：TWD 5,000 起

🏞️ 交通和位置

日光溫泉會館在台中大坑，可以順道去大坑步道走走！

飯店附近還有溫泉公園，帶著小朋友散步拍照，泡完湯後來場親近自然小旅行，愜意不過。

🌟 飯店特色

這裡的溫泉池以豐富的天然礦物質聞名，泡過之後肌膚滑嫩得像剛敷完面膜。

飯店有公共湯池，也有房內的獨立湯屋，帶小孩的家庭或情侶可以在私人湯屋泡湯。

👨‍👩‍👧‍👦 親子友善設施

日光溫泉會館是一個徹底「親子友善」的飯店：

兒童遊戲區：溜滑梯、積木、玩具應有盡有，讓孩子盡情釋放活力！還有閱讀區適合稍大一點的小孩。

溫泉淺水區：專為小朋友設計的安全水深，泡湯同時也能玩水，讓孩子玩得開心。

🎮 休閒娛樂

不只有小孩專屬區域，大人也能去休閒區玩桌球和撞球。

🦖 親子主題房型

飯店友超酷的恐龍彩繪侏儸紀主題房，家庭房還有童趣小帳篷，讓小朋友好像來到恐龍世界，開心到不想回家！

🍳 美味餐飲

早餐自助餐相當豐盛，從溫泉蛋、牛肉湯到當地特色小菜，應有盡有。還提供兒童餐具和專屬餐點！

Google評價：4.3顆星

最低房價參考：TWD 3,300 起

🏡 交通和位置

星月文旅在台中后里，離麗寶樂園開車只要5分鐘，去麗寶玩可以順道泡個溫泉！

民宿還提供麗寶樂園優惠票券，超級方便。

🌿 飯店特色

星月文旅的設計是走溫馨路線，像回到家的感覺很放鬆，大廳有無限暢飲的咖啡，還有桌遊可供租借，和家人朋友在這裡消磨時光特別愜意。

房間內的私人湯屋浴池寬敞舒適，可以一邊泡湯、一邊遠眺美麗的山景，讓人瞬間忘記生活壓力。

👨‍👩‍👧‍👦 親子友善設施

這間旅館很適合親子家庭！

有專為小朋友設計的兒童遊樂區，包含大草坪、盪鞦韆和溜滑梯。

孩子們可以跑跳放電，大人也可以泡腳或靜靜地享受寧靜時光。

✨ 園區特色

星月文旅就在星月大地景觀休閒園區內，入住可以免費使用園區的設施，包括SPA池和泡腳區，園區還有景觀咖啡廳可以吃飯喝咖啡。