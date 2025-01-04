前陣子有段時間，各種問題接踵而來，就像瀑布一樣傾盆而下，巨大的壓力讓我賀爾蒙失調，最直接的反應就是臉上爆發了痘痘潮...大爛臉QQ

雖然痘痘消了，但看著臉頰留下滿是紅腫痘疤的自己，心情非常憂鬱，每天出門也需要花費大量的時間遮掩。這時我上網查詢附近專業做臉的店家，發現他們有改善痘痘肌的服務，於是我抱著姑且一試的心態向美容師諮詢。

美容師仔細觀察了我的肌膚狀況後，建議我進行「粉刺護理＋保溼導入＋頂級海藻喚膚」的 做臉項目 。我對海藻喚膚也十分好奇～經過美容師的詳細解說後，海藻喚膚可以加速角質更新，淡化色素、亮白肌膚等等，我決定放心交給她，希望皮膚能夠煥然一新！

👇原本的紅豆臉QQ

1.洗臉

👇美容師輕柔地按摩全臉，帶走臉上的髒污。泡沫細緻的洗面乳，洗後不緊繃，肌膚感到清爽舒暢。這一步是保養的第一步，清潔乾淨的肌膚才能更好地吸收後續的保養品！

2.粉刺護理

👇美容師使用專業工具，溫和地將毛孔深處的粉刺清除。粉刺清除後，毛孔明顯縮小，肌膚摸起來更滑順了～

3.保溼導入

👇將保濕精華均勻塗抹在臉上，接著使用儀器導入，讓精華液深入肌膚底層，溫溫暖暖的感覺非常舒服，彷彿為肌膚注入滿滿的水分。

4.頂級海藻喚膚

👇美容師正在調配海藻精華。

👇接著塗抹在我的臉上，並進行按摩，過程中感覺有些微刺痛，但美容師說這是正常現象～要把海藻精華按摩進肌膚底層。

👇結束後，臉頰微微泛紅，美容師說幾天後紅腫會消退，皮膚會開始代謝，也提醒我要做好保濕，幫助肌膚加強修復，好期待肌膚會變得怎麼樣！期待紅腫痘疤消失！

（結帳時發現她們也有美睫的服務，於是預約了一個月後聖誕節前來整理睫毛）

（更新）👇這是大概1個多月後，我去接睫毛時拍的～

👇大家看看我的臉！！內心超級感動～～肌膚差超多！再給它一點時間幾乎就恢復到了之前的狀態，毛孔也明顯改善，我相信只要持續保養，一定可以重拾雞蛋肌！

👇現在上妝也變得更簡單，不用再一層又一層遮瑕了！！感謝美容師的海藻喚膚專業護理，讓我對自己的肌膚重拾信心！如果大家也有臉部痘疤、斑駁不均、毛孔粗大等等困擾，可以來嘗試看看頂級海藻喚膚，效果好好哦😍大家也可以先跟美容師諮詢看看～

我是在這家做的～FILF小資美顏館

這次體驗的感覺，效果超乎預期！！且價格很平價。醫美皮秒等等遠遠超過這個費用，我真的覺得海藻喚膚有不輸醫美等級的效果！重點是價格合理，就算每個月定期保養也是能負擔的起！

官方網站：https://www.filf.com.tw/

FB：https://pse.is/FILFTaiwan

IG：https://pse.is/filfspa

地址：台南市東區東和路128號

電話：06-2092806

營業時間：09:00-21:00 無公休



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