過年圍爐團圓飯是重頭戲，近年來越來越多人選擇以健康養生、無負擔的素食來慶祝新年，素食年菜成為許多家庭在過年時的首選。本篇精選2025素食年菜宅配推薦，包含各式菜色組合、價格、特色等除夕素食餐廳資訊，無論是茹素的朋友、還是想嘗試健康年菜的家庭，讓您在家也能輕鬆享用美味的素食年菜！

素食年菜外帶的好處

• 健康養生：素食年菜強調低油、低鹽、多纖維，符合現代人追求健康的飲食習慣，同時減少動物性產品的碳足跡，環保又安心。

• 方便快速：無需繁瑣的備料與烹調，直接加熱即可上桌，節省大量時間與精力。

• 多樣口味：各大餐廳及品牌推出創意素食年菜，從傳統的佛跳牆、八寶飯，到創意的蔬食義大利麵、無奶起司焗烤，宅配年菜涵蓋中西式風味，適合全家共享。

過年必看素食年菜宅配訂購指南

1. 提前預訂：年節期間訂單量大，建議提前1-2週預訂，並確認宅配是否能準時送達。

2. 留意食材與成分： 確保年菜為全素或純植物性（避免奶蛋），無動物性成分或添加物，適合家中所有人食用，者對於有過敏體質者需特別注意。

3. 選擇信譽良好的品牌：盡量選擇知名餐廳或品牌推出的年菜，確保品質和食材新鮮度，並注意網路評價。

4. 依家庭人數與需求：根據家中成員人數選擇適合的套餐組合或單點菜色，並選擇家人喜歡的口味。

熱門2025素食年菜宅配除夕餐廳推薦

1. 傳統經典年菜組合

• 菜單：佛跳牆（素）、糖醋獅子頭、紅燒冬瓜卷、香菇扣素肉、八寶飯。

• 特色：重現傳統年味，食材天然無添加，適合注重古早味的家庭。

• 適合人數：4-6人

• 價格：約$2,500-3,500

2. 創意無國界年菜組合

• 菜單：泰式酸辣冬蔭功湯、南瓜豆腐烤派、黑松露炒飯、地中海素燉菜。

• 特色：融合多國料理，喜歡西式與創新料理的年輕家庭

• 適合人數：6-8人

• 價格：約$3,000-4,000

3. 個人單人素食套餐

• 菜單：小份佛跳牆、養生燉湯、糯米飯、手工餃子。

• 特色：採用植物基食材，兼顧健康與環保理念，適合小家庭或獨居者。

• 適合人數：2-4人

• 價格：約NT$800-1,200/人。

4. 低碳飲食輕盈組合

• 菜單：清燉蔬菜湯、烤彩椒捲、無麩質蔬食披薩、手工堅果塔。

• 特色：專為追求清淡飲食的顧客設計，簡單又不失豐富。

• 適合人數：3-5人

素食朋友還在擔心年菜沒得挑嗎？皮寶寶替你整理2025素食年菜推薦好吃排行榜，誰說年菜一定要大魚大肉？誰說只有吃素朋友才要買素食年菜？讓我們一起享受全新的味覺饗宴！

網路人氣2025素食年菜外帶推薦排行榜 排名 商品 價格 適用人數 推薦重點&菜色 TOP.1 食蔬茶齋｜尊榮鮮蔬饗宴 $1998 4-5人 六大超值素食年菜，手路菜素食界的首席年菜

• 鮮蔬佛跳牆＋食蔬鮮翅羹＋醬燉猴頭菇＋荷葉紫米飯＋乾燒獅子頭＋紅棗銀耳甜湯 TOP.2 樂活e棧｜素食年菜-六六大順套組 $4388 5-6人 高達10種素食年菜組合任選，最頂的滿漢全席養生套餐

• E套組：御品佛跳牆＋椒鹽排骨＋滷香冬瓜＋鰻魚油飯＋素烤鴨+水餃 TOP.3 熱浪島｜南洋好彩蛇來運轉5道組 $2985 2-4人 嚴選五道南洋風年菜料理，網路好評推薦蔬食餐廳

• 肉骨茶佛跳牆＋香蘭叉燒油飯＋南洋椰汁G＋黑醬燒獅子頭＋泰式甜辣魚

▎食蔬茶齋

【尊榮鮮蔬饗宴】– 4菜2湯

年菜菜單： 鮮蔬佛跳牆＋食蔬鮮翅羹＋醬燉猴頭菇＋荷葉紫米飯＋乾燒獅子頭＋紅棗銀耳甜湯

鮮蔬佛跳牆＋食蔬鮮翅羹＋醬燉猴頭菇＋荷葉紫米飯＋乾燒獅子頭＋紅棗銀耳甜湯 適合家庭：4-5人

食蔬茶齋為你精心打造「素食界的首席年菜」，不僅能體會到手路菜師傅級的美味，並兼具均衡飲食且養生，快來試試輕鬆上菜又精緻澎湃的功夫年菜吧！

▲2025金蛇年限定！素食年菜首選不吃會後悔（圖片來源：愛上新鮮）

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▎樂活e棧

【素食年菜-六六大順套組】– 5菜1湯

年菜菜單(E套組)： 御品佛跳牆＋椒鹽排骨＋滷香冬瓜＋鰻魚油飯＋素烤鴨+水餃

御品佛跳牆＋椒鹽排骨＋滷香冬瓜＋鰻魚油飯＋素烤鴨+水餃 適合家庭：5-6人

樂活e棧使用養生天然食材，此素食年菜低油、低糖、低鹽，清爽不油膩，高達10種年菜組合自由搭配，提供給茹素朋友多元選擇，就連葷食者也讚不絕口！

▲養生年菜首選！最豐盛2025素食年菜推薦（圖片來源：蝦皮商城）

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▎熱浪島

【南洋好彩蛇來運轉5道組】– 4菜1湯

年菜菜單： 肉骨茶佛跳牆＋香蘭叉燒油飯＋南洋椰汁G＋黑醬燒獅子頭＋泰式甜辣魚

肉骨茶佛跳牆＋香蘭叉燒油飯＋南洋椰汁G＋黑醬燒獅子頭＋泰式甜辣魚 適合家庭：2-4人

網路好評排名前5大推薦蔬食餐廳，主廚特別選用在地天然食材，運用馬來料理手法結合出南洋風味，搭配微辣的辛香料，顛覆一般大家對吃素的刻板印象！

▲超高評價年菜！最超值2025素食年菜推薦（圖片來源：愛合購）

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總結

過年期間好好放鬆心情，並把握與家人相處的每一刻才是最重要的，在此預祝大家新年快樂，平安健康快樂每一天！

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