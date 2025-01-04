過年圍爐團圓飯是重頭戲，近年來越來越多人選擇以健康養生、無負擔的素食來慶祝新年，素食年菜成為許多家庭在過年時的首選。本篇精選2025素食年菜宅配推薦，包含各式菜色組合、價格、特色等除夕素食餐廳資訊，無論是茹素的朋友、還是想嘗試健康年菜的家庭，讓您在家也能輕鬆享用美味的素食年菜！
素食年菜外帶的好處
• 健康養生：素食年菜強調低油、低鹽、多纖維，符合現代人追求健康的飲食習慣，同時減少動物性產品的碳足跡，環保又安心。
• 方便快速：無需繁瑣的備料與烹調，直接加熱即可上桌，節省大量時間與精力。
• 多樣口味：各大餐廳及品牌推出創意素食年菜，從傳統的佛跳牆、八寶飯，到創意的蔬食義大利麵、無奶起司焗烤，宅配年菜涵蓋中西式風味，適合全家共享。
過年必看素食年菜宅配訂購指南
1. 提前預訂：年節期間訂單量大，建議提前1-2週預訂，並確認宅配是否能準時送達。
2. 留意食材與成分： 確保年菜為全素或純植物性（避免奶蛋），無動物性成分或添加物，適合家中所有人食用，者對於有過敏體質者需特別注意。
3. 選擇信譽良好的品牌：盡量選擇知名餐廳或品牌推出的年菜，確保品質和食材新鮮度，並注意網路評價。
4. 依家庭人數與需求：根據家中成員人數選擇適合的套餐組合或單點菜色，並選擇家人喜歡的口味。
熱門2025素食年菜宅配除夕餐廳推薦
1. 傳統經典年菜組合
• 菜單：佛跳牆（素）、糖醋獅子頭、紅燒冬瓜卷、香菇扣素肉、八寶飯。
• 特色：重現傳統年味，食材天然無添加，適合注重古早味的家庭。
• 適合人數：4-6人
• 價格：約$2,500-3,500
2. 創意無國界年菜組合
• 菜單：泰式酸辣冬蔭功湯、南瓜豆腐烤派、黑松露炒飯、地中海素燉菜。
• 特色：融合多國料理，喜歡西式與創新料理的年輕家庭
• 適合人數：6-8人
• 價格：約$3,000-4,000
3. 個人單人素食套餐
• 菜單：小份佛跳牆、養生燉湯、糯米飯、手工餃子。
• 特色：採用植物基食材，兼顧健康與環保理念，適合小家庭或獨居者。
• 適合人數：2-4人
• 價格：約NT$800-1,200/人。
4. 低碳飲食輕盈組合
• 菜單：清燉蔬菜湯、烤彩椒捲、無麩質蔬食披薩、手工堅果塔。
• 特色：專為追求清淡飲食的顧客設計，簡單又不失豐富。
• 適合人數：3-5人
素食朋友還在擔心年菜沒得挑嗎？皮寶寶替你整理2025素食年菜推薦好吃排行榜，誰說年菜一定要大魚大肉？誰說只有吃素朋友才要買素食年菜？讓我們一起享受全新的味覺饗宴！
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網路人氣2025素食年菜外帶推薦排行榜
|排名
|商品
|價格
|適用人數
|推薦重點&菜色
|TOP.1
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|$1998
|4-5人
|六大超值素食年菜，手路菜素食界的首席年菜
• 鮮蔬佛跳牆＋食蔬鮮翅羹＋醬燉猴頭菇＋荷葉紫米飯＋乾燒獅子頭＋紅棗銀耳甜湯
|TOP.2
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|$4388
|5-6人
|高達10種素食年菜組合任選，最頂的滿漢全席養生套餐
• E套組：御品佛跳牆＋椒鹽排骨＋滷香冬瓜＋鰻魚油飯＋素烤鴨+水餃
|TOP.3
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|$2985
|2-4人
|嚴選五道南洋風年菜料理，網路好評推薦蔬食餐廳
• 肉骨茶佛跳牆＋香蘭叉燒油飯＋南洋椰汁G＋黑醬燒獅子頭＋泰式甜辣魚
▎食蔬茶齋
【尊榮鮮蔬饗宴】– 4菜2湯
- 年菜菜單：鮮蔬佛跳牆＋食蔬鮮翅羹＋醬燉猴頭菇＋荷葉紫米飯＋乾燒獅子頭＋紅棗銀耳甜湯
- 適合家庭：4-5人
食蔬茶齋為你精心打造「素食界的首席年菜」，不僅能體會到手路菜師傅級的美味，並兼具均衡飲食且養生，快來試試輕鬆上菜又精緻澎湃的功夫年菜吧！
▎樂活e棧
【素食年菜-六六大順套組】– 5菜1湯
- 年菜菜單(E套組)：御品佛跳牆＋椒鹽排骨＋滷香冬瓜＋鰻魚油飯＋素烤鴨+水餃
- 適合家庭：5-6人
樂活e棧使用養生天然食材，此素食年菜低油、低糖、低鹽，清爽不油膩，高達10種年菜組合自由搭配，提供給茹素朋友多元選擇，就連葷食者也讚不絕口！
▎熱浪島
【南洋好彩蛇來運轉5道組】– 4菜1湯
- 年菜菜單：肉骨茶佛跳牆＋香蘭叉燒油飯＋南洋椰汁G＋黑醬燒獅子頭＋泰式甜辣魚
- 適合家庭：2-4人
網路好評排名前5大推薦蔬食餐廳，主廚特別選用在地天然食材，運用馬來料理手法結合出南洋風味，搭配微辣的辛香料，顛覆一般大家對吃素的刻板印象！
總結
過年期間好好放鬆心情，並把握與家人相處的每一刻才是最重要的，在此預祝大家新年快樂，平安健康快樂每一天！
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