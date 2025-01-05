

台灣第一家爬蟲類餐廳就在台中喔！！

帶著孩子來到寵物餐廳，內有40多種特殊寵物可以互動

已經看到很多人推薦這家餐廳了，身為台中人必定要來朝聖一趟(๑• . •๑)



準備進去之前門口旁邊就會有狐獴寶寶出來迎接你

把牠放在Ｃ位真的是很吸引目光(*´∀`)~♥



旁邊也有打卡區可以拍照，今天讓孩子請半天假出來晃晃



進去左手邊就被兩隻可愛的狐獴寶寶吸引過去

店家真的很用心照顧小動物，牠們活動環境都很乾淨

完全不會又任何異味，也都活力十足。



這個小洞是可以讓狐獴寶寶聞聞你的氣味

熟悉一下你的味道，牠的指甲看起來很尖很長

其實都是假象(´,,•ω•,,)♡ 他們有習慣性挖東西

指甲都會在那時候摩平，所以不用擔心被抓傷。





櫃台也有很多寵物互動體驗卡，可以讓孩子選擇要跟哪個寵物互動



櫃檯前方也有一區變色龍，都可以讓我們近距離觀看

需要互動可以跟店員說＾＾





再往裡面走還有超大的澤巨蜥，在裡面玩水的樣子好可愛(´,,•ω•,,)♡





來到我們的用餐區，旁邊可以直接觀賞寵物



上菜摟點了2份主餐，吃完才可以去餵烏龜





胖鬣蜥特調飲料

＃超級變變變＄190

鮮奶油➕氣泡水➕小糖果➕棉花糖➕創意糖片

喝起來酸甜酸甜的，製作完成超可愛





＃狐獴怕孤單＄200

拿鐵咖啡➕神秘粉➕小糖果➕棉花糖➕創意糖片

喝起來就是無糖拿鐵，多了可愛的裝飾＾＾





飯後的點心幫他們選了鬆餅，窗內的小寵物是不是也想吃我的點心(๑¯∀¯๑)



吃飽起來走走，旁邊也有寵物造型娃娃

都可以提供你拍照喔＾＾







準備來餵食烏龜了，飼料一來龜龜們都湧上而來

真的是超近距離互動誒(*´з｀*)





每一隻龜龜都活動力很好，水質也都非常清澈

看牠們在水裡游來游去好療癒喔٩(๑•̀ω•́๑)۶





二樓也有寵物喔！





很幸運這次來有看到七彩變色龍換衣服



胖鬣蜥一週三天在平日下午都會有活動

可以選自己喜歡的來參加，我們今天選的是 ＃狐獴小劇場

週三 14:30-15:00 狐獴小劇場

週四 14:30-15:00 大蜥蜴散步

週五 14:30-15:00 認識寵物蛇





要跟狐獴寶寶互動之前都會先講解注意事項

跟狐獴寶寶的習性怎麼跟他們互動



真的是近距離在你身旁跑跑跳跳，要有吃的狐獴寶寶才會過來

牠們的毛真的很好摸，要拍一張好照片真是難啊

這張是不是超級萌的ヽ(●´∀`●)ﾉ



調皮的孩子把飼料放在龜龜頭上



最後最後幫兒子加菜多互動變色龍體驗

一開始他有點緊張，畢竟這些爬蟲類很少見

後續就很自然地讓變色龍在手上慢慢活動了

就是冰冰涼涼的感覺







胖鬣蜥店內活動



低消為 $150元飲品/主餐/動物體驗三選1

活動1社群平台打卡 脆薯一份

活動2 google map 好評 龜龜餵食體驗

營業時間

週二~五 11：00-19：00

週六~日 10：00-20：00

公休日：每週一

地址：台中市西區美村路一段564巷2號

電話：04-36111766





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其他寵物照

這一家爬蟲主題餐廳，真的超值得來一趟

帶著孩子一起來看看不同種類的動物

重點還可以互動，推薦給喜歡爬蟲類的朋友

