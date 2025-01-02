台灣工廠直營的「EVA拖鞋廠拍」冬季特賣會又來啦～上萬雙SGS檢驗合格還有MIT台灣合格認證標章的室內拖鞋，拖鞋最低價每雙只要70元起，包含各式夾腳拖、舒適拖、鯊魚拖，以及熱銷的勃肯鞋、洞洞鞋、胖胖鞋、廚師鞋、女包鞋、布希鞋等，顏色樣式，大小尺寸齊全，想要趁過年前換新拖鞋或是全家人想一次買齊拖鞋，通通都在這檔冬季Eva拖鞋廠拍，消費滿額除了送指定鞋款，再送現金折價券，現抽現折，就是要讓你買到賺到，年前最優惠拖鞋特賣就來「EVA拖鞋廠拍」～

EVA拖鞋廠拍 | 2025冬季特賣會，eva拖鞋70元起

▼EVA拖鞋廠拍



「EVA拖鞋廠拍」的位置就在北屯四張犁國中後方豐樂五街的直營廠區，廠區周圍的馬路寬敞舒適，方便大眾開車前往，而且附近還有個夜市，逛完還可以順路去夜市吃個小吃再回家～

▼冬季特賣會



今年「EVA拖鞋廠拍」冬季特賣會從2024/12/21開賣至2025/01/19約莫一整個月的時間，從一早9點就開始營業到晚上9點，雖說拖鞋款式達上萬雙，不過依照過往來看熱門鞋款數量有限，建議還是儘早前去，才能挑到自己喜歡的款式唷～

▼台灣工廠直營



拍攝當天是「EVA拖鞋廠拍」開賣的第一天，雖說剛好遇到比較寒冷的日子，下午還是有許多客人前來挑拖鞋，更有不少人是全家一同前去買鞋，頓時整個廠區熱鬧滾滾阿～

▼滿滿拖鞋



廠區內依舊陳列出一箱箱的拖鞋，紙箱上都有寫著款式跟價位，而且廠區空間也抓得很剛好，方便大家能慢慢走進去邊挑邊看。

▼買拖鞋人潮



箱子都有寫上尺寸號碼，適合大人、小朋友的尺寸通通有，看到喜歡的可以穿穿看感受一下再買。

▼排隊結帳



▼EVA拖鞋



不免俗的再來介紹一下EVA拖鞋，Eva本身是一種發泡材質，有著質量輕、吸震且防水特性，通常是用來製作高級輕量鞋、運動鞋會常用到的材質，所以EVA拖鞋拿在手上會感覺很輕盈輕巧。

▼一代室內拖鞋



「EVA拖鞋廠拍」是台灣在地直營多年的EVA拖鞋工廠，拖鞋款式都有經過SGS檢驗合格，抗菌、止滑、無毒、無甲醛且無塑化劑，加上MIT製造值得大家信賴，也獲得經濟部工業局認證實驗室檢驗合格的品質保證，因此深受許多顧客愛戴。

▼一雙70元



旗下最知名就是一代室內拖，每雙只要$70元，有夠便宜，整體穿起來輕薄舒適，顏色選擇也很多，也是很多客人入手的基本款，一次可以買個好幾雙當備用。

▼顏色尺寸齊全，歡迎試穿



一代室內拖，設計上鞋子較寬比較適合腳板寬大有點肉的朋友穿，後續還有推出改版過的三代室內拖。

▼三代室內拖



三代室內拖則採用魚口設計，這樣的設計適合腳背較瘦的朋友以及長輩們穿，因為相對比較吻合，也比較不易穿過頭，也算是非常受歡迎的款式。

▼採魚口設計



EVA拖鞋廠拍 | 蝴蝶夾腳拖、舒適拖、新款一片拖

▼弓足蝴蝶夾腳拖



長年外銷國外的弓足蝴蝶夾腳拖也是很多人喜歡選購的款式，有針對足弓部位加強支撐，減壓效果久穿後也不會感到不適，所以類似的款式在國內知名百貨賣場都有賣，在EVA拖鞋廠拍一雙只要$120元唷。

▼針對足弓部位加強支撐



再過來還有更輕薄的西瓜夾腳拖，每雙$120元，也是室外拖鞋很受歡迎的款式。

▼西瓜夾腳拖



如果想要更有型一點的，可以挑這款香菇夾腳拖，底部還有著細小柔珠設計，一雙也只要$100元非常便宜。

▼香菇夾腳



另外這回現場我還有看到新款一片拖鞋，顏色款式非常多，一雙只要$160元

▼新款一片拖



同樣採寬版的設計，可以讓整個腳掌很服貼，底部有一定的厚度可以吸震，踏起來很平穩，非常好穿蠻推薦的～

▼寬版穩健設計



▼舒適拖



舒適拖我個人也很推，採用寬版凹槽設計，這樣就更加穩固行走時不易滑脫，一雙$120元，兩雙只要$180元。

▼寬版凹槽設計



POLO拖會在鞋面上多加些簍空的設計，鞋面也有波紋看起來多了些設計感。

▼POLO拖，一雙120元，兩雙180元



鯊魚拖又稱為二代POLO拖，也是採寬版設計且有一定厚度，底部鯊魚波紋也有防滑功能，很適合長輩們穿，因此也是很多熟客指名必買的拖鞋款。

▼鯊魚拖，一雙160元



EVA拖鞋廠拍 | 胖胖拖 、 太空鞋 、 排水鞋

▼胖胖拖，每雙160元



相當熱銷的胖胖拖這回現場也有，而且不只有受歡迎的奶茶色或是奶茶灰色，這回還多有螢光綠、粉藍、粉紅這些馬卡龍色系，也太美了唄～

▼粉嫩馬卡龍色系



胖胖拖周圍同樣有加厚加寬設計，而且胖胖拖的材質採38度係數軟料製作，有針對現代人的需求做得更加柔軟，因此很有避震效果，非常適合作為室內拖鞋。

▼童段胖胖拖



看準了胖胖拖很受市場歡迎，這次「EVA拖鞋廠拍」現場還有多準備了童段胖胖拖，多了不少小朋友可以穿的尺寸，這樣全家大小都能買齊囉～

▼雙帶胖胖拖



此外還有雙帶胖胖拖鞋款，底部紋路上有稍微改變，踩踏起來更加防滑穩固，有需要的朋友也可以參考看看唷～

▼新版設計



另外還有太空鞋，簍空鞋面加上圓弧包覆指頭的設計一體成形，整體很有未來太空感，穿起來也很舒適，也有不少人喜愛。

▼太空鞋，每雙100元



▼一片排水鞋



這回來也有看到這款一片排水鞋，採溝槽設計可方便排水，非常適合買來作為浴室拖鞋或是戶外去泳池時可以穿，單雙$160元，兩雙$280元。

▼溝槽設計方便排水



EVA拖鞋廠拍 | 勃肯鞋、瘦身鞋、厚底雙扣鞋、女包鞋

▼大人勃肯鞋



再來就是EVA拖鞋廠拍必買鞋款勃肯鞋啦～廠區內勃肯鞋也是非常很受歡迎的鞋款，女性朋友鞋櫃內一定要有一雙才行，走過路過千萬別錯過～

▼顏色選擇多元



這次顏色尺寸也都很齊全，尺寸標示在鞋子內側，大家可以慢慢挑選自己想要的顏色。

▼尺寸在內側



有著時尚外型的勃肯鞋，在家穿或外出穿都適合，這回不僅有人氣奶茶色，墨綠色看起來也很潮，歡迎大家趁冬季特賣時來這邊看看。

▼墨綠色



現場不只有大人勃肯鞋，也有適合小朋友穿的童段小勃肯鞋，顏色也是很繽紛多元，就在後方童鞋區爸爸媽媽可以帶著小朋友前來選購～

▼童段小勃肯，每雙$160元



還有這款童勃肯涼鞋也很適合小小孩穿，童段小勃肯鞋是沒有後跟帶設計，不過勃肯涼鞋就有後腳跟帶的設計。

▼童勃肯涼鞋，每雙160元



加上鞋帶有魔鬼氈黏著，這樣戶外行走時就不用擔心鞋子脫落，所以也很適合當學步鞋唷～

▼前有魔鬼氈，後跟帶設計



▼瘦身鞋，一雙120元，兩雙180元



這邊還有女生很愛的瘦身鞋，將底部墊高加厚，這樣穿搭起來身形比例就會顯瘦，除了夾腳款也有兩版款瘦身鞋。

▼底部墊高



▼兩版瘦身鞋，每雙160元



一旁還有比較花俏的亮片瘦身鞋款，鞋面有貼亮片，這回有小熊、愛心的款式，有興趣的可以前往挑選。

▼亮片瘦身鞋，每雙160元



現場除了瘦身鞋，也有兩板高跟鞋款，夾腳鞋帶改成兩板設計，底部同樣墊高加厚，加上微微內縮如同穿高跟鞋的模樣，穿起來也有顯瘦的效果。

▼兩板高跟鞋，一雙120元，兩雙180元



▼厚底雙扣鞋，每雙160元



另外還有這種厚底雙扣鞋，底部會比瘦身鞋更厚更寬，鞋帶兩板是類似勃肯鞋的雙扣造型，加上凹槽設計增加整體踩踏穩固性，也很受女性歡迎。

▼粉色系厚底雙扣鞋



然後適合作為外出鞋的女包鞋這回也有，採用女包鞋的外觀造型，鞋頭前緣有典雅打洞設計，經典女包鞋也是女生很喜歡的鞋款。

▼女包鞋，每雙100元



除了經典女包鞋款也有水滴款的女包鞋，採用有後帶的鞋跟設計，可以讓後腳根露出來，看起來也很有型。

▼經典/水滴女包鞋



EVA拖鞋廠拍 | 洞洞鞋、雙色洞洞鞋、布希鞋、廚師鞋

▼洞洞鞋，一雙160元，兩雙280元



中間這一大區是近年來相當受歡迎的洞洞鞋，鞋子本身輕巧設計穿起來很舒適，搭配洞洞設計很有潮流感，非常適合作為外出鞋款。

▼新潮輕巧設計



這一兩年也成為「EVA拖鞋廠拍」很熱銷的鞋款，所以這回洞洞鞋的數量顏色也都增加不少。

▼童款洞洞鞋



不只有大人款洞洞鞋，也有給小朋友穿的童款洞洞鞋，而且每雙只要$100元，童款洞洞鞋還有這種比較粉色系的，幫童款洞洞鞋別上鞋扣，應該會超可愛。

▼粉色系洞洞鞋



今年「EVA拖鞋廠拍」同樣有推出了限量雙色款洞洞鞋，每雙$200元，現場有白底黑色跟白底奶茶色兩款顏色。

▼雙色款洞洞鞋



雙色款洞洞鞋搭配起來更有型，質感跟做工看起來都很不錯，都快媲美真正的球鞋因此也很受歡迎，不過數量有限，想買雙色款洞洞鞋的朋友記得趁早去選購～

▼新潮黑色、奶茶色



這回還看到了新款的洞洞鞋款，鞋頭前緣採圓弧設計，後面鞋跟比較類似拖鞋，有點類似布希鞋的概念融合，搭配表面洞洞設計，相當酷～

▼新款洞洞鞋



▼布希鞋



很紅的布希鞋這裡也有，布希鞋有後帶設計可以避免走路時不小心脫落，每雙$160元。

▼有後帶設計



然後就是工作場合廚師們很需要的廚師鞋，這次冬季特賣場不只有黑、白還有藍色，粗面設計加上厚材質防穿刺，而且還有附鞋墊，相當實用。

▼廚師鞋，每雙200元



EVA拖鞋廠拍 | 饅頭鞋、娃娃鞋、餅乾鞋、童雨鞋

▼童鞋區



▼饅頭鞋，每雙120元



童鞋區也有饅頭鞋、娃娃鞋，這類鞋款採圓弧包覆避免腳指頭外露，而且還有魔鬼沾設計，適合當作小小孩的外出鞋、學步鞋。

▼娃娃鞋，每雙100元



剛剛有看到大人布希鞋，童鞋區也有小朋友穿的小布希鞋，同樣也有後帶設計，小布希鞋每雙$120元。

▼小布希鞋



顏色鮮豔繽紛，這次居然還有黃色小鴨圖案的小布希鞋，也太可愛惹吧～

▼黃色小鴨布希鞋



▼餅乾鞋，每雙160元



旁邊還有適合小朋友穿的餅乾鞋，有針對小小孩採用45度軟料製作，會更加柔軟舒適，加上鞋面簍空洞洞設計，可以自行採買鞋扣裝飾上去就會更可愛。

▼可以別上鞋扣



現場也有PVC材質的童雨鞋，雖然表面素面沒有圖案，但也挺鮮豔可愛的，有需要的小朋友可以前來挑選。

▼童雨鞋，每雙160元



EVA拖鞋廠拍 | 童布鞋、女布鞋、女靴、休閒運動鞋

▼品牌童布鞋



「EVA拖鞋廠拍」主打拖鞋但現場也有少量零碼的童布鞋、女布鞋，款式尺寸都是以現場為主，如果有看到喜歡的就直接下手，不然錯過就可能被買走囉～

▼米妮童鞋、Hello Kitty童鞋



這些童布鞋，有小女生最愛的Hello Kitty童鞋，也有迪士尼的米妮童鞋，布鞋、涼鞋都有，數量有限爸爸媽媽帶著學齡前小朋友前來挑選自己喜歡的童鞋。

▼電燈布希鞋



而且這回還有這個很炫的電燈布希鞋，一踩下去電燈就會一閃一閃的，小小孩們應該會超級愛這種亮亮的鞋子，哈哈～

▼復古女布鞋



這次女生布鞋的款式有增加，舉凡布鞋、復古女布鞋、輕量女布鞋等零碼出清，整體的質料都蠻好的，現場有喜歡跟有適合自己尺寸的也可以挑幾雙。

▼零碼女布鞋



▼女靴



這回冬季特賣女鞋部分也有女生冬天必備的長靴、短靴，同樣也是百貨公司各大賣場熱銷款式，數量有限，先搶先贏～

▼長靴



廠區的時尚長靴特惠價每雙$1200元，時尚短靴則是每雙$980元，女性朋友冬天想要挑雙長短靴，現場都有提供款式可以試穿。

▼短靴



▼休閒鞋



今年冬季特賣現場的休閒鞋、帆布鞋、運動鞋也增加了不少，像是百搭休閒鞋、熊貓休閒鞋、350紡織休閒鞋款每雙只要890元，外型好看又耐穿，買雙新鞋過新年很剛好。

▼百搭休閒鞋、350紡織休閒鞋



現場還有看到大嘴猴帆布鞋，是相當有名的潮牌帆布鞋，款式樣式也蠻多的，而且一雙只要690元。

▼大嘴猴帆布鞋



再過來還有一系列的潮流運動鞋，像是威普曼、普恩休閒鞋、BOOTS動感運動鞋等，都是每雙$690~890元不等，歡迎前來挑選。

▼潮流運動鞋款



EVA拖鞋廠拍 | 滿額分享好禮任你選、五星好評送洞洞鞋扣

▼採買拖鞋迎新年



即將迎來農曆新年，家裡面如有需要更換新拖鞋的朋友，可以把握這回「EVA拖鞋廠拍」冬季特賣會，現場上萬雙MIT台灣製造品質保證的EVA拖鞋，各式夾腳拖、舒適拖、鯊魚拖、勃肯鞋、洞洞鞋、胖胖拖、廚師鞋、布希鞋、童鞋及女布鞋等款式齊全價錢划算，穿過的客人都懂「EVA拖鞋廠拍」品質值得信賴，所以回頭客人也多，這回冬季特賣又有新的款式，想買的朋友得趁早走一趟囉～

▼滿額分享好禮任你選



最後再跟大家說一下這回「EVA拖鞋廠拍」冬季特賣會的滿額分享好禮任你選的活動～

單筆消費滿600元就送指定鞋款一雙，

消費滿1000元，送指定鞋款一雙，當場再抽現金折價券一張，現抽現折。

消費滿1200元，送廠內EVA鞋款自選一雙，同樣當場再抽現金折價券一張，現抽現折抵，超划算。

▼摸彩券、指定鞋款



▼GOOGLE地圖五星好評



而且這次冬季特賣還有平日限定活動，只要平日在「EVA拖鞋廠拍」GOOLE地圖給予五星好評就會送小朋友洞洞鞋扣乙個唷～（數量有限，送完為止，恕不挑款）

▼平日限定送洞洞鞋扣



此外，官方粉專還不定時會有直播抽獎活動，歡迎大家追蹤「Eva拖鞋廠拍」官方粉專及加入官方LINE好友，獲得更多相關資訊唷～

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