新年即將到來，過年是與家人團聚、親朋好友互相送禮的重要時刻。在眾多年節禮盒中，平價的肉乾禮盒是人氣過年送禮伴手禮的首選，肉乾口感豐富、口味多樣，不僅是長輩、親友喜愛的零食，更象徵著團圓與吉祥。以下精選2025過年肉乾禮盒推薦、cp值高的過年禮盒排行清單，讓您的送禮更添心意！

肉乾禮盒新年送禮熱門原因

• 經典不敗： 肉乾是台灣傳統的年節食品，深受大眾喜愛。

• 口味多樣： 從經典原味到創新口味，滿足不同人的味蕾。

• 方便攜帶： 肉乾禮盒包裝精美，方便攜帶送禮或外出分享。

• 保存方便： 大部分肉乾禮盒都可常溫保存，方便儲存。

• 老少咸宜： 從小孩到長輩，肉乾都是一種受歡迎的小吃，無論是零食還是聚餐配菜都十分百搭。

如何挑選適合的肉乾禮盒？

• 預算： 根據預算選擇不同價位的禮盒。

• 送禮對象： 根據收禮對象的喜好，選擇適合的口味組合。若是送長輩，可選擇老字號品牌或口味較傳統的禮盒；若是送年輕人，可選擇口味較創新或包裝較精美的禮盒。

• 品牌口碑： 選擇知名品牌，品質有保障。

• 內容物： 除了肉乾，也可以選擇包含其他零食的綜合禮盒。

2025 新年肉乾禮盒送禮自用兩相宜！

今年的肉乾禮盒價格區間大致在500元到2000元之間，從平價的家庭裝到高級禮盒，滿足不同預算需求：

• 基本款：$300 - $500

• 高級款：$800 - $1200

• 限量版禮盒：$1500起

1. 經典蜜汁肉乾禮盒

• 特色：採用傳統秘製配方，經過數十道工序烘烤而成，香甜軟嫩。

• 包裝：高端紅金設計，寓意紅紅火火、富貴吉祥。

• 規格：500克裝，適合家庭分享。

2. 特選椒鹽肉乾禮盒

• 特色：加入天然香料調味，椒鹽口感，微微辛香，深受年輕人喜愛。

• 包裝：簡約風設計，搭配手提禮盒，方便攜帶。

• 規格：300克裝，適合個人或小型聚會。

3. 低糖健康肉乾禮盒

• 特色：專為健康飲食人群設計，減糖配方，保留原汁原味。

• 包裝：環保材質設計，提倡綠色生活理念。

• 規格：400克裝，送禮自用兩相宜。

4. 豪華綜合禮盒

• 特色：包含蜜汁肉乾、辣味肉乾、豬肉絲等多款經典風味，滿足多種口味需求。

• 包裝：多層禮盒設計，內附新年賀卡，可書寫祝福語。

• 規格：1000克裝，適合走親訪友或商務送禮。

【2025過年肉乾禮盒推薦】dcard.ptt人氣最旺過年禮盒排行榜

今年過年熱門肉乾禮盒推薦品牌、綜合網友討論度最高的年節禮盒推薦，讓你新年送禮送出新高度！

快車肉乾：以經典肉乾大禮盒、杏仁香脆肉紙聞名，提供多種禮盒組合，平價又好吃。

• 經典大禮盒：有多種搭配方式，例如杏仁香脆肉紙搭配多種口味肉乾，或搭配海產、零嘴、果乾等，選擇豐富。

▎肉乾禮盒｜快車肉乾

過年就是要吃肉乾啊，不然哪叫過年對吧？經典的台灣零嘴只要一出現在家中或是辦公室，就能夠被立馬秒殺！這家過年伴手禮名店特厚肉乾蘊藏著滿滿肉香、香脆涮嘴完全令人停不下來超級好吃~讓你在春節時邊看電視邊嗑點肉紙肉乾好過癮，送禮自用兩相宜輕鬆擄獲全家大小的心！！

• 各大媒體網友一致推薦

• 30年以上的南門市場老字號

• 肉乾品牌No.1首選

現正推出蠟筆小新聯名肉乾禮盒”這是我的小新意”，讓你送出去的過年伴手禮盒萌翻全場～

▲2025過年送禮必吃排隊名店肉乾禮盒推薦（圖片來源：快車肉乾）

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▎餅乾禮盒｜簡單李

餅乾禮盒是過年禮盒中的安全王牌，大人小孩都可以一起吃，深受大家喜愛的過年送禮排行常勝軍，這間網路超高人氣的年節伴手禮，堪稱是餅乾界的「勞斯萊斯」，吃過的人都說讚～獨門的配方加上每片餅乾手工製作，才能打造出簡單餡料、味道卻不簡單的夾心餅乾，讓人一口接一口，好吃到停不下來！

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2025人氣過年禮盒推薦：

• 牛軋系列： 牛軋糖、牛軋餅、雪花Q餅，口感不黏不硬，長輩也適合吃，不到一下就吃光光了，以及「鳳梨牛軋夾心餅」過年最具代表的伴手禮，就是要告訴大家，什麼才叫做經典！

牛軋糖、牛軋餅、雪花Q餅，口感不黏不硬，長輩也適合吃，不到一下就吃光光了，以及「鳳梨牛軋夾心餅」過年最具代表的伴手禮，就是要告訴大家，什麼才叫做經典！ • 夾心餅乾：眾多熱銷口味供您自由選擇，焦糖奶油、花生肉鬆、黑巧克力、莓果巧克力等，以及過年限定新口味「開心蔓活」(光看圖片就口水直流….)，超好吃又平價的手工餅乾，送禮自用兩相宜，每一口都是頂級享受！

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▎鳳梨酥禮盒｜法布甜

榮獲過年禮盒第一名ptt、dcard推薦網友討論度最高的經典「酥餅類」，長輩、婆婆媽媽們都很愛吃酥餅類，鳳梨酥禮盒象徵「好運旺旺來」，因此成為過年送禮不敗的首選！

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你吃過馬卡龍鳳梨酥嗎？今年過年想要特別的創意糕餅禮盒，主打健康養生伴手禮的最佳首選(罪惡感不會太重XD)，減糖超過60%、好吃不甜膩，老少皆宜都喜歡，難怪可以獲獎無數～包裝禮盒時尚精緻，就像精品堪稱是「伴手禮界的愛馬仕」，讓你送禮超有面子！！

2025過年送禮熱銷推薦必買：

• 馬卡龍鳳梨酥： 有別於一般傳統的台灣鳳梨酥，不添加任何一滴油和水，法式手工製作，變身美味的時尚甜點，不僅好吃又沒負擔，讓人一吃就會愛上，綠茶、紅茶和原味三種口味一次滿足，新春限定『玫瑰法式鳳梨酥』，是回購率最高的商品！

有別於一般傳統的台灣鳳梨酥，不添加任何一滴油和水，法式手工製作，變身美味的時尚甜點，不僅好吃又沒負擔，讓人一吃就會愛上，綠茶、紅茶和原味三種口味一次滿足，新春限定『玫瑰法式鳳梨酥』，是回購率最高的商品！ • 堅果塔： 近年流行的熱門送禮選擇，這款養生堅果塔不僅營養好吃，貴氣十足『品牌絲巾包』，詢問度超高、最時尚精緻的禮盒，選用過年伴手禮大氣又體面，讓美味不再只有負擔，送禮送出新高度！

近年流行的熱門送禮選擇，這款養生堅果塔不僅營養好吃，貴氣十足『品牌絲巾包』，詢問度超高、最時尚精緻的禮盒，選用過年伴手禮大氣又體面，讓美味不再只有負擔，送禮送出新高度！ • 檸檬塔： 榮獲台灣烘培賞TOP30榜單超夯甜點！採用100%檸檬汁，並添加百香果的清爽每口都吃的到檸檬香，讓你欲罷不能，檸檬、芋頭、抹茶和巧克力塔，一次享受多重美味，冬季限定必吃的『草莓塔』，少女心爆棚猶如戀愛滋味，玫瑰花造型超吸睛，好吃又好拍 一定要入手～

榮獲台灣烘培賞TOP30榜單超夯甜點！採用100%檸檬汁，並添加百香果的清爽每口都吃的到檸檬香，讓你欲罷不能，檸檬、芋頭、抹茶和巧克力塔，一次享受多重美味，冬季限定必吃的『草莓塔』，少女心爆棚猶如戀愛滋味，玫瑰花造型超吸睛，好吃又好拍 一定要入手～ • 2025新春限定綜合禮盒：頂級流心奶皇（濃郁奶皇包鹹蛋黃，一餅3吃）、橘子蛋糕（新品上市健康甜點）、春旅小提箱禮盒（法式牛軋糖&雙莓雪Q餅），今年送禮送不一樣！新春帶著愛馬仕橘提箱送禮，拜年大氣又實用！

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總結

過年最期待的不外乎就是跟家人一起團聚聊天了，把握與家人相處的每一刻才是最重要的，其實過年送禮真正的價值在於一份「心意」，祝福關心你身邊的每個人，在此預祝大家新年快樂，平安喜樂每一天！ （❤️看完此篇覺得實用的話，歡迎大力地分享出去/分享愛哦!!）

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