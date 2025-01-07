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台中市西屯區台中必吃早午餐！艾初早餐送紅包迎新春！點這款漢堡就有！
台中市西屯區台中必吃早午餐！艾初早餐送紅包迎新春！點這款漢堡就有！
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早午餐
2025-01-07 11:21:00
文字：Lai Lai
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艾初早餐漢翔福星店
phone
04-24520155
place
台中市西屯區福星北路53號
4.50
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美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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