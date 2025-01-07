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2025年元旦，頂粵吉品於星光盛宴大殿隆重舉行「專場新年音樂會」，以感謝長期支持的貴賓，同時送上新年的祝福！本次音樂會特別邀請台灣音樂界靈魂人物—陳明章老師，帶來動人旋律，傳遞對台灣土地的熱愛以及對本土文化的讚頌。此外，特別來賓更邀請三度奪得金曲獎最佳台語女歌手的台語歌后—黃妃，以其感人至深的歌聲，為整場演出注入情感的高峰，帶來意想不到的驚喜！
這場音樂盛宴不僅體現頂粵吉品對藝術與文化的熱愛，更展現品牌與貴賓之間深厚且長久的情誼。作為品牌年度重點活動，團隊精心策劃的節目，有重量級音樂家及震撼的聲光演出，以獨一無二的難忘體驗，為參與的貴賓開啟一個充滿希望與喜悅的嶄新年度。
台灣文化詩篇：陳明章與福爾摩沙淡水走唱團聯袂演出
陳老師的創作靈感來自於台灣的自然風貌與在地文化，他的旋律如詩如畫，讓每位聽眾都能感受到台灣的溫暖與生命力。他認為音樂是一種無聲的語言，可以連結人心，喚起人們對土地的珍惜與守護。而本次一同登台的還有充滿活力的「福爾摩沙淡水走唱團」，他們則融合了傳統民謠與現代音樂語言的風格，將豐富的情感與層次完美地融入其中。整場表演不僅圍繞著對土地的讚頌，並透過獨特的樂器演奏，充分展現台灣的多元文化與藝術魅力，更是一場向未來傳遞希望的生命禮讚。
沉浸式尊榮體驗：藝術與飲饌完美融合
活動現場特別設計全方位的感官體驗，從視覺、聽覺到味覺，帶來無與倫比的沉浸式享受。當天還有頂粵吉品主廚精心設計以中式潮粵風味與歐式創意結合的Canapé茶點，完美呈現品牌對飲饌藝術的理解與創新。更有連續二年榮獲《Wine Spectator》2支酒杯殊榮的太白酒窖專業侍酒師特別調製與主題相符充滿本地風味的雞尾酒，以細膩的風味襯托整場音樂會的優雅情調，為活動增添微醺的氛圍！展現出頂粵吉品對細節的極致追求、對貴賓的尊重與誠意。
此外，這場音樂會的設施更是此活動的一大亮點！星光盛宴大殿不僅擁有全台最大673吋P1.5 LED最高畫質8K電視牆，另外兩側還有200吋4K輔助電視LIVE轉播，音響更設置了殿堂級劇院式Bose專業級音響！從舞台到聲光效果，讓音樂的每一個細節都能完美傳遞到每位觀眾耳中。整場音樂活動既是一場藝術展演，更是一場頂級場域的沉浸式體驗。頂粵吉品期待透過這次精心策劃的專場新年音樂會，讓貴賓感受到品牌軟硬體的深厚用心，更期待在未來與貴賓共同創造更多美好時刻。
頂粵吉品
地址：407台中市西屯區市政南一路288號
電話：04-22534688
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