隨著農曆新年的到來，外帶年菜已成為現代人準備年夜飯的熱門選擇。還在煩惱除夕年夜飯要怎麼準備嗎？這篇懶人包整理好2025年新竹年菜外帶推薦：知名餐廳、飯店、預購資訊等排名，從傳統中式桌菜、飯店精緻年菜到特色餐廳的風味料理應有盡有，讓您在家也能享受飯店級的年菜盛宴！

新竹外帶年菜特色

1. 多樣化菜色選擇：無論是傳統的中式八大菜系，還是創意融合料理，各大餐廳提供的選擇都能滿足不同需求。

2. 份量彈性調整：適合小家庭到大型聚會，餐廳通常提供不同人數的套餐，從2-3人的小套餐到10人以上的豪華宴席皆可選擇。

3. 食材新鮮與在地化：許多店家選用當地優質食材，支持在地農漁產品，確保菜品的新鮮與口感。

4. 便利的預訂與取餐：大多數餐廳提供線上預訂、電話訂購，並提供外送或自取服務，讓顧客輕鬆享用佳餚。

2025年菜外帶預購注意事項：

• 提早預購： 年菜外帶通常需要提早預訂，尤其是一些熱門的餐廳或飯店，建議在過年前一個月就開始留意相關資訊並預訂。

• 確認取貨時間和地點： 預訂時務必確認取貨的時間和地點，以免耽誤到除夕的團圓飯。

• 比較不同年菜： 各家餐廳和飯店的年菜菜色和價格都有所不同，建議多方比較，選擇性價比高的餐廳與菜色。

• 依人數選套餐：確認家中成員人數，選擇適量的套餐，避免浪費食物。

• 口味： 考慮家人的口味偏好，選擇菜色豐富多元的組合。

精選2025新竹年菜外帶懶人包：輕鬆享用除夕年夜飯！

一、飯店年菜外帶：

• 芙洛麗大飯店： 芙洛麗大飯店每年都會推出結合傳統與創新的年菜外帶，菜色精緻豐富，適合講究擺盤與口味的家庭。建議直接洽詢飯店或參考其官方網站以獲得最新菜單與預購資訊。

• 煙波大飯店新竹湖濱館： 2025年推出「福蛇迎歲外帶年菜」，包含五菜一湯，其中「天官賜福迎賓集」匯集多種海陸珍味，相當澎湃。詳細菜單與價格可參考飯店官網或洽詢訂購。

• 新竹國賓大飯店： 國賓大飯店提供中式富貴年菜組，適合六人份，菜色包含多種海鮮、肉類與精緻菜餚，且通常有早鳥預購優惠。建議提早預訂以享有折扣。

二、餐廳年菜外帶：

• 上菜片皮鴨專賣店(竹北店)： 以櫻桃片皮鴨聞名，提供多樣化的中式菜餚外帶服務，適合喜歡烤鴨的家庭。除了烤鴨外，也有其他精緻菜色可供選擇。

• 新竹廣龍婚宴會館： 提供多樣化的年菜外帶組合，有多種價位的套餐選擇，讓您在家也能輕鬆享用熱騰騰的年夜飯。

• 老協珍： 以佛跳牆和熬雞精聞名的老協珍，提供多種經典年菜，讓您輕鬆在家也能享受頂級年菜盛宴。

2025年菜預訂推薦Ptt.Dcard過年除夕餐廳首選

首選年菜組合免煩惱要吃什麼，與其在外面搶訂年菜餐廳或飯店，不如網購年菜宅配直接送到家，在家跟家人輕鬆一起圍爐吃團圓飯，讓你年菜外帶不踩雷！

💗年菜預購建議：如果你跟我一樣都有選擇障礙，可以直接從 前3名 的年菜組挑選就好，若是擔憂會買到不符合口味的年菜，那你可以從榜單中挑選不同家 2-3組 的年菜，就能讓全家都吃得開心又滿意囉🤤

熱銷好評2025網購年菜外帶組合推薦排行 排名 商品 價格 適用人數 推薦重點&菜色 TOP.1 愛上新鮮｜鴻運納財迎春宴 $2999 8-10人 10道澎派菜色，過年應景料理樣樣俱全，平價年菜冠軍

• 御品滿福佛跳牆＋養生蒜頭燉雞湯＋老滷醬燒豬肋排＋滿漢蹄筋煲＋紅燒香滷豬腳丁＋私房酒香花雕雞＋福州芋香竹筒米糕＋祕製陳紹醉鮮蝦＋芙蓉富貴海鮮羹＋銀耳蓮子甜湯 TOP.2 鮮綠生活｜滿漢全席復刻年菜組 $2980 10人 超值八道年菜一次滿足全家人的胃，象徵過年料理辦桌年菜

• 私房沙茶砂鍋鱸魚＋義式豬腱骨＋黑蒜百菇雞湯＋皇鼎佛跳牆＋冰梅紹興醉蝦＋獨門醬燒滷鮑魚＋古早味麻油松阪豬米糕＋酥肉白菜滷 • 預購贈品：金鑽蝦枝花丸

• 早鳥預購結帳輸入5y200現折200元 TOP.3 紅豆食府｜富貴吉祥年菜八件組 $3499 4-6人 嚴選八道小家庭年菜激推，上海料理名店首選

• 御品團圓大蹄膀＋一品女兒紅燒雞＋御皇上湯佛跳牆＋如意團圓米糕＋八寶甜湯＋蠔油鮮蝦粉絲煲＋御品無錫嫩骨頭＋吉祥麻油猴頭菇

▎TOP.1 愛上新鮮

【鴻運納財迎春宴】– 8菜2湯

• 年菜菜單： 御品滿福佛跳牆＋養生蒜頭燉雞湯＋老滷醬燒豬肋排＋滿漢蹄筋煲＋紅燒香滷豬腳丁＋

私房酒香花雕雞＋福州芋香竹筒米糕＋祕製陳紹醉鮮蝦＋芙蓉富貴海鮮羹＋銀耳蓮子甜湯

御品滿福佛跳牆＋養生蒜頭燉雞湯＋老滷醬燒豬肋排＋滿漢蹄筋煲＋紅燒香滷豬腳丁＋ 私房酒香花雕雞＋福州芋香竹筒米糕＋祕製陳紹醉鮮蝦＋芙蓉富貴海鮮羹＋銀耳蓮子甜湯 • 適合家庭：8-10人

超澎派10道年菜，過年應景的團圓料理都有了，根本就是滿漢全席，堪稱平價年菜霸主，不用花到$3000元就搞定，全家人都能吃得很滿意!

開箱2025年菜試吃心得：

購物小秘訣：主打超過百樣生猛海鮮、優良肉品，你可以自由任選單點搭配年菜菜色，從小菜到大菜應有盡有，也有適合小家庭的年菜組合，就算廚藝不好也能做出神級美味的手殘救星，10分鐘輕鬆端出一桌好吃年菜，重點是每樣價格都相當實惠，真的超好買，甚至有買1送1的超級好康～

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活動時間：即日起~1/31

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▎TOP.2 鮮綠生活

【滿漢全席復刻年菜組】– 6菜2湯

• 年菜菜單： 私房沙茶砂鍋鱸魚＋義式豬腱骨＋黑蒜百菇雞湯＋皇鼎佛跳牆＋

冰梅紹興醉蝦＋獨門醬燒滷鮑魚＋古早味麻油松阪豬米糕＋酥肉白菜滷

私房沙茶砂鍋鱸魚＋義式豬腱骨＋黑蒜百菇雞湯＋皇鼎佛跳牆＋ 冰梅紹興醉蝦＋獨門醬燒滷鮑魚＋古早味麻油松阪豬米糕＋酥肉白菜滷 • 適合家庭：10人

道道皆是象徵過年的必備料理，辦桌、拜拜首選大菜，不僅好吃又開運，過年在家就能輕鬆品嘗大廚的私房傳統手路菜，小資族也能吃得超豐盛!

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鮮綠生活主打海鮮水產品超過30年以上的採購經驗，過年年菜也有小家庭年菜組，過年必買年菜免出門直接送到家，省時又省力！

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▎TOP.3 紅豆食府

【富貴吉祥年菜八件組】– 6菜2湯

• 年菜菜單： 御品團圓大蹄膀＋一品女兒紅燒雞＋御皇上湯佛跳牆＋如意團圓米糕＋八寶甜湯＋蠔油鮮蝦粉絲煲＋御品無錫嫩骨頭＋吉祥麻油猴頭菇

御品團圓大蹄膀＋一品女兒紅燒雞＋御皇上湯佛跳牆＋如意團圓米糕＋八寶甜湯＋蠔油鮮蝦粉絲煲＋御品無錫嫩骨頭＋吉祥麻油猴頭菇 • 適合家庭：4-6人

紅豆食府是全台上海菜中首屈一指的名店，今年為農曆新年更端出了限量豪華年菜組合，嚴選八道私房特色菜一次滿足全家人，其中蹄膀是必吃代表，菜色大器、又不失年味，整套年菜走精緻路線，就連甜點都有了，絕對是小家庭享用的第一選擇！

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總結

過年期間好好放鬆心情，並把握與家人相處的每一刻才是最重要的，在此預祝大家新年快樂，平安健康快樂每一天！

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