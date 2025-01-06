曉 Akatsuki 是一家位於台南東區的無菜單料理餐廳
主廚 Sakuya 擅長將日本和洋食技藝與美式風味完美結合。
每道料理均以當季新鮮食材入菜，讓每一次用餐都像一場舌尖的冒險。
這裡不僅僅是吃飯，更像是一場與味覺的對話。
今天帶著老婆來同事讚不絕口的愛店嚐鮮，老婆表示覺得好像回到我們第一次一起去日本的時候～
被這道手工精緻的前菜吸引，每一口都是對當季食材的詮釋，清新中帶有細膩層次，開啟了這場美味的序曲。
現場精心製作的炙燒壽司，香氣撲鼻，魚肉的鮮甜與炙燒的微焦完美融合，每一口都充滿驚喜。
這道裹著脆皮外衣，金黃誘人的外觀讓人忍不住多吃幾口，酥香與食材的鮮甜相得益彰。
第一次看到這樣的甜點，現烤上桌，配上香濃冰淇淋，一咬之下酥脆的口感加上溫熱與冰涼的交融。
以下是我的隨手拍拍
（雖然被老婆唸拍的很直男）
我心目中的第一名：法式油封鴨腿
肉質鮮嫩無比配上主廚的調醬，完美的搭配！
我心目中的第二名：秋之野菜濃湯
因為我是個不愛喝湯的人，但這道濃湯出乎我意料！直接深深抓住我的胃。
當天的菜單>
以及我們的帥主廚！俗話說認真的男人最帥～
整體心得：
食材新鮮之外，對我來說無菜單料理很常吃不飽，但我當天飽到天靈蓋了哈哈哈！
除了口味上很美味之外也讓我對日式料理有更深的認識
難怪同事讚不絕口～非常值得推薦！
但重點是太太非常滿意，心滿意足帶著笑容走出餐廳～
每道料理都像是一件藝術品，既展現了主廚對美食的熱情，也讓人深刻感受到當季食材的魅力。
不需要飛到日本就能夠享用職人級的無菜單料理，快帶著家人朋友來台南體驗這場和洋食的無與倫比之旅吧！
曉 Akatsuki 和洋食
台南市東區崇明路355號
預約：FB私訊（記得提前兩天！）
營業時間：18:00-21:00（週一公休）
粉專：
https://www.facebook.com/share/15FYHNzPGf/?mibextid=wwXIfr