曉 Akatsuki 是一家位於台南東區的無菜單料理餐廳

主廚 Sakuya 擅長將日本和洋食技藝與美式風味完美結合 。

每道料理均以當季新鮮食材入菜，讓每一次用餐都像一場舌尖的冒險。

這裡不僅僅是吃飯，更像是一場與味覺的對話。

今天帶著老婆來同事讚不絕口的愛店嚐鮮，老婆表示覺得好像回到我們第一次一起去日本的時候～

被這道手工精緻的前菜吸引，每一口都是對當季食材的詮釋，清新中帶有細膩層次，開啟了這場美味的序曲。

現場精心製作的炙燒壽司，香氣撲鼻，魚肉的鮮甜與炙燒的微焦完美融合，每一口都充滿驚喜。

這道裹著脆皮外衣，金黃誘人的外觀讓人忍不住多吃幾口，酥香與食材的鮮甜相得益彰。

第一次看到這樣的甜點，現烤上桌，配上香濃冰淇淋，一咬之下酥脆的口感加上溫熱與冰涼的交融。

以下是我的隨手拍拍

（雖然被老婆唸拍的很直男）

我心目中的第一名： 法式油封鴨腿

肉質鮮嫩無比配上主廚的調醬，完美的搭配！

我心目中的第二名：秋之野菜濃湯

因為我是個不愛喝湯的人，但這道濃湯出乎我意料！直接深深抓住我的胃。

當天的菜單>

以及我們的帥主廚！俗話說認真的男人最帥～

整體心得：

食材新鮮之外，對我來說無菜單料理很常吃不飽，但我當天飽到天靈蓋了哈哈哈！

除了口味上很美味之外也讓我對日式料理有更深的認識

難怪同事讚不絕口～非常值得推薦！

但重點是太太非常滿意，心滿意足帶著笑容走出餐廳～

每道料理都像是一件藝術品，既展現了主廚對美食的熱情，也讓人深刻感受到當季食材的魅力。

不需要飛到日本就能夠享用職人級的無菜單料理，快帶著家人朋友來台南體驗這場和洋食的無與倫比之旅吧！

曉 Akatsuki 和洋食

台南市東區崇明路355號

預約：FB私訊（記得提前兩天！）

營業時間：18:00-21:00（週一公休）

粉專：

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