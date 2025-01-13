訂哪裏？台南飯店哪家便宜高CP？全新整理高評價台南住宿推薦完成囉！

很多人規劃台南旅遊時來問飯店怎麼選？推薦大家以台南中西區、安平區的飯店為主，多數精華景點美食都在這，且選擇性較多，另外東區也不錯，有大東夜市、南紡購物中心，要走訪新化南化等郊區景點也相對方便。

煙波大飯店台南館

評價：綜合評分9.4；地點評分9.6

交通：有停車場、台南火車站7分鐘車程

價位參考：雙人房約NT$3,750元

查空房：

房型：雙人房、豪華家庭房、煙波套房

親子入住：五歲以下兒童不加床可免費同住

煙波大飯店台南館是綜合評價很高的台南住宿，大廳設計高雅，空間格局寬敞，有大浴場、室外游泳池等設施，早餐非常豐盛。從飯店散步就可以到藍曬圖文創園區、台南美術館、林百貨，附近還有很多道地台南美食，真的非常方便的住宿地點。

✓詳細圖文：【台南住宿】煙波大飯店台南館

U.I.J 友愛街旅館

評價：綜合評分9.6；地點評分9.4

交通：有停車場、火車站7分鐘車程

價位參考：Hostel $500元；Hotel $1,800元

查空房：

房型：宿舍床位、雙人房、四人房

親子入住：五歲以下兒童不加床可免費同住

U.I.J Hotel & Hostel 友愛街旅館融入各種台南元素，書店、美食、老件家具與慢活的氛圍，房型結合Hotel & Hostel 青年旅店，從內到外絕對會讓妳眼睛一亮，更棒的是服務相當貼心，我自己可以給滿分零負評。

✓詳細圖文：【台南住宿】U.I.J Hotel 友愛街旅館

道達旅店 D.D Hotel

評價：綜合評分9.0；地點評分9.3

交通：台南火車站、台南轉運站10分鐘車程

參考價格：平日雙人房約2,500元

查詢空房：

房型：雙人房、家庭四人房

親子入住：五歲以下兒童不加床可免費同住

台南這間道達旅店(D.D Hotel)是網路評價蠻好的台南平價住宿選擇，地點位於台南中西區，周邊各種機能很好，包含海安路、保安路、正興街和國華街等台南熱門美食街都是走路輕鬆抵達，晚上還能到旁邊的河樂廣場散步吹風。

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