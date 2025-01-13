玩台南最推薦的住宿地點就是中西區啦！

中西區是台南景點精華區，各種台南人文景點、網美打卡拍點、美食街密集度很高，所以安排台南住宿時推薦不妨以台南中西區飯店為主來，包含孔廟附近住宿、台南美術館附近住宿、國華街附近住宿、花園夜市周邊住宿等許多都很有自己的特色，這篇「台南中西區住宿攻略」就來推薦現在最夯的台南飯店，保證直接住在最台南旅遊最精華的地方唷！

暖時逸旅

推薦原因：2020年台南中西區新飯店，服務與質感都很優，床頭鐵窗花很美，環境吸引許多網美們打卡入住。再加上旁邊就是熱門景點赤崁樓園區，以及美食小吃集中的永樂市場國華街也只要走路不到五分鐘，房內提供整籃的餅乾泡麵和豐富的免費mini bar，另外早餐可以吃到台南名產虱目魚套餐，是物超所值的唷～

巷弄潮旅

評價：綜合評分9.1；地點評分8.2

交通： 鄰近武聖夜市 ，周邊機能方便

，周邊機能方便 參考價格：平日雙人房約 1,254元

查詢空房：｜Booking訂房

巷弄潮旅是台南中西區2020新開幕不久的旅店，整體環境氣氛蠻有文青風設計感，頂樓規劃了很棒的公共空間，還有微波爐烤箱咖啡機等公共設施，重點是房價很親民，如果預算有限，但又想在台南住到有設計感與乾淨的青旅，巷弄潮旅是很好的選擇。

6.文悅旅棧

評價：綜合評分8.8；地點評分8.9

交通：步行至 赤崁樓 僅需 4 分鐘

僅需 4 分鐘 參考價格：平日雙人房約 1,553元

查詢空房：｜Booking訂房

文悅旅棧位於台南忠義路上，離赤崁樓、國華街、林百貨等台南中西區知名景點都蠻近，交通方便有配合的停車場。環境乾淨舒適，櫃檯人員非常親切，房間雖然不大，但是浴室有很多收納空間的巧思，使用上很輕鬆。

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