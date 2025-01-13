台南便宜住宿推薦，小資玩台南必備

好多人會來訊息問讓我推薦交通方便又便宜的台南平價住宿

這篇以台南在地人的觀點，推薦12間地點和CP值都好的台南平價住宿給大家，其中像是友愛街旅館、承億輕旅 台南館、南方家屋旅店、黃色風箏等都是來台南玩很不賴的住宿地點，但這類旅店相對房間都比較少，建議在熱門假期的時候要提早訂房唷～

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友愛街旅館

▲友愛街旅館：｜

價位參考：Hostel $476元／人；雙人NT 1,040

推薦原因：U.I.J Hotel & Hostel 友愛街旅館融入各種台南元素，書店、美食、老件家具與慢活的氛圍，房型更結合了Hotel & Hostel 青年旅店，從內到外絕對會讓妳眼睛一亮，更棒的是服務相當貼心，我自己可以給滿分零負評，是非常值得推薦的台南住宿 😆

圖文：【台南新飯店】U.I.J Hotel & Hostel 友愛街旅館：極致貼心用心，入住台南精華景點區

泊樂行旅 - 中正館

▲泊樂行旅 - 中正館：｜Booking訂房

參考價位：雙人NT790；1位未滿7歲兒童可免費同住

推薦原因：最滿意的點是裝潢新、房間乾淨、價格又便宜！離國華街、林百貨都很近，又有合作停車場，雖然隔音普通，備品那些還蠻用心的，以這個價錢整體來說非常好了。

承億輕旅 台南館

▲承億輕旅 台南館：｜Booking訂房

參考價位：雙人NT994 ；1位未滿7歲兒童可免費同住

推薦原因：地點很好位於海安路熱鬧地段！館內設有共用廚房、遊戲區、附沙發的客廳和閱讀區，並提供自行車租賃服務。

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